Furacão Milton perde força e deixa a categoria máxima da escala enquanto se desloca para os EUA

Na tarde desta segunda-feira, a velocidade dos ventos do Furacão Milton atingiu 290 quilômetros por hora. Meteorologistas do NHC disseram que a tempestade se fortaleceu num ritmo explosivo e tornou-se um furacão de categoria 5 por volta do meio-dia. Cerca de cinco horas antes, Milton ainda era um furacão de Categoria 2, com ventos próximos a 160 km/h.

Após os avisos emitidos pelas autoridades, milhares de pessoas deixaram suas casas. Para desafogar os quilômetros de trânsito que se formaram durante a fuga, as cancelas de pedágios foram levantadas e os motoristas foram autorizados a dirigir no acostamento esquerdo das rodovias.