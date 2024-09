Assassinato de Kennedy: registro raro de instante após JFK ser baleado ressurge; veja o vídeo

A casa de leilões disse que os lances no dia 28 de setembro começarão em US$ 5.000 (cerca de R$ 28 mil na conversão atual), mas que estima que o filme tenha um valor superior a US$ 100 mil (R$ 560,4 mil).

Só algumas pessoas de fora da família de Carpenter viram as imagens, de acordo com a RR Auction. Entre elas estão Posner, Mark S. Zaid, um advogado que também escreveu sobre o atentado; e Clint Hill, agente do Serviço Secreto que subiu no porta-malas do Lincoln Continental do presidente após o primeiro tiro ser disparado. Os três defendem que as imagens são autênticas.

Hill disse que nos momentos filmados por Carpenter na rodovia, o presidente estava deitado no banco de trás com a cabeça no colo da esposa. Hill é mostrado em uma posição tentando proteger o presidente, com um pé dentro do carro e outro fora, enquanto ele corre para o hospital, uma viagem que levou vários minutos.