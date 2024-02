Vídeo não mostra protesto contra medidas de imigração de Biden; imagens são de 2022

O que estão compartilhando: vídeo que mostraria americanos indo para o Texas para protestar contra as medidas de imigração do governo do presidente Joe Biden.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: as imagens foram tiradas de contexto. O vídeo na verdade é de 2022 e mostra uma caravana de manifestantes que foram até Washington, a capital do país, para protestar contra medidas para proteção contra a covid.

Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: A Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu ao governo do presidente Joe Biden remover arames farpados e outros obstáculos instalados pela Guarda Nacional do Texas ao longo da fronteira com o México. No entanto, o governador texano, Greg Abbott, tem se recusado a obedecer à decisão judicial. É fato que um comboio de manifestantes saiu do estado da Louisiana rumo ao Texas para apoiar o governador do Texas e pressionar por medidas mais rígidas de controle da imigração ilegal. No entanto, o vídeo verificado aqui não mostra cenas dessa manifestação.

As imagens foram retiradas de uma reportagem feita pelo site Insider News e publicada no YouTube em 3 de março de 2022. Naquela época, caminhoneiros fizeram uma caravana até Washington, a capital dos Estados Unidos, para protestar contra medidas anticovid. No vídeo a seguir, é possível ver a gravação original do lado esquerdo e o vídeo que circula fora de contexto no lado direito. Assista:

O mesmo conteúdo foi checado pelos Aos Fatos.