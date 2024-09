O que se sabe sobre o tiroteio no clube de golfe de Trump?

Um tiroteio ocorreu na tarde deste domingo, 15, nas dependências do Trump International Golf Course West Palm Beach, o resort do candidato republicano Donald Trump. O incidente ocorreu enquanto o ex-presidente jogava golfe no local, segundo o Gabinete do Xerife do Condado na Flórida.

De acordo com as autoridades locais, Trump está seguro e a intenção dos tiros é desconhecida. Uma pessoa foi detida e o FBI investiga o caso como uma aparente tentativa de assassinato. Confira abaixo o que já se sabe sobre o incidente.

Fachada do resort de Donald Trump, onde o candidato republicano jogava golfe na tarde deste domingo. Tiros foram ouvidos nas proximidades do hotel e uma pessoa foi detida. Foto: Stefani Reynolds/The New York Times

1- Ex-presidente está a salvo e não esteve em risco em nenhum momento

PUBLICIDADE Trump estava jogando golfe em seu resort na tarde deste domingo quando agentes do Serviço Secreto ouviram tiros, de acordo com duas pessoas ouvidas pelo jornal The Washington Post. O incidente ocorreu poucos antes das 14h (horário da Flórida). Na sequência, o ex-presidente foi levado a uma sala dentro do clube. O Serviço Secreto disse que está investigando o tiroteio. “O ex-presidente está seguro”, afirmaram os agentes. Não foram registrados feridos no incidente.

Trump havia retornado à Flórida neste fim de semana, depois de uma turnê pela Costa Oeste, que incluiu um comício na noite de sexta-feira em Las Vegas e um evento de arrecadação de fundos em Utah.

2 - Uma pessoa foi presa

Um suspeito foi detido enquanto dirigia para o norte na I-95, principal rodovia interestadual norte-sul da Costa Leste dos Estados Unidos, e cruzou do Condado de Palm Beach para o Condado de Martin. Parte da rodovia segue fechadas pelos agentes federais.

3 - FBI investiga o caso como aparente tentativa de assassinato

O FBI informou no final da tarde que trata o caso como uma aparente tentativa de assassinato do líder republicano.

Publicidade

4 - Serviço Secreto temia que clube fosse ponto frágil para segurança

O Washington Post relata que o Serviço Secreto dos EUA há muito tempo está preocupado com a vulnerabilidade de Trump em seus campos de golfe, que permanecem abertos ao público e muitas vezes estão próximos a áreas de grande movimentação.

Há cerca de dois meses, Trump foi baleado durante uma tentativa de assassinato em um comício na Pensilvânia, e uma bala passou de raspão em sua orelha. O atirador foi identificado pelo FBI como Thomas Matthew Crooks, um jovem de 20 anos, que tinha pesquisado na internet informações sobre Trump e tinha fotos dele salvas em seu celular, de acordo com legisladores e outras pessoas ligadas à investigação.

5- Biden e Kamala foram avisados e monitoram as investigações

A Casa Branca disse que o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris, a candidata democrata à presidência, foram informados e serão mantidos atualizados sobre a investigação. A Casa Branca acrescentou que estava “aliviada” por saber que Trump estava a salvo.

Nas redes sociais, Kamala afirmou: “Fui informada sobre relatos de tiros disparados perto do ex-presidente Trump e de sua propriedade na Flórida, e estou feliz que ele esteja seguro. A violência não tem lugar na América.”./ COM AGÊNCIAS