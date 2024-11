Como Trump e sua campanha se preparam para contestar os resultados da eleição nos EUA

O ex-presidente Donald Trump e seus aliados estão implementando uma estratégia de fim de campanha que se baseia muito no manual subversivo que ele usou para contestar sua derrota há quatro anos.

PUBLICIDADE Desta vez, no entanto, ele está contando com reforços de grupos externos construídos com base na falsa noção de uma eleição roubada. Faltando apenas três dias para a eleição, Trump já está alegando que os democratas são “um bando de trapaceiros”, enquanto seus aliados em estados-campo de batalha espalham relatos distorcidos de contratempos com as urnas para forçar uma narrativa de fraude generalizada.

Trump e seus apoiadores mais proeminentes apontaram para pesquisas partidárias e mercados de apostas para alegar que ele está caminhando para uma “vitória esmagadora”, como disse recentemente seu principal defensor, Elon Musk. A expectativa ajuda a preparar o cenário para a descrença e indignação entre seus apoiadores, caso ele perca.

Candidato Donald Trump fala em um evento de campanha na PPG Paints Arena, em Pittsburgh Foto: Evan Vucci/AP

E em um eco direto de sua tentativa fracassada — e, dizem os promotores, ilegal — de permanecer no poder após a eleição de 2020, alguns de seus conselheiros mais influentes estão sugerindo que ele tentará novamente reivindicar a vitória antes que todos os votos sejam contados.

Tal movimento deu início aos esforços dele para negar a derrota quatro anos atrás, e ajudou a preparar o cenário para o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Em muitos aspectos, porém, o esforço que levou ao 6 de janeiro nunca terminou. “Foram quatro anos espalhando mentiras a respeito das eleições e recrutando voluntários para desafiar o sistema, entrando com ações judiciais”, disse Joanna Lydgate, presidente-executiva do States United Democracy Center, um grupo sem fins lucrativos que trabalha com autoridades estaduais para reforçar a confiança nas eleições. “O que estamos vendo hoje é a concretização disso tudo.”

A campanha de Trump não respondeu a um e-mail solicitando comentários.

Em uma declaração, Dana Remus, uma das principais advogadas da campanha da vice-presidente Kamala Harris, disse: “Não é surpreendente que ele já esteja questionando os resultados de uma eleição ainda em andamento” e acrescentou: “Ele falhou quando tentou isso em 2020, e falhará novamente”.

As pesquisas mostram que a corrida está efetivamente empatada, deixando a possibilidade de Trump vencer e não ter motivos para contestar o resultado.

Nesse caso, a questão de aceitar ou não os resultados caberia a Harris, que disse que defenderia “eleições livres e justas” e a “transferência pacífica de poder”.

Apesar de todas as semelhanças, há diferenças importantes entre agora e 2020, algumas das quais tranquilizam a coalizão de advogados de direitos civis, democratas, republicanos e administradores eleitorais que trabalham para evitar uma repetição de 2020. O Congresso aprovou uma nova lei, a Ata de Reforma da Contagem Eleitoral, destinada a dificultar a interrupção da certificação final dos resultados pelo Congresso em 6 de janeiro, como Trump tentou fazer quatro anos atrás. Trump não tem mais o controle do governo federal — que ele tentou usar para defender sua versão dos fatos de 2020. Nos estados, há menos republicanos com ideias semelhantes em posições-chave de poder do que há quatro anos.

Alguns dos maiores defensores de teorias eleitorais roubadas pagaram muito para circulá-las, incluindo a Fox News, que no ano passado pagou à Dominion Voting Systems US$ 787 milhões para resolver um processo envolvendo a promoção de teorias falsas pela emissora segundo as quais as máquinas da Dominion teriam trocado votos.

Faltando apenas três dias para a eleição, Trump já está alegando que os democratas são “um bando de trapaceiros” Foto: Evan Vucci/AP

E a experiência de 2020, junto com conflitos mais recentes a respeito de questões eleitorais, ensinou aos administradores eleitorais lições sobre como se fortalecer contra um esforço semelhante neste ano.

“Temos o benefício de algo assim já ter acontecido”, disse o secretário de estado da Pensilvânia, Al Schmidt, um republicano. “Aprendemos com isso para nos guiar no futuro.”

