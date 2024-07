O que estão compartilhando: imagem que mostraria a Torre Eiffel iluminada de vermelho em homenagem à esquerda francesa após resultado das eleições legislativas.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A foto compartilhada nas redes sociais está fora de contexto. Na realidade, o registro mostra uma celebração do Ano Novo chinês realizada em janeiro de 2004 em Paris, capital da França. A imagem voltou a circular nas redes sociais após o segundo turno das eleições legislativas, que ocorreu neste domingo, 7. Peças desinformativas associam a fotografia à vitória da esquerda no pleito, mas não há nenhuma ligação entre os fatos.

Imagem da Torre Eiffel com iluminação vermelha é de 2004 e não tem relação com eleições na França Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: a mesma imagem já foi utilizada anteriormente fora de contexto. Em 2019, o Estadão Verifica checou uma série de postagens que afirmavam que a fotografia da Torre Eiffel com iluminação vermelha seria uma homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, várias fontes indicam que a Torre Eiffel foi iluminada de vermelho para homenagear o Ano Novo chinês (aqui e aqui). De acordo com o site oficial do monumento francês, a iluminação especial ocorreu entre os dias 24 e 29 de janeiro de 2004. Conforme o banco de imagens do Estadão, a captura foi feita pelo fotógrafo Philippe Wojazer em 23 de janeiro, durante um teste para a celebração.

A iluminação fez parte do evento “Années croisées France-Chine”. Os “Années croisées” são iniciativas de intercâmbio cultural promovidas pelo governo francês com outras nações. No caso do país asiático, o evento durou de outubro de 2003 a junho de 2004, de acordo com o Institut Français, que participou da iniciativa.

Imagem é erroneamente associada com eleições legislativas da França

Neste domingo, 7, franceses voltaram às urnas para o segundo turno das eleições legislativas. No primeiro turno, em 30 de junho, o partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional (RN), liderado por Marine Le Pen, obteve o primeiro lugar. Em segundo lugar ficou a Nova Frente Popular (NFP), coalizão de esquerda. O bloco Juntos, que inclui o partido do presidente francês Emmanuel Macron, ficou em terceiro.

Já no segundo turno, o bloco esquerdista surpreendeu e elegeu a maior bancada. A NFP ficou em primeiro lugar. A coalizão de centro Juntos obteve o segundo lugar, na frente do Reagrupamento Nacional. O partido de Le Pen, que havia liderado o primeiro turno, ficou em terceiro lugar.

Como mostrou o Estadão, as eleições legislativas foram marcadas pelo forte comparecimento, com 67% de participação. É a maior desde 1981. A NFP obteve 180 assentos na Assembleia Nacional. Já o bloco Juntos conseguiu 163 cadeiras, seguido do RN, com 143 deputados.

Milhares de franceses foram às ruas para comemorar os resultados da eleição. Simpatizantes da esquerda se reuniram, por exemplo, na Place de la République, em Paris, para celebrar a votação. De acordo com jornais locais, tensões entre a polícia e os manifestantes eclodiram durante as comemorações ao redor do país europeu.

A imagem da Torre Eiffel iluminada de vermelho foi erroneamente associada nas redes sociais à vitória da frente esquerdista no pleito. “Torre Eiffel iluminada de vermelho em homenagem à esquerda francesa”, diz uma das postagens, com 773,7 mil visualizações.

O Estadão Verifica não encontrou nenhum registro de que a Torre Eiffel tenha sido iluminada de vermelho após as eleições legislativas para homenagear o bloco de esquerda.

Como lidar com postagens do tipo: a peça verificada tira de contexto uma imagem real para desinformar sobre um assunto em evidência (neste caso, as eleições legislativas na França). É possível verificar a origem de uma imagem a partir de uma busca reversa. A ferramenta é útil para descobrir se aquela foto já foi compartilhada antes na internet, em quais sites e em qual contexto.