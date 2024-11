Um voo da Spirit Airlines que tentava pousar em Porto Príncipe, capital do Haiti, foi atingido por tiros na segunda-feira, 11, e forçado a desviar, marcando uma forte escalada na violência que tomou conta do país. Um voo da JetBlue saindo de Porto Príncipe também foi atingido por uma bala na segunda-feira, disse a companhia aérea, embora isso não tenha sido determinado até que o avião pousasse com segurança em Nova York.

O voo 951 da Spirit Airlines, que decolou de Fort Lauderdale, na Flórida, EUA, para o Aeroporto Internacional Toussaint Louverture em Porto Príncipe, foi desviado para Santiago, na República Dominicana, onde uma inspeção revelou o que pareciam ser buracos de bala, de acordo com Tommy Fletcher, porta-voz da companhia aérea. O avião pousou com segurança às 11h30. Dois outros voos com destino a Porto Príncipe também foram desviados, disse a Administração Federal de Aviação.

O ex-primeiro-ministro interino do Haiti, Garry Conille. Foto: Brian Inganga/AP

“Uma inspeção revelou evidências de danos à aeronave consistentes com tiros”, disse Fletcher em um comunicado. “Um comissário de bordo relatou ferimentos leves e está sendo avaliado por equipe médica.” Nenhum passageiro ficou ferido, disse a companhia aérea. A Spirit suspendeu os voos para Porto Príncipe e para a cidade de Cap-Haïtien, no norte do Haiti.

A tripulação do avião da JetBlue, voo 935, não relatou inicialmente nenhum problema, disse a companhia aérea, mas uma inspeção posterior descobriu que uma bala atingiu o exterior do avião. A JetBlue disse que estava suspendendo todos os voos saindo e chegando ao Haiti até 2 de dezembro e investigando o episódio.

Os tiros que atingiram o avião da Spirit Airlines pareciam vir do solo, embora não estivesse claro quem disparou. Gangues que infligiram uma campanha de violência no Haiti também são conhecidas por serem ativas na área ao redor do aeroporto em Porto Príncipe, capital do Haiti.

A American Airlines cancelou voos saindo e chegando ao Haiti até quinta-feira à tarde.

Oficiais da autoridade de aviação do Haiti não retornaram ligações buscando mais informações.

“Podíamos ouvir o metal dentro do avião estalando”

“Podíamos ouvir ‘clack, clack, clack’ — o metal dentro do avião e o plástico simplesmente estalando”, disse um passageiro a bordo, Jean-David Desrouleaux, ao The Miami Herald. “Alguns de nós entenderam o que estava acontecendo”.

O ataque ao avião da Spirit ocorreu um dia após o primeiro-ministro interino do Haiti, Garry Conille, ter sido demitido pelo conselho presidencial de transição do país — um conselho de nove pessoas que está governando o Haiti até que as eleições possam ser realizadas para selecionar um presidente. Alix Didier Fils-Aime foi escolhido para substitui-lo.