Mas a ameaça de outro período pós-eleitoral caótico permanece.

Embora Trump não tenha mais controle do governo federal, um movimento de ativistas conseguiu posicionar conservadores que duvidam das eleições em todo o sistema de votação, como observadores eleitorais, trabalhadores eleitorais e até mesmo autoridades locais encarregadas de certificar os resultados locais.

A nova lei tem brechas que Trump poderia explorar.

Por exemplo, a lei estabelece um novo prazo rígido pelo qual os estados devem enviar seus resultados eleitorais finais certificados para Washington antes da votação do Colégio Eleitoral.

Mas algumas autoridades alinhadas a Trump pediram o bloqueio da certificação no nível local, levantando a possibilidade de que o processo seja paralisado antes desse prazo. A lei não tem uma solução clara para os casos em que o prazo é perdido.

Finalmente, embora algumas organizações de notícias como Fox e Newsmax tenham enfrentado sérias alegações de difamação por espalhar teorias da conspiração sobre as máquinas de votação da Dominion, as principais plataformas de mídia social reduziram drasticamente os esforços para conter o conteúdo falso.

Nenhuma foi mais longe do que o X, antigo Twitter, cujo dono, Musk, usou ativamente a plataforma para promover a sensação de que Trump está destinado a vencer e espalhar suas próprias alegações falsas envolvendo a votação.

“Houve um grande investimento dos aliados do presidente Trump na sugestão de que a vitória dele seria inevitável”, disse David Becker, diretor executivo do Center for Election Innovation and Research, uma organização apartidária que aconselha autoridades eleitorais. “Essa é a expectativa que está sendo definida entre alguns de seus apoiadores.”

Etapa 1: Declarar vitória

O período que antecedeu o dia da eleição apresentou várias cenas que parecem ter sido retiradas de autos do processo federal que acusa Trump de interferência eleitoral por suas ações após a derrota em 2020 (Trump se declarou inocente).

Quando Stephen Bannon, uma influente figura da mídia de direita e conselheiro próximo de Trump, foi libertado da prisão na terça feira, ele rapidamente disse aos repórteres que Trump deveria agir preventivamente na noite da eleição e simplesmente declarar vitória.

Como Bannon disse: “Ele deveria se levantar e dizer: ‘Ei, eu ganhei essa. E temos equipes agora que vão garantir que essa coisa não seja roubada.’”

Eleitores preenchem suas cédulas em um local de votação no Observatório de Cincinnati. Os americanos votam nesta terça, 5, na corrida presidencial entre o ex-presidente Donald Trump, candidato republicano, e a vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata Foto: Stephen Maturen/Getty Images via AFP

Em documentos judiciais arquivados recentemente nomeando Bannon como co-conspirador no caso de interferência eleitoral federal de Trump, o advogado especial, Jack Smith, observou que Bannon havia dito a mesma coisa quatro anos atrás.

“O que Trump vai fazer é apenas declarar vitória, certo?” ele disse, de acordo com os registros, acrescentando mais tarde: “Isso não significa que ele é o vencedor, ele apenas dirá que é o vencedor”.

Trump fez exatamente isso, desencadeando uma enxurrada de ações judiciais contestando os resultados dos estados pêndulo, quase todas fracassadas, pois vários juízes consideraram que as alegações de fraude eram insuficientes.

Essa falha jurídica não impediu os esforços dele.

Trump e vários aliados tentaram convencer os legisladores republicanos nos estados em que o presidente Joseph Biden havia vencido de que eles tinham o poder de enviar suas próprias listas de delegados do Colégio Eleitoral favoráveis a Trump, rejeitando efetivamente o voto popular. Vários dos envolvidos nessa operação foram posteriormente indiciados.

A nova lei especifica que apenas governadores ou outros executivos podem enviar delegados a Washington, cortando as legislaturas estaduais do processo. No entanto, alguns aliados de Trump já sugeriram que poderiam recorrer novamente aos legisladores estaduais.

