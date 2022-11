BeReal é eleito “app do ano” pela Apple em 2022; veja vencedores

O BeReal, aplicativo francês que ficou famoso por mostrar o lado espontâneo dos usuários por foto, foi eleito o aplicativo do ano na App Store, loja de aplicativos da Apple. A lista do App Store Award 2022 foi divulgada nesta terça-feira, 29, e reúne apps que se destacaram durante 2022 no ecossistema de dispositivos da empresa californiana.

Vencedor do prêmio de melhor app no iPhone, o BeReal se destacou na segunda metade do ano depois de virar uma febre entre os adeptos das redes sociais de foto. A plataforma envia, todos os dias, uma notificação para que o usuário possa publicar duas fotos: uma selfie e uma tirada com a câmera traseira. As fotos não podem ser editadas ou adicionadas da galeria — a intenção é, de fato, ser real.

Embora a Apple não divulgue o número de downloads dos apps escolhidos, o site especializado em redes sociais SensorTower afirmou que, em setembro deste ano, a rede social ultrapassou os 53 milhões de downloads.

O prêmio separa as categorias por app, games, impacto cultural e Arcade no iPhone, iPad, Apple Watch, Mac e Apple TV. No iPhone, por exemplo, além do BeReal, o jogo Apex Legends Mobile da Eletronics Arts (EA) venceu no quesito game do ano.

“Os vencedores do App Store Award deste ano reinventaram nossas experiências com aplicativos que oferecem perspectivas novas, ponderadas e genuínas”, disse Tim Cook, presidente da Apple. “De criadores solo autodidatas a equipes internacionais em todo o mundo, esses empreendedores estão causando um impacto significativo e representam as maneiras pelas quais aplicativos e jogos influenciam nossas comunidades e vidas”.

Apple App Store Awards 2022 selecionou 15 aplicativos em destaque

Confira outros aplicativos vencedores do App Store Awards, da Apple:

Aplicativo do ano

iPad: GoodNotes 5

Mac: MacFamilyTree 10

Apple Watch: Gentler Streak

Apple TV: ViX

Game do ano

iPad: Moncage

Mac: Inscryption

Apple TV: El Hijo

Jogo Arcade do ano: Wylde Flowers

Apps destaques em impacto cultural

Dot’s Home

Locket Widget

Waterllama

Inua - A Story in Ice and Time