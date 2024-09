Ataque de drones ucranianos atinge prédios residenciais e provoca fechamento de aeroportos na Rússia

Mais de 140 drones ucranianos atingiram diversas regiões russas durante a noite, incluindo a capital Moscou e áreas vizinhas em um dos maiores ataques de drones vindos da Ucrânia em solo russo na guerra, informaram autoridades nesta terça-feira, 10.

Na cidade de Ramenskoye, nos arredores de Moscou, drones atingiram dois prédios residenciais e iniciaram incêndios, disse o governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov. Uma mulher morreu e mais três pessoas ficaram feridas. Cinco prédios residenciais próximos a um dos edifícios danificados foram evacuados enquanto os serviços de emergência trabalhavam nos destroços dos drones. O ataque também levou as autoridades a fechar temporariamente três aeroportos nos arredores de Moscou — Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky. Um total de 48 voos foram desviados para outros aeroportos, segundo a autoridade de aviação civil da Rússia, Rosaviatsia.

Edifício residencial atingido após ataque de drones em Ramenskoye, na região de Moscou Foto: Tatyana Makeyeva/AFP

Em Moscou, destroços de drones caíram em uma casa particular nos arredores da cidade, mas ninguém ficou ferido, disse o prefeito Sergei Sobyanin. Ele contou mais de 12 drones indo em direção a Moscou abatidos pelas defesas aéreas enquanto se aproximavam da cidade.

No geral, o Ministério da Defesa da Rússia disse que “interceptou e destruiu” 144 drones ucranianos em nove regiões russas, incluindo aquelas na fronteira com a Ucrânia e as mais profundas no interior da Rússia.

É o segundo ataque maciço de drones ucranianos contra a Rússia neste mês. Em 1º de setembro, o exército russo disse que interceptou 158 drones ucranianos em uma dúzia de regiões russas no que a mídia russa descreveu como a maior barragem de drones ucranianos desde o início da guerra. /AP