Um arquiteto da estratégia de 2020, John Eastman, disse recentemente ao Politico acreditar que a nova lei era inconstitucional (Eastman está sendo indiciado no Arizona e na Geórgia por suas atividades eleitorais de 2020 e se declarou inocente em ambos os estados).

Etapa 2: Semear dúvidas

As eleições sempre trazem uma série de erros humanos e tecnológicos, mas Trump e seus aliados distorceram a natureza de tais eventos, pintando-os como evidência de irregularidades democratas.

“Eles já começaram a trapacear em Lancaster”, disse Trump em um comício na terça feira à noite em Allentown, Pensilvânia. Um dia antes, ele havia postado no Truth Social que o Condado de Lancaster, Pensilvânia, havia descoberto “cédulas e formulários falsos”.

A Pensilvânia estava “trapaceando e sendo flagrada em um nível e uma escala raramente vistos antes”, ele declarou no final da semana.

Na realidade, o episódio em Lancaster foi preocupante, mas não foi evidência de má conduta generalizada. Autoridades eleitorais disseram que um lote de solicitações de registro suspeitas — não cédulas — foi entregue por uma empresa de apuração. Autoridades os denunciaram às agências de segurança pública.

Em 2020, foram os extremistas entre os conselheiros e aliados de Trump que o aplaudiram. Agora, toda a máquina do partido — e aliados proeminentes e influentes — estão usando várias alavancas para alegar publicamente que a única maneira de Trump perder é por meio de trapaça.

O Comitê Nacional Republicano, que agora está sob a liderança conjunta da nora do ex-presidente, Lara Trump, e do antigo conselheiro do partido, Michael Whatley, fez da “integridade eleitoral” uma prioridade máxima (a advogada responsável pela equipe de “integridade eleitoral” do comitê, Christina Bobb, foi acusada de conspiração pelo procurador-geral do Arizona em conexão com seus esforços para manter Trump no poder há quatro anos; ela se declarou inocente).

Na semana passada, Whatley postou online a respeito da prisão de uma mulher em uma seção eleitoral no Condado de Delaware, Pensilvânia, que estava pedindo aos eleitores que permanecessem na fila, chamando o incidente de interferência eleitoral. As autoridades locais mais tarde defenderam a prisão, dizendo que a mulher estava agindo de forma perturbadora.

Usando outra tática de 2020, Trump e seus aliados também reclamaram este ano que estados como Pensilvânia e Arizona provavelmente não terminarão a contagem de votos até bem depois do dia da eleição, sugerindo que os atrasos são de alguma forma impróprios ou manchados.

Em 2020, teorias da conspiração a respeito do ritmo da contagem de votos foram algumas das primeiras a surgir nos dias após a derrota de Trump.

Autoridades eleitorais observam que as cédulas de correio podem levar mais tempo para serem contadas e que atrasos não são um sinal de problema. Ainda assim, eles têm trabalhado para acelerar o processo, sabendo que estão em uma corrida contra a desinformação.

“Temos que encurtar o tempo”, disse o secretário de estado em Nevada, Cisco Aguilar. “Acabar com a boataria.”

Etapa 3: Perturbar

Embora o esforço de Trump em 2020 tenha se concentrado principalmente em interromper a última etapa da eleição — a certificação dos resultados no Congresso — os aliados de Trump neste ano também se concentraram nas vulnerabilidades no início do processo.

Isso começa com cerca de 10.000 jurisdições locais onde as autoridades têm o mandato de certificar os votos antes de enviá-los para suas capitais estaduais, que, após suas próprias certificações estaduais, enviam seus totais e listas de delegados para Washington.

Embora a tarefa seja prescrita por lei como obrigatória em todos os estados, membros do conselho ou comissão em pelo menos 20 condados em oito estados se moveram para bloquear a certificação, em alguns casos raros, obtendo sucesso pelo menos temporariamente.

Autoridades nos estados pêndulo prepararam documentos jurídicos para forçar eventuais conselhos recalcitrantes a certificar os resultados a tempo.

Ambos os lados estão prestando muita atenção ao processo, o que Bannon pareceu sugerir durante seus comentários esta semana.

“A única coisa que importa”, disse ele, “são os votos de cidadãos americanos que podem ser certificados, e é nisso que estamos focados”. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL