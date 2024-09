EUA anunciam plano para combater influência russa nas eleições presidenciais

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira, 4, um amplo esforço para reprimir as campanhas de influência russas nas eleições de 2024, enquanto tentam coibir o uso da mídia estatal e de sites de notícias falsas pelo Kremlin para influenciar os eleitores americanos.

As ações incluem sanções, indiciamentos e apreensão de domínios da web que, segundo autoridades americanas, o Kremlin usa para espalhar propaganda e desinformação sobre a Ucrânia, que a Rússia invadiu há mais de dois anos. O procurador-geral Merrick Garland detalhou as ações tomadas pelo Departamento de Justiça. Elas incluem a acusação de dois funcionários russos da RT, a emissora estatal, que usaram uma empresa no Tennessee para espalhar conteúdo, e a derrubada de uma campanha de influência russa conhecida como Doppelgänger.

“O povo americano tem o direito de saber quando uma potência estrangeira se envolve em atividades políticas ou tenta influenciar o discurso público”, disse Garland.

O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções à ANO Dialog, uma organização sem fins lucrativos russa que ajuda a administrar a rede Doppelgänger, bem como à editora-chefe da RT, Margarita Simonyan, e seus adjuntos.

O Departamento de Estado americano ofereceu uma recompensa de US$ 10 milhões por informações relativas à interferência estrangeira na eleição americana. O departamento disse especificamente que estava buscando informações sobre um grupo conhecido como Russian Angry Hackers Did It, ou RaHDit.

O Departamento de Estado também disse que designaria cinco veículos de notícias russos financiados pelo Estado, incluindo RT, Ruptly e Sputnik, como missões de governos estrangeiros e restringiria a emissão de vistos para pessoas que trabalham para instituições de mídia apoiadas pelo Kremlin.

Influência a favor de Trump

Autoridades americanas intensificaram seus alertas sobre os esforços russos de influência eleitoral. Agências de espionagem americanas avaliaram que o Kremlin favorece o ex-presidente Donald Trump em detrimento da vice-presidente Kamala Harris na disputa de novembro, vendo-o como mais cético em relação ao apoio dos EUA à Ucrânia.

Os Estados Unidos foram pegos desprevenidos em 2016, quando suas agências de espionagem ficaram sabendo de esforços russos para influenciar a votação em nome de Trump e demoraram a alertar o público. Em eleições subsequentes, os oficiais de inteligência dos EUA denunciaram de forma mais agressiva os esforços russos, chineses e iranianos para influenciar as eleições americanas.

Autoridades dizem que lutar contra a interferência eleitoral tem sido mais difícil este ano. Alguns americanos, particularmente os apoiadores de Trump, enxergam as acusações de que a Rússia está espalhando desinformação como tentativas de minar suas visões.

16 milhões de visualizações

Garland disse que as acusações anunciadas na quarta-feira não eram o fim do caso: “A investigação está em andamento”.

O Departamento de Justiça e o FBI também têm investigado diversos americanos acusados de espalhar conscientemente narrativas falsas do Kremlin. No entanto, as autoridades enfatizaram que não estão tentando restringir a liberdade de expressão. Americanos que apenas repetem ou compartilham histórias que veem na mídia estatal russa não estão sendo investigados como parte desses esforços, segundo as autoridades.

O procurador-geral Merrick Garland com Christopher Wray, diretor do FBI, e Lisa O. Monaco, procuradora-geral adjunta, em uma reunião da Força-Tarefa de Ameaças Eleitorais do Departamento de Justiça em Washington. Foto: Kenny Holston/The New York Times

As autoridades dizem que a RT espalhou desinformação por meio de bots e outros meios, mas que estão analisando mais de perto como o Kremlin e suas agências de espionagem influenciam a eleição.

Quando as notícias das acusações foram divulgadas, a RT postou uma resposta sarcástica em seu site de Anna Belkina, sua editora-chefe adjunta. “Há três certezas na vida: morte, impostos e a interferência da RT nas eleições americanas”, dizia o comunicado.

