Vídeo mostra desfile de tanques na Romênia, não manobra militar no Texas

Saiba mais: Junto a um vídeo que mostra um comboio de tanques de guerra circulando em uma rua foi inserido o seguinte texto: “O que acontece pelo mundo? Militares da Guarda Nacional do Texas movimentando blindados para enfrentar o US Army?”. A legenda sugere que a gravação foi feita no Texas, nos Estados Unidos. Na verdade, os blindados estavam na Strada Buzești, uma das ruas Bucareste, capital da Romênia.

Um portal de notícias local explicou que os tanques participavam de um desfile de comemoração do Dia Nacional da Romênia, celebrado em 1º de dezembro.