China investe pesado em IA para tentar alcançar supremacia dos Estados Unidos

Na Conferência Mundial de Inteligência Artificial, realizada em Xangai este mês, o empresário Qu Dongqi exibiu um vídeo que havia publicado recentemente na internet. Ele exibia uma fotografia antiga de uma mulher com dois bebês. Em seguida, a foto ganhou vida quando a mulher levantou os bebês em seus braços e eles riram de surpresa.

PUBLICIDADE O vídeo foi criado pela tecnologia de inteligência artificial da empresa chinesa Kuaishou, fundada por Qu. A tecnologia lembrava um gerador de vídeo, chamado Sora, que a startup americana OpenAI revelou este ano. Mas, ao contrário do Sora, ela estava disponível para o público em geral. “Meus amigos americanos ainda não podem usar o Sora”, disse Qu. “Mas já temos soluções melhores aqui.”

Embora os Estados Unidos tenham tido uma vantagem inicial no desenvolvimento de IA, a China está recuperando o atraso. Nas últimas semanas, várias empresas chinesas revelaram tecnologias de IA que rivalizam com os principais sistemas americanos. E essas tecnologias já estão nas mãos de consumidores, empresas e desenvolvedores de software independentes em todo o mundo.

Enquanto muitas empresas americanas temem que as tecnologias de IA possam acelerar a disseminação de desinformação ou causar outros danos graves, as empresas chinesas estão mais dispostas a liberar suas tecnologias para os consumidores ou até mesmo compartilhar o código de software subjacente com outras empresas e desenvolvedores. Esse tipo de compartilhamento de código de computador, chamado de código-fonte aberto, permite que outros criem e distribuam mais rapidamente seus próprios produtos usando as mesmas tecnologias.

Startup OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, tornou-se o principal nome do mercado de inteligência artificial Foto: Michael Dwyer/AP

O código-fonte aberto tem sido a pedra angular do desenvolvimento de software de computador, da Internet e, agora, da inteligência artificial. A ideia é que a tecnologia avança mais rapidamente quando seu código de computador está disponível gratuitamente para que qualquer pessoa possa examiná-lo, usá-lo e aprimorá-lo.

Os esforços da China podem ter enormes implicações à medida que a tecnologia de IA continua a se desenvolver nos próximos anos. A tecnologia poderia aumentar a produtividade dos trabalhadores, alimentar futuras inovações e impulsionar uma nova onda de tecnologias militares, incluindo armas autônomas.

Publicidade

Quando a OpenAI deu início ao boom da IA no final de 2022 com o lançamento do chatbot online ChatGPT, a China teve dificuldades para competir com as tecnologias emergentes de empresas americanas como a OpenAI e o Google. (O New York Times processou a OpenAI e sua parceira, a Microsoft, alegando violação de direitos autorais de conteúdo de notícias relacionado a sistemas de IA). Mas o progresso da China está agora se acelerando.

A Kuaishou lançou seu gerador de vídeo, o Kling, na China há mais de um mês e para usuários de todo o mundo na quarta-feira. Pouco antes da chegada do Kling, a 01.AI, uma startup cofundada por Kai-Fu Lee, um investidor e tecnólogo que ajudou a construir escritórios chineses para o Google e a Microsoft, lançou uma tecnologia de chatbot que obteve quase a mesma pontuação que as principais tecnologias americanas em testes de referência comuns que avaliam o desempenho dos chatbots do mundo.

Desmentimos a crença comum de que a China não tem o talento ou a tecnologia para competir com os EUA Kai-Fu Lee, cofundador da startup 01.AI

A nova tecnologia da gigante chinesa de tecnologia Alibaba também saltou para o topo de uma tabela de classificação que avalia sistemas de IA de código aberto. “Desmentimos a crença comum de que a China não tem o talento ou a tecnologia para competir com os EUA”, disse Lee. “Essa crença está simplesmente errada.”

Em entrevistas, uma dúzia de tecnólogos e pesquisadores de empresas chinesas de tecnologia disseram que as tecnologias de código aberto são um dos principais motivos pelos quais o desenvolvimento da IA na China avançou tão rapidamente. Eles viram a IA de código aberto como uma oportunidade para o país assumir a liderança.

Corrida da IA nos EUA

PUBLICIDADE Mas isso não será fácil. Os Estados Unidos continuam na vanguarda da pesquisa de IA. E as autoridades americanas resolveram manter essa posição. A Casa Branca instituiu um embargo comercial com o objetivo de impedir que as empresas chinesas usem as versões mais poderosas dos chips de computador, essenciais para a criação da inteligência artificial. Um grupo de legisladores apresentou um projeto de lei que tornaria mais fácil para a Casa Branca controlar a exportação de software de IA desenvolvido nos Estados Unidos. Outros estão tentando limitar o progresso das tecnologias de código aberto que ajudaram a alimentar o crescimento de sistemas semelhantes na China.

As empresas chinesas não são tão boas em inventar algo completamente novo que ultrapassará os EUA em cinco ou dez anos Yiran Chen, professor da Duke University

As principais empresas americanas também estão explorando novas tecnologias que visam a eclipsar os poderes dos chatbots e geradores de vídeo atuais.

Publicidade

“As empresas chinesas são boas em replicar e aprimorar o que os EUA já têm”, disse Yiran Chen, professor de engenharia elétrica e de computação da Duke University. “Elas não são tão boas em inventar algo completamente novo que ultrapassará os EUA em cinco ou dez anos.”