As acusações feitas na quarta-feira indiciaram dois funcionários russos da RT, Kostiantyn Kalashnikov e Elena Afanasyeva, por conspiração para violar a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros. Eles são acusados de gastar US$ 10 milhões para pagar secretamente uma empresa não identificada do Tennessee para espalhar quase 2 mil vídeos em inglês no YouTube, TikTok, Instagram e X.

Especialistas em desinformação há muito tempo lutam para medir a eficácia das campanhas de influência russas, mas autoridades do Departamento de Justiça disseram que os vídeos, a maioria dos quais apoia os objetivos do governo russo, ganharam 16 milhões de visualizações no YouTube.

Garland disse que os vídeos eram “frequentemente consistentes com o interesse da Rússia em amplificar as divisões domésticas dos EUA para enfraquecer a oposição dos EUA aos principais interesses russos, particularmente sua guerra em andamento na Ucrânia”. A empresa do Tennessee, ele disse, nunca revelou seus laços com o governo russo.

Após um ataque terrorista em uma casa de shows em Moscou em março, Elena Afanasyeva, da RT, orientou a empresa a se concentrar na falsa narrativa de que a Ucrânia era responsável.

Procurador-geral Merrick Garland. Os EUA anunciaram um amplo esforço, incluindo sanções, indiciamentos e apreensão de domínios da web, para reprimir as campanhas de propaganda e desinformação russas. Foto: Kenny Holston/The New York Times

Autoridades do Departamento de Justiça se recusaram a identificar a empresa, mas a que está na acusação usa o mesmo slogan da Tenet Media, uma empresa registrada no Tennessee que publica vídeos e outros conteúdos amplamente favoráveis a Trump. A empresa — e seus comentaristas mais proeminentes — não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A acusação não acusa diretamente a empresa de irregularidades, mas afirma que ela tinha ligações com a RT e que seus fundadores se referiam ao patrocinador como “os russos”.

Críticos das medidas dos EUA disseram que as acusações levantaram questões de liberdade de expressão e a possibilidade de que o governo Biden estivesse tentando censurar comentários pró-Rússia.

Os Estados Unidos já tomaram medidas contra organizações russas que acreditam estar tentando influenciar a política americana. Em março, o Departamento do Tesouro impôs sanções a um grupo russo que auxiliou esforços para criar sites de notícias falsas que espalham desinformação e, em julho, apreendeu dois domínios da internet que também vincularam à RT e ao Serviço de Segurança Federal, um sucessor da KGB soviética.

A ação do Departamento de Justiça se baseia nisso, dizendo que estava apreendendo mais 32 domínios que eram usados para espalhar secretamente propaganda russa. De acordo com o depoimento do governo, a campanha Doppelgänger é comandada por Sergei Kiriyenko, um ex-primeiro-ministro que agora é o primeiro vice-chefe de gabinete do presidente Vladimir Putin.

Christopher Wray, diretor do FBI, disse que os sites de notícias falsas foram apreendidos pelo governo ao meio-dia.

“Quando descobrimos que adversários no exterior estão tentando esconder quem são e de onde vem sua propaganda, como parte de campanhas para semear deliberadamente a discórdia, continuaremos a fazer tudo o que pudermos para expor sua mão oculta e atrapalhar seus esforços”, disse Wray.

Garland disse que um documento de planejamento interno russo declarou que “o objetivo da campanha é garantir o resultado preferido da Rússia na eleição”.

O documento, produzido para a Social Design Agency, delineou planos para influenciar os eleitores dos EUA sem identificar que o conteúdo vinha do governo russo.

Ele estabelece um plano para atingir eleitores em estados indecisos, bem como eleitores em Estados conservadores como Alabama, Texas e Kansas. O documento diz que cidadãos americanos de ascendência hispânica, judeus e jogadores de videogame também seriam alvos.

O objetivo, de acordo com o documento e a acusação, era pressionar os americanos a apoiar a ideia de que os Estados Unidos deveriam se concentrar em “resolver seus problemas domésticos em vez de desperdiçar dinheiro na Ucrânia”.

O Departamento de Justiça bloqueia os nomes dos candidatos apoiados pelos russos, mas o documento diz que “faz sentido que a Rússia faça o máximo esforço” para garantir que a visão do Partido Republicano, e em particular as opiniões dos apoiadores de Trump, “conquistem a opinião pública dos EUA”.