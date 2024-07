Biden começou a aceitar que talvez tenha que abandonar a disputa, dizem aliados ao ‘NYT’

Desde o debate com o republicano Donald Trump no fim de junho, quando teve uma performance ruim e transpareceu fragilidade e momentos de lapsos verbais, Biden tem tido a candidatura questionada dentro e fora do partido. Nas últimas semanas, ele sofreu a pressão de doadores de campanha para desistir e viu a vantagem de Trump nas pesquisas aumentar, sobretudo nos Estados que podem decidir a disputa no colégio eleitoral.

Uma das pessoas próximas ao presidente alertou que o presidente ainda não tinha decidido deixar a disputa depois de três semanas insistindo que quase nada o tiraria da corrida eleitoral. Mas outra pessoa disse ao New York Times que “a ficha está caindo” e que não seria uma surpresa se Biden fizesse um anúncio em breve apoiando a sua vice-presidente Kamala Harris como sua substituta.