Tudo parecia perfeito em um dia recente na Grandview Beach em Encinitas, Califórnia, nos Estados Unidos — as ondas brilhavam sob o sol e os moradores locais tomavam sol e nadavam.

PUBLICIDADE Tudo, exceto uma coisa: a misteriosa criatura das profundezas do mar que apareceu na praia. “O que é isso?”, Alison Laferriere se lembra de ter pensado. Ela viu algo longo e magro na praia enquanto passeava com seu cachorro. “Parecia que poderia ser algum lixo ou algo assim.”

Mas quando ela se aproximou, Laferriere, uma estudante de doutorado na Instituição Scripps de Oceanografia, reconheceu a descoberta imediatamente. Ela teve uma rara visão de perto do peixe-remo, uma criatura impressionante das profundezas do oceano que iludiu os pesquisadores ao longo das décadas.

Com seu longo corpo semelhante ao de uma enguia, boca escancarada e barbatanas dorsais vermelhas brilhantes, não é surpresa que o peixe-remo lembre um monstro marinho. A mitologia japonesa sugere que a aparência do peixe pode significar terremotos iminentes: muitos até se perguntaram se os relatos de uma dúzia de peixes-remo aparecendo em várias partes da costa do Japão talvez fossem um prenúncio do terremoto catastrófico de 2011 que devastou o norte do país. A superstição era tão popular que pesquisadores no Japão a abordaram, publicando um artigo em 2019 que desmascarou qualquer ligação significativa.

Ainda assim, a mitologia assustadora retorna a cada avistamento do peixe-remo — daí seu apelido de “peixe do fim do mundo” ou “peixe do juízo final”.

Foto fornecida por Alison Laferriere e Instituição Scripps de Oceanografia mostra o peixe-remo que Laferriere encontrou na praia na Califórnia. Foto: Alison Laferriere/Scripps Institution of Oceanography via The New York Times

Um aviso aos surfistas

Californianos mais supersticiosos podem ficar assustados, mas os pesquisadores estão entusiasmados com a rara oportunidade. Pelo menos três apareceram nas praias da Califórnia nos últimos meses, incluindo um espécime de 3,65 metros de comprimento em agosto, de acordo com a Instituição Scripps de Oceanografia. No total, apenas 22 foram documentados por cientistas desde o século XX.

“Fiquei animada quando o vi pela primeira vez e sabia que era importante”, disse Laferriere, que encontrou o peixe no dia 6 de novembro. Ela esperou perto do peixe-remo até que um pesquisador da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA o recuperasse. “Eu queria ter certeza de que alguém poderia usar o conhecimento de que ele estava lá.”

Em um momento, ela disse rindo, ela até perseguiu alguns surfistas que pareciam que iriam levar o peixe embora. “Eu tive que correr até lá e dizer a eles, explicar a eles: este é um peixe raro”, contou.

“É um peixe que qualquer pessoa que trabalha com peixes conhece”, disse Ben Frable, que administra a Coleção de Vertebrados Marinhos na Scripps. “Ver um espécime fresco e lidar com isso — e ver essa coisa realmente em tamanho real — foi bastante surpreendente.”

“Não há quase nada conhecido sobre esses peixes”

Acredita-se que o peixe-remo seja o maior peixe ósseo do mundo. Ele pode crescer até 7,9 metros, mas mesmo o conhecimento básico sobre sua existência é obscuro: quanto tempo eles vivem, por exemplo, ou quantos deles estão no oceano.

“Não há quase nada conhecido sobre a história de vida e os comportamentos desses peixes”, disse Milton Love, um biólogo pesquisador do Instituto de Ciências Marinhas da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara.

Então o que um peixe como esse estava fazendo em uma praia como essa?

A maioria dos pesquisadores acredita que os peixes, que comem krill, vivem cerca de 60 metros a 305 metros debaixo d’água, onde a corrente tende a ser calma e há muito pouca luz solar. Outros dizem que eles são conhecidos por ficarem mais próximos da superfície.

“Eles quase certamente não nadam muito bem”, disse Love, acrescentando que ele imaginou que o peixe-remo morreu após ser pego em condições tumultuadas nas quais não estava equipado para navegar.

“Eles eventualmente não conseguem resistir às ondas e às correntes e acabam na praia”, disse ele. “Mas isso é tudo apenas um palpite.”

Em alta Internacional Rússia pode atacar a Finlândia, Suécia ou Noruega? Quais as chances? ‘Estamos em crise diplomática’, diz embaixador de Israel no Brasil sobre relação com governo Lula Cansaço de guerra cresce em Israel com mortes e combates em expansão Outras teorias podem ser mudanças sazonais nas condições do oceano ou padrões climáticos mais amplos, como El Niño ou La Niña, disse Frable. A área também estava sofrendo com os ventos de Santa Ana, disse ele, o que pode ter trazido o peixe-remo para mais perto da costa. Pesquisadores coletaram amostras do espécime, que eventualmente se juntará a cerca de 2 milhões de espécimes mantidos na Coleção de Vertebrados Marinhos da Scripps, disse Frable. Testar essas amostras pode fornecer mais respostas sobre o genoma do peixe-remo, seu papel na cadeia alimentar marinha e poluentes ou contaminantes que ele está absorvendo do ambiente, entre outras curiosidades. Quando criaturas das profundezas do mar emergem do oceano, disse Frable, elas podem lembrar as pessoas da vastidão da biodiversidade do planeta. Após 20 anos estudando peixes, ele disse que ainda encontrou peixes dos quais nunca tinha ouvido falar antes. Isso apenas reitera, ele disse, “quanta variedade realmente existe coexistindo conosco”. c.2024 The New York Times Company

