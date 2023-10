THE NEW YORK TIMES - Em uma sala de controle sem janelas em uma base militar no sul de Israel, cinco soldados monitoraram o deslocamento de centenas de milhares de habitantes de Gaza em uma enorme tela de computador.

A tela mostrava um mapa ao vivo do norte de Gaza, a área densamente povoada de cerca de 1,1 milhão de residentes que foram instruídos na sexta-feira pelos militares israelenses a seguirem para o sul para sua própria segurança. Utilizando dados recolhidos principalmente de mais de um milhão de celulares, o mapa deu aos soldados uma avaliação em tempo real de quantos habitantes de Gaza tinham atendido à exigência de Israel.

As Forças de Defesa de Israel afirmam há dias que em breve iniciarão uma operação terrestre no norte de Gaza para expulsar o Hamas, o grupo armado terrorista que controla Gaza e orquestrou os piores ataques terroristas da história de Israel em 7 de outubro, matando mais de 1.400 pessoas e sequestrando pelo menos 199 outras pessoas. Os contra-ataques israelenses mataram mais de 2.800 palestinos, segundo as autoridades de saúde de Gaza.

Os militares israelenses permitiram que um jornalista do The New York Times visse o sistema de rastreio de dados, na esperança de mostrar que estava fazendo o que podia para reduzir os danos aos civis - mesmo enquanto os seus aviões de guerra mataram mais centenas de palestinos na segunda-feira, incluindo no sul de Gaza, onde os civis foram instruídos a se abrigar.

Alguns bairros estavam coloridos em branco e vermelho na tela, sugerindo que ainda abrigavam a maioria de seus moradores. Mas um número crescente de áreas estava ficando verde e amarelo, sinalizando que a maioria dos seus residentes havia partido.

“Não é um sistema 100% perfeito – mas fornece as informações necessárias para tomar uma decisão”, disse o general de brigada Udi Ben Muha, que supervisiona o processo de monitoramento. “As cores dizem o que você pode e o que não pode fazer”, disse Ben Muha.

Com os líderes políticos ainda sem dar o sinal verde final para uma operação terrestre, os militares israelenses ficaram presos num padrão de espera na segunda-feira. Na segunda à noite, as suas tropas permaneciam concentradas na fronteira de Gaza, ainda sem avançar através dela. O exército estava atento para ver quantos civis tinham deixado o norte de Gaza.

Estava também fornecendo treinamento e equipamento de última hora às centenas de milhares de reservistas militares que tinham sido convocados para o esforço de guerra. E os poucos dias adicionais deram aos diplomatas tempo para conduzir negociações de última hora – e, até agora, sem sucesso – sobre a abertura da fronteira de Gaza com o Egito para os deslocados e os comboios de ajuda.

Soldados israelenses se preparam para movimento em direção à Faixa de Gaza. Foto: Sergey Ponomarev/The New York Times)

Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, também convidou o presidente Biden para visitar Israel esta semana, e é improvável que os militares complicassem sua visita iniciando uma invasão enquanto ele estivesse em solo israelense, disseram analistas.

“A operação terrestre terá muitas baixas de ambos os lados”, disse Miri Eisin, ex-oficial militar sênior e diretora do Instituto Internacional de Contraterrorismo da Universidade Reichman, em Israel.

“Você não quer fazer isso quando o presidente dos EUA estiver aqui”, acrescentou ela.

Enquanto isso, três altos comandantes israelenses disseram que estavam aproveitando cada momento para preparar os reservistas para a guerra terrestre. A operação esperada será a primeira em quase 15 anos em que Israel tentará capturar e manter terras por um período prolongado. Muitos soldados em tempo integral nunca conduziram uma operação deste tipo, muito menos os 360 mil reservistas convocados dos seus empregos diários desde os ataques do Hamas.

Uma minoria significativa de soldados de infantaria e unidades de tanques que provavelmente serão destacados para Gaza são reservistas, de acordo com três oficiais superiores, que não estavam autorizados a falar publicamente. Acreditava-se que as Forças de Defesa de Israel tinham 200 mil soldados em serviço ativo antes da convocação, dos quais três quartos eram recrutas, mas não há números oficiais.

