Mas as mudanças maiores poderão ocorrer no tratamento de Washington aos próprios governos latino-americanos. O último secretário da Defesa de Trump, Mark Esper, em seu livro “A Sacred Oath” (Um juramento sagrado), pinta um quadro vívido da obsessão de Trump com México, Cuba e Venezuela. Por exemplo, ele propôs lançar mísseis ao México para aniquilar infraestruturas do narcotráfico, impor um bloqueio a Cuba e acionar as Forças Armadas contra a Venezuela. Um segundo mandato de Trump na Casa Branca pode muito bem prescindir das vozes mais racionais que evitaram ações mais precipitadas em sua primeira passagem. E com Nicolás Maduro continuando a apelar para violência e repressão para subjugar a oposição política na Venezuela, a tentação para intervir só pode crescer.

Finalmente, de acordo com o New York Times, os planos de Trump para imigração em 2025 incluem operações policiais generalizadas e deportações massivas. Os indivíduos mais afetados por esse prospecto de política brutal são os latino-americanos. Uma política linha-dura contra migrantes, incluindo acionamentos militares no Caribe, não deve ser descartada, nem um papel expandido do Comando Sul dos EUA no combate ao narcotráfico e ao crime organizado em grandes faixas da região.

A Doutrina Monroe é uma ideia antiga. Mas ainda não foi jogada na lata de lixo da história. / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO