Revés para a Ucrânia: novo plano de segurança dos EUA não prevê retomada de território ocupado

WASHINGTON - Ainda ressentido com a contraofensiva fracassada do ano passado na Ucrânia, o governo Joe Biden elabora uma nova estratégia que deve tirar o foco da recuperação de território e concentrar-se, em vez disso, em ajudar Kiev a conter novos avanços russos, enquanto segue em direção ao objetivo de longo prazo de fortalecer sua força de combate e a economia.

O plano em desenvolvimento representa uma mudança brusca em relação ao ano passado, quando os EUA e aliados forneceram treinamento e equipamentos sofisticados para Kiev na esperança de afastar rapidamente as forças russas que ocupavam o leste e o sul da Ucrânia. Esse esforço fracassou, em grande parte em razão dos campos minados e trincheiras fortemente fortificadas da Rússia. "É bastante claro que será difícil para eles tentar preparar o mesmo tipo de impulso em todos os frontes que tentaram fazer no ano passado", disse um funcionário da Casa Branca.

A ideia agora é posicionar a Ucrânia para manter sua posição no campo de batalha por enquanto, mas “colocá-la em uma trajetória diferente para ficar muito mais forte até o final de 2024... e colocá-la em um caminho mais sustentável”, disse o funcionário, um dos vários que descreveram a formulação de políticas sob condição de anonimato.

O planejamento dos EUA faz parte de um esforço multilateral de quase três dezenas de países que apoiam a Ucrânia para garantir apoio de segurança e econômico de longo prazo - tanto por necessidade, dado o decepcionante resultado da contraofensiva do ano passado e a convicção de que um esforço semelhante este ano provavelmente traria o mesmo resultado, quanto como uma demonstração de determinação duradoura ao presidente russo Vladimir Putin.

Presidentes da Ucrânia, Volodmir Zelenski, e dos EUA, Joe Biden, em encontro no Salão Oval da Casa Branca, 12 de dezembro de 2023. Foto: Bill O'Leary / The Washington Post

Cada país está preparando um documento delineando seus compromissos específicos por até uma década. O Reino Unido tornou público seu acordo de 10 anos com a Ucrânia na semana passada, assinado pelo primeiro-ministro Rishi Sunak e pelo presidente ucraniano Volodmir Zelenski em Kiev. O plano delineou contribuições para “Segurança Marítima, Aérea, Defesa Aérea, Artilharia e Blindados”, bem como apoio fiscal e acesso ao seu setor financeiro. Espera-se que a França seja a próxima, durante uma visita do presidente Emmanuel Macron à Ucrânia.

Mas o sucesso da estratégia depende quase inteiramente dos Estados Unidos, de longe o maior financiador e maior fornecedor de equipamentos para a Ucrânia e coordenador do esforço multilateral. No próximo trimestre, o governo espera divulgar seu próprio compromisso de 10 anos, compilado pelo Departamento de Estado com aval da Casa Branca - presumindo que o pedido de US$ 61 bilhões do presidente Biden para financiamento suplementar para a Ucrânia seja aprovado por um Congresso recalcitrante.

O terreno instável sobre o qual essa suposição atualmente se apoia - com os republicanos da Câmara parecendo cada vez mais firmes em recusar o dinheiro - preocupa tanto os aliados ocidentais quanto a própria Ucrânia.

“Definitivamente, a liderança e o envolvimento dos EUA no longo prazo, mas também nesta fase muito importante, são primordiais”, disse uma autoridade europeia. “O financiamento suplementar é indispensável para continuar... não apenas no terreno, mas como uma demonstração de determinação ocidental... para fazer (Putin) entender que ele não vai ganhar.”

“Não sobreviveríamos sem o apoio dos EUA, é um fato real”, disse Zelenski em uma entrevista na semana passada.

