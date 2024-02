Não há indícios de que grande rede fechou supermercado em Olinda, ao contrário do que diz vídeo

O site especializado Giro News publicou, em junho do ano passado, que o grupo reinaugurou cinco unidades do Todo Dia na região Nordeste, uma delas em Olinda, o que é confirmado pelo CEO de Varejo do grupo no LinkedIn, Daniel Mora, em publicação no LinkedIn. Em janeiro deste ano, o mesmo site Giro News disse que o grupo fechou lojas da bandeira Todo Dia no Nordeste, mas nenhuma das unidades citadas ficava em Olinda. Uma loja em Pernambuco e outra na Paraíba foram vendidas ao Novo Atacarejo. Outras lojas seriam fechadas ao longo do mês nas cidades de Arapiraca (AL), Palmeira dos Índios (AL), João Pessoa (PB), Cabedelo (PB) e Mamanguape (PB).

A APES, que representa supermercados em Pernambuco, informou não reconhecer o lugar, nem ter lojas de grandes redes que fecharam no último ano, ou seja, após o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Procurado, o Carrefour Brasil disse apenas que, conforme divulgado em 28 de novembro de 2023, o grupo está em processo de revisão do seu portfólio como forma de otimizar a rede de lojas de seu ecossistema, adaptando os formatos que melhor atendem os clientes de cada região com a estratégia de negócios do grupo.