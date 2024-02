Funeral de Navalni é marcado para sexta-feira e viúva amplia críticas a Putin

MOSCOU -O funeral do opositor russo Alexei Navalni, falecido no dia 16 de fevereiro em uma prisão no Ártico russo, deve ocorrer na sexta-feira, 1, em Moscou, segundo um anuncio da equipe do opositor nas redes sociais.

PUBLICIDADE “O velório de Alexei Navalni será realizado em uma igreja em Marino, no dia 1 de março. O funeral terá lugar no cemitério Borisovski”, em Moscou, segundo indicou a sua equipe na rede social Telegram. Segundo Ivan Zhdanov, um dos colaboradores do oposição russo, o enterro acontecerá a cerca de 20 km dos muros do Kremlin. Desde que o corpo do opositor foi entregue à sua mãe no último sábado, 24, a equipe do principal líder da oposição contra Vladimir Putin procurava um local para que manifestantes favoráveis a Navalni pudessem se despedir, mas seus pedidos foram negados pelas autoridades russas.

O líder da oposição da Rússia, Alexei Navalni, participa de uma coletiva de imprensa em Moscou, Rússia Foto: Sergei Ilnitsky/EFE

O funeral poderá mobilizar numerosos apoiadores de Navalni, o que poderia irritar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, antes das eleições presidenciais de 15 a 17 de março.

“Em todos os lugares eles se recusaram a nos dar qualquer coisa. Em alguns lugares, eles nos disseram que era proibido”, explicou Zhdanov em um comunicado publicado no Telegram, criticando o “Kremlin e [Sergei] Sobianin”, o prefeito de Moscou.

O presidente russo, que deverá comparecer na quinta-feira perante ambas as câmaras do Parlamento por ocasião do seu discurso anual à nação, não reagiu à morte de Navalni, que sobreviveu a um envenenamento em 2020.

As circunstâncias da morte de Alexei Navalni, no dia 16 de fevereiro, em uma prisão no Ártico russo, permanecem obscuras. De acordo com os serviços penitenciários russos, ele morreu após se sentir mal “depois de uma caminhada”.

Mas membros da oposição e vários líderes ocidentais acusaram Putin da sua morte, alguns até aludindo a um “assassinato” ordenado após três anos de detenção.

Viúva de Navalni critica Putin

Yulia Navalnaia, viúva do opositor russo Alexei Navalni, afirmou nesta quarta-feira, 28, em um discurso no Parlamento Europeu, o receio de que a polícia possa prender participantes do funeral de Navalni.

“Não sei se o funeral será pacífico ou se a polícia irá prender os presentes”, disse Navalnaia na sessão plenária do Parlamento Europeu, que prestou uma homenagem ao opositor russo.

No seu discurso, Navalnaia atacou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a quem definiu como “o líder de uma organização criminosa”. Na sua opinião, não será possível afetar Putin com sanções que não sejam fundamentalmente diferentes das já adotadas.

Yulia Navalnaia, a viúva de Alexei Navalni, discursa no Parlamento Europeu em Estrasburgo, França Foto: Jean-Francois Badias/ AP

“Você não pode derrotá-lo pensando que ele é um homem de princípios e de moral. Ele não é assim, e Alexei percebeu isso há muito tempo”, disse Navalnaia. A viúva de Navalni também afirmou que Putin é um “gângster sanguinário”.

“Alexei foi torturado durante três anos”, disse Navalnaia antes da sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo, França. Putin “deve responder por tudo o que fez a Alexei”, acrescentou a viúva./com AFP