Futuro da Ucrânia em caso de volta de Trump nos EUA

De acordo com autoridades dos Estados Unidos, o plano americano vai garantir apoio para operações militares de curto prazo, assim como a construção de uma força militar ucraniana futura capaz de dissuadir a agressão russa. O documento incluirá promessas e programas específicos para ajudar a proteger, reconstituir e expandir a base industrial e de exportação da Ucrânia, e auxiliar o país com reformas políticas necessárias para sua integração completa nas instituições ocidentais.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Não por acaso, disse uma autoridade dos EUA, a esperança é que a promessa de longo prazo — novamente assumindo o apoio do Congresso — também “proteja o futuro” da ajuda à Ucrânia contra a possibilidade de o ex-presidente Donald Trump vencer sua tentativa de reeleição. Enquanto a Casa Branca continua tentando convencer os legisladores, outro funcionário do governo enfatizou que a estratégia não significa que os ucranianos apenas construirão suas próprias trincheiras defensivas “e se sentarão atrás delas” o ano todo. “Ainda haverá troca de território” em pequenas cidades e aldeias com valor estratégico mínimo, “lançamentos de mísseis e drones” de ambos os lados, e “ataques russos à infraestrutura civil”, disse esse oficial. Ao invés dos duelos de artilharia massiva que dominaram grande parte dos combates na segunda metade de 2022 e grande parte de 2023, a esperança do Ocidente para 2024 é que a Ucrânia evite perder mais território além do um quinto do país agora ocupado pela Rússia. Os governos ocidentais esperam ainda que Kiev se concentre nas táticas que renderam melhores resultados recentemente: fogo de longa distância — incluindo mísseis de cruzeiro franceses prometidos para os próximos meses —; contenção da frota da Rússia no Mar Negro para proteger o trânsito naval dos portos da Ucrânia; e retenção das forças russas na Crimeia com ataques de mísseis e sabotagem de operações especiais.

Ataque russo atinge prédio comercial e apartamentos em Sloviansk, Ucrânia, 27 de janeiro de 2023. Foto: AP / Efrem Lukatsky

Zelenski insiste que a Ucrânia permanece na ofensiva. Os planos para 2024 “não são apenas defensivos”, disse ele em um recente pronunciamento em vídeo. “Queremos que nosso país mantenha a iniciativa, não o inimigo.”

Mas os formuladores de políticas dos EUA que se encontraram recentemente com ele em particular dizem que Zelenski tem dúvidas sobre o quão ambicioso deve ser sem ter clareza sobre a ajuda dos EUA.

Em alta Internacional The Economist: Como a imigração ilegal pode custar a reeleição a Joe Biden nos EUA “Nos perguntam qual é o nosso plano, mas precisamos entender quais recursos teremos”, disse o legislador ucraniano Roman Kostenko. “No momento, tudo indica a possibilidade de termos menos do que no ano passado, quando tentamos uma contraofensiva e não deu certo. ... Se tivermos ainda menos, então fica claro qual será o plano. Será defesa.” “Ninguém está descartando ações ofensivas”, disse Serhii Rakhmanin, outro membro do parlamento. “Mas, em geral é muito difícil imaginar uma operação estratégica ofensiva séria e global em 2024. Especialmente se olharmos para o estado geral da ajuda externa, não apenas dos EUA.” Mesmo aqueles que acreditam que a Ucrânia poderia eventualmente bater a Rússia reconhecem que 2024 será perigoso. “Provavelmente não haverá grandes ganhos territoriais”, disse o presidente da Letônia, Edgars Rinkevics. “A única estratégia é enviar o máximo possível para a Ucrânia para ajudá-los, em primeiro lugar, a defender suas próprias cidades e, em segundo lugar, ajudá-los simplesmente a não perder terreno.” “Estamos um pouco reféns do tempo”, concordou Kusti Salm, secretário do Ministério da Defesa da Estônia. “É apenas uma questão de se conseguimos atravessar este vale da morte.”

‘É preciso ter algo para lutar’

Ao longo da linha de frente, o Exército ucraniano começou a se preparar, com o objetivo de replicar as defesas da Rússia em trincheiras e os campos minados na região de Zaporizhzhia, que dificultaram a contraofensiva do ano passado.

“Soldados comuns não têm muito interesse na política ucraniana e na política externa”, disse um comandante na região oriental de Donetsk, que não estava autorizado a falar publicamente. “Mas quando você percebe por si mesmo que não é o suficiente, como agora com munições, morteiros, projéteis, isso imediatamente gera preocupação. Você pode lutar, mas precisa ter algo com que lutar.”

Os formuladores de políticas dos EUA dizem esperar que a guerra eventualmente termine por meio de negociações, mas também não acreditam que Putin levará as conversas a sério este ano, em parte porque ele ainda espera que Trump recupere a presidência em novembro e reduza o apoio a Kiev.

Trump, que há muito tempo elogia uma relação especial com Putin, disse meses atrás que, se voltar à Casa Branca, “resolverá essa guerra em um dia, 24 horas”. Zelenski, em entrevista na semana passada, chamou essa afirmação de “muito perigosa” e convidou Trump para compartilhar qualquer plano que ele possa ter.

A estratégia de longo prazo para transformar a Ucrânia para o futuro tem suas raízes em uma declaração de apoio do G-7 do ano passado. Nela, os líderes ocidentais prometeram construir uma força militar “sustentável” interoperável com o Ocidente e fortalecer a “estabilidade econômica e resiliência” da Ucrânia.

