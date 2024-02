O Kremlin criticou nesta quinta-feira, 22, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, após ele ter chamado Vladimir Putin, seu homólogo russo, de “FDP louco”.

O porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, declarou à televisão pública do país que, se o presidente dos Estados Unidos usa esse tipo de vocabulário, deveria se envergonhar, sugerindo que Biden exibe esse comportamento por razões políticas internas. Peskov recomendou a Biden que perguntasse a seus conselheiros se encontravam alguma expressão insultuosa de Putin.

“Estas declarações mal-educadas não podem ferir o líder de outro Estado, muito menos o presidente Putin”, disse. “Está claro que o sr. Biden, por interesses políticos internos, está demonstrando um comportamento ao estilo cowboy de Hollywood”, acrescentou Peskov.

“Putin alguma vez usou uma palavra grosseira para se dirigir a você? Isso nunca aconteceu. Portanto, acho que esse vocabulário rebaixa a própria América”, completou.

Biden, que já chamou Putin de “criminoso de guerra” no passado, insultou o líder do Kremlin na quarta-feira, 21, usando a sigla “SOB”, abreviação de “son of a bitch”. Além disso, acusou Putin e seus “capangas” de acabarem com a vida do líder opositor russo, Alexei Navalni, que morreu na última sexta-feira, 16, em uma prisão no Ártico.

“Temos um FDP como esse Putin, e outros, e sempre temos que nos preocupar com o conflito nuclear, mas a ameaça existencial para a humanidade é o clima”, disse o presidente de 81 anos, candidato à reeleição, em um breve discurso.

Putin e Biden encontraram-se pela última vez em Genebra em junho de 2021, e, após o início da guerra na Ucrânia, os contatos entre os dois países foram reduzidos ao mínimo. Moscou acusa Washington de prolongar a guerra na Ucrânia ao fornecer armas pesadas a Kiev para alcançar “uma derrota estratégica para a Rússia”./EFE.