Os militares levaram algum tempo para estocar equipamento suficiente para o seu exército. Embora todos os comandos de Israel tenham equipamento de protecção suficiente, o exército ainda está garantindo coletes de protecção para alguns reservistas, de acordo com um oficial superior. Várias famílias também disseram que obtiveram coletes de forma privada para os filhos que foram convocados.

Carros e caminhões nas ruas da Faixa de Gaza, em meio à retirada em massa da parte norte do território. Foto: Samar Abu Elouf/The New York Times

Enquanto isso, mais civis palestinos estão abandonando o norte de Gaza, mesmo com as condições terríveis no sul, onde há falta de alojamento, combustível, água, medicamentos e alimentos – e onde os ataques israelenses também continuam.

Muitos palestinos dizem temer que Israel, em última análise, procure forçá-los a entrar no Egito, para nunca mais voltar, em uma expulsão em massa que ele comparam à Nakba, um termo árabe que se refere à fuga ou expulsão de 700 mil árabes palestinos durante as guerras que cercaram o criação de Israel em 1948.

Israel diz que a ordem para deslocamento ao sul de Gaza é para evitar o maior número possível de vítimas civis durante as próximas operações militares no norte.

Para esse efeito, a partir da sala de controle militar no sul de Israel, o general Ben Muha tentava encorajar mais habitantes de Gaza a rumarem para sul. Oficiais militares telefonaram diretamente para os palestinos e aviões da Força Aérea lançaram panfletos que insistiam para os habitantes de Gaza ignorarem as exigências do Hamas para que permanecessem onde estavam.

Espalhados pela mesa do general estavam dossiês e planilhas que listavam os números de telefone de centenas de líderes comunitários de Gaza, diretores de hospitais e administradores escolares – todos eles podiam receber um telefonema a qualquer momento por um soldado na sala de controle.

Em um quadro branco próximo, os assessores detalharam os momentos dos lançamentos aéreos regulares de folhetos no norte de Gaza.

No mapa em tempo real em frente ao general, havia cada vez menos manchas vermelhas e brancas: até 700 mil habitantes de Gaza tinham-se deslocado para o sul na tarde de segunda-feira, sugeriam os dados, deixando cerca de 400 mil no norte.

Assim que um bairro fica verde no mapa, um oficial israelense que opere na área terá maior espaço de manobra devido à probabilidade reduzida de ferir civis durante a luta contra o Hamas, disse o general.

“Se você é um comandante de brigada e vê essas cores, isso indica quantos civis estão na área e você sabe se pode ou não usar seu tanque, sua infantaria”, disse ele.

Residentes observam destroços após ataques aéreos de Israel em bairro da cidade de Gaza. Foto: Samar Abu Elouf/The New York Times)

Os palestinos dizem que tais medidas significam pouco em meio à grande perda de vidas e às dificuldades causadas pelos bombardeios e pelo deslocamento. Civis e trabalhadores humanitários dizem que muitas pessoas não têm transporte para se deslocarem para o sul ou estão muito doentes para fazer a viagem.

“Não creio que haja nada de humanitário no desenraizamento” de tantas pessoas, disse Khaled Elgindy, diretor do Programa sobre Assuntos Palestinos e Palestino-Israelenses do Instituto do Oriente Médio, um grupo de pesquisa em Washington.

“Não há lugar em Gaza que seja seguro”, acrescentou Elgindy por telefone na segunda-feira. “Portanto, toda a noção de que eles estão de alguma forma se comportando de uma forma humanitária ou que respeita a vida humana em Gaza é orwelliana.”

O método de monitoramento já foi usado durante os ataques da Força Aérea Israelense em Rimal, um bairro rico da cidade de Gaza que ficou em ruínas após ser bombardeado na última terça-feira em retaliação aos ataques do Hamas. Autoridades israelenses disseram que o Hamas construiu infraestrutura militar sob o bairro.

Antes do ataque, os soldados na sala de monitoramento ligaram para alguns moradores da área para encorajá-los a sair, disse o general. Eles então notificaram a Força Aérea assim que o bairro ficou verde no mapa, indicando que restava menos de um quarto de sua população, disse o general.

O general disse que, antes de prosseguir, a Força Aérea realizou a sua própria avaliação do custo potencial para vidas civis de cada ataque individual.

Mas essas verificações só foram até certo ponto.

Entre os civis mortos durante os ataques estava Saeed al-Taweel, editor de um site de notícias árabe.