Mesmo assim, a política apresenta riscos, incluindo políticos, se os ucranianos começarem a culpar seu governo por linhas de frente estagnadas. Da mesma forma, nas capitais ocidentais, as autoridades estão muito cientes de que a paciência de seus cidadãos com o financiamento da guerra da Ucrânia não é infinita.

Em meio ao planejamento, Washington parece estar preparando o argumento de que, mesmo que a Ucrânia não vá recuperar todo o seu território no curto prazo, precisa de assistência contínua significativa para poder se defender e se tornar parte integral do Ocidente.

“Podemos ver qual deve ser o futuro da Ucrânia, independentemente de onde exatamente as linhas são desenhadas”, disse o secretário de Estado Antony Blinken no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. “E esse é um futuro onde ela se mantém firme por si só, militar, econômica e democraticamente.”

‘Não há bala de prata’ para a guerra

Em conversas com legisladores, os funcionários da Casa Branca enfatizaram que apenas cerca da metade dos US$ 61 bilhões solicitados é direcionada para o campo de batalha atual, enquanto o restante é direcionado para ajudar a Ucrânia a garantir um futuro seguro sem uma massiva ajuda ocidental.

O documento dos EUA, de acordo com autoridades americanas diretamente envolvidas no planejamento, está sendo elaborado com quatro fases em mente: lutar, construir, recuperar e reformar.

O que é mais necessário imediatamente para a fase de “luta” é “munição de artilharia, substituição de veículos” perdidos na contraofensiva, “muito mais drones”, disse Eric Ciaramella, ex-analista de inteligência da CIA e agora um membro do programa Rússia e Eurásia no Carnegie Endowment for International Peace, que tem contato autoridades do governo. “Muito equipamento militar eletrônico e tecnologia anti-drones — onde os russos conseguiram uma vantagem. Eles precisam de mais sistemas de defesa aérea para cobrir mais cidades.”

Embora a Ucrânia ainda esteja aguardando ansiosamente a prometida entrega de aeronaves de combate e mais veículos blindados este ano, esses são “sistemas caros com pontos únicos de falha”, disse Ciaramella. “Acho que os ucranianos estão percebendo que não há bala de prata, tendo visto um tanque de um milhão de dólares destruído por uma mina de $10.000″ durante a contraofensiva.

A fase de “construção” da estratégia está focada em compromissos para a futura força de segurança da Ucrânia em terra, mar e ar, para que os ucranianos “possam ver o que estão recebendo da comunidade global ao longo de um período de 10 anos e sair de 2024 com um plano para um exército altamente dissuasivo”, disse uma das autoridades ouvidas. Ao mesmo tempo, parte do dinheiro suplementar solicitado é direcionado para o desenvolvimento da base industrial da Ucrânia para a produção de armas que, junto com os aumentos dos EUA e dos aliados, podem “pelo menos acompanhar a produção russa”.

Idosa dentro de prédio danificado por ataques em Donetsk, Ucrânia, 26 de janeiro de 2024. Foto: ROMAN PILIPEY / AFP

O plano também inclui defesa aérea adicional para criar “bolhas” protetoras ao redor das cidades ucranianas além de Kiev e Odessa, e permitir que partes-chave da economia e das exportações ucranianas, incluindo aço e agricultura, se recuperem. Biden nomeou no ano passado a ex-secretária de Comércio Penny Pritzker como enviada especial dos EUA para liderar um esforço para reconstruir a economia da Ucrânia e mobilizar investimentos públicos e privados.

Atrair investimentos estrangeiros de volta para a Ucrânia também exigirá esforços adicionais para conter a corrupção, reconhecem autoridades dos EUA. Zelenski deu alguns passos, incluindo demitir e em alguns casos prender autoridades e juízes suspeitos por envolvimento em corrupção em aquisições militares. Outras iniciativas foram exigidas pela União Europeia à medida que considera a adesão eventual da Ucrânia ao bloco.

Mas, enquanto as conversas e o planejamento para o futuro continuam, nem todos os apoiadores da Ucrânia acham que este é o momento certo para afastar o foco do envio à Ucrânia o que é necessário para enfrentar os russos o mais rápido e decisivamente possível no campo de batalha este ano.

“Seja qual for a estratégia que você use, você precisa de todas as armas que puder imaginar”, disse o ex-secretário-geral da OTAN, Anders Fogh Rasmussen, durante uma visita na semana passada para pressionar os legisladores republicanos a aprovar o financiamento da Ucrânia.

“Você não pode vencer uma guerra seguindo uma abordagem passo a passo”, disse ele. “Você tem de surpreender e dominar seu adversário.”

