Biden diz que morte de palestinos em distribuição de comida pode prejudicar negociações por trégua

As autoridades israelenses reconheceram que as Forças de Defesa de Israel (IDF) atiraram contra palestinos, mas que só fizeram isso depois que uma multidão se aproximou de forma ameaçadora. Tel-Aviv ressaltou que as mortes ocorreram em uma confusão durante a entrega de ajuda humanitária para os civis palestinos e que os soldados israelenses dispararam tiros para o ar e contra as pernas dos residentes para que não se aproximassem dos caminhões.

A duas semanas do início do mês sagrado muçulmano do Ramadã, as negociações para uma nova trégua estão se intensificando. Biden havia dito no início desta semana, em Nova York, que tinha “esperança” de que um cessar-fogo fosse alcançado “até a próxima segunda-feira”.