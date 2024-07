Por que só Donald Trump pode tornar a Otan grande novamente?

Chegou a hora de um segundo aumento com gastos de defesa. Trump deve aumentar esses gastos para 5% do PIB, como propuseram os republicanos do Senado, para que os Estados Unidos possam expandir a Marinha, comprar centenas de caças, acelerar a produção do bombardeiro furtivo B-21 e dos submarinos de ataque de última geração e modernizar nossas forças nucleares, entre outras prioridades. (Os republicanos do Comitê de Serviços Armados do Senado elaboraram um plano detalhado para fazer isso).

Durante a expansão da era Reagan, de 1980 a 1988, os Estados Unidos dedicaram uma média de 6,2% do PIB à defesa. Mesmo durante o governo Jimmy Carter, os gastos com defesa nunca caíram abaixo de 4,5% do PIB. As inúmeras ameaças que enfrentamos hoje são, em muitos aspectos, ainda mais perigosas do que as da Guerra Fria – com uma Rússia cada vez mais conflituosa, atores terroristas não estatais apoiados pelo Irã semeando o caos no Oriente Médio, um regime expandindo as capacidades de armas de destruição em massa da Coreia do Norte e um adversário em Pequim trabalhando incansavelmente para aumentar seu poderio militar. O Secretário de Defesa, Lloyd Austin, chamou a China de pacing threat [em tradução literal, uma “ameaça em compasso”] dos Estados Unidos, mas, se continuarmos com os cortes líquidos na defesa, não conseguiremos acompanhar o ritmo da China, muito menos enfrentar o desafio crescente representado pelo eixo Pequim-Moscou-Teerã-Pyongyang.

Aumentar os gastos com a defesa americana para 5% do PIB também acabaria com o argumento de que precisamos abandonar a Europa para nos concentrarmos na ameaça da China. Se os Estados Unidos estiverem investindo 5% do PIB em defesa e os aliados da Otan aumentarem seus gastos para pelo menos 3%, seremos capazes de fazer as duas coisas ao mesmo tempo.

Nosso poder de dissuasão militar se atrofiou perigosamente sob o comando de Biden. Trump pode restaurá-lo.