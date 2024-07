As publicações em datas festivas são uma tradição na família real. Kate tem o hábito de tirar fotos dos filhos nos aniversários e publicá-las nas contas oficiais que compartilha com o marido. No mês passado, no aniversário de 42 anos do Príncipe William, ela publicou uma foto de um momento descontraído, sem roupa formal, perto da casa da família, em Sandringham.

Em março, Kate foi alvo de uma polêmica causada por uma imagem publicada com seus três filhos para marcar o Dia das Mães, depois que agências de notícia retiraram a imagem de circulação por detectar que a fotografia havia passado por manipulação digital. A Princesa de Gales reconheceu que a foto que postou tinha sido editada e pediu desculpa pela “confusão” que a imagem houvesse gerado.