Mas muitos no setor de tecnologia da China acreditam que a tecnologia de código aberto pode ajudá-los a crescer apesar dessas restrições. E se os órgãos reguladores dos EUA sufocarem o progresso dos projetos americanos de código aberto (como alguns legisladores estão discutindo), a China poderá ganhar uma vantagem significativa. Se as melhores tecnologias de código aberto vierem da China, os desenvolvedores dos EUA poderão acabar criando seus sistemas com base em tecnologias chinesas.

Leia também IA continua burra em matemática apesar dos rápidos avanços na área

Em alta Link Comprou computador com processador Intel recentemente? Sua máquina pode estar em perigo Testamos o novo MacBook Air, aposta da Apple de até R$ 27 mil para o futuro dos computadores com IA Por que o mercado de tecnologia piorou para desenvolvedores e programadores? Entenda em 5 pontos “A IA de código aberto é a base do desenvolvimento da IA”, disse Clément Delangue, CEO da Hugging Face, uma empresa que abriga muitos dos projetos de IA de código aberto do mundo. Os EUA construíram sua liderança em IA por meio da colaboração entre empresas e pesquisadores, disse ele, “e parece que a China pode fazer a mesma coisa”. Embora qualquer pessoa com um computador possa alterar o código de software de código aberto, são necessários muitos dados, habilidades e poder de computação para alterar fundamentalmente um sistema de IA. Quando se trata de IA, o código aberto normalmente significa que os blocos de construção de um sistema servem como uma base que permite que outros construam algo novo, disse Fu Hongyu, diretor de governança de IA no instituto de pesquisa do Alibaba, AliResearch. O jeito chinês Assim como em outros países, na China há um intenso debate sobre se os últimos avanços tecnológicos devem ser disponibilizados para qualquer pessoa ou mantidos como segredos de empresa bem guardados. Alguns, como Robin Li, executivo-chefe do Baidu, uma das poucas empresas na China que está construindo sua própria tecnologia de IA totalmente do zero, acham que a tecnologia é mais lucrativa e segura nas mãos de um número limitado de pessoas. Os sistemas de IA exigem enormes recursos: talento, dados e capacidade de computação. Pequim deixou claro que os benefícios resultantes de tais investimentos devem ser compartilhados. O governo chinês investiu dinheiro em projetos de IA e subsidiou recursos como centros de computação. Mas as empresas chinesas de tecnologia enfrentam uma grande restrição no desenvolvimento de seus sistemas de IA: a conformidade com o rigoroso regime de censura de Pequim, que se estende às tecnologias de IA generativas.

Publicidade

Sam Altman é o presidente executivo e fundador da startup OpenAI, que chacoalhou o mercado de tecnologia com o lançamento do ChatGPT, em novembro de 2022 Foto: Jim Wilson/NYT

O novo gerador de vídeo da Kuaishou, Kling, parece ter sido treinado para seguir as regras. Solicitações de texto com qualquer menção ao presidente da China, Xi Jinping, ou a tópicos polêmicos como feminismo e a crise imobiliária do país geraram mensagens de erro. Uma solicitação de imagem do Congresso Nacional do Povo deste ano produziu um vídeo dos delegados se mexendo em seus assentos.

A Kuaishou não respondeu a perguntas sobre quais medidas a empresa tomou para impedir que Kling criasse conteúdo prejudicial, falso ou politicamente sensível.

Ao disponibilizar gratuitamente suas tecnologias de IA mais avançadas, os gigantes da tecnologia da China estão demonstrando sua disposição de contribuir para o avanço tecnológico geral do país, já que Pequim estabeleceu que o poder e o lucro do setor de tecnologia devem ser canalizados para a meta de autossuficiência.

A preocupação de alguns na China é que o país terá dificuldades para acumular os chips de computação necessários para desenvolver tecnologias cada vez mais poderosas. Mas isso ainda não impediu que as empresas chinesas criassem novas tecnologias poderosas que possam competir com os sistemas dos EUA.

No final do ano passado, a empresa de Lee, 01.AI, foi ridicularizada nas mídias sociais quando alguém descobriu que a empresa havia criado seu sistema de IA usando tecnologia de código aberto originalmente criada pela Meta, proprietária do Facebook e do Instagram. Alguns viram isso como um símbolo da dependência da China em relação à engenhosidade americana.

Seis meses depois, a 01.AI apresentou uma nova versão de sua tecnologia. Agora, ela está perto do topo da tabela de classificação das melhores tecnologias do mundo. Na mesma época, uma equipe da Universidade de Stanford, na Califórnia, apresentou o Llama 3-V, alegando que ele superava outros modelos líderes. Mas um pesquisador chinês logo percebeu que o modelo era baseado em um sistema de código aberto originalmente construído na China.

Foi o inverso da polêmica em torno do 01.AI no ano passado: Em vez de os desenvolvedores chineses construírem sobre a tecnologia dos EUA, os desenvolvedores dos EUA construíram sobre a tecnologia chinesa.

Publicidade

Se os órgãos reguladores limitarem os projetos de código aberto nos Estados Unidos e as tecnologias chinesas de código aberto se tornarem o padrão ouro, disse Delangue, esse tipo de coisa poderá se tornar a norma.

“Se a tendência continuar, isso se tornará um desafio cada vez maior para os EUA”, disse ele.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.