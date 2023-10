Morre Martin Goetz, pioneiro da computação que recebeu primeira patente por um software

THE NEW YORK TIMES — Morreu no último dia 10 em Brighton, Massachusetts, EUA, Martin Goetz, que ingressou no setor de computadores em seus primórdios, em meados da década de 1950, como programador que trabalhava nos mainframes da Univac e que mais tarde recebeu a primeira patente de software dos EUA.

Ele tinha 93 anos e a morte foi de leucemia, segundo a filha Karen Jacobs. Além dela, Goetz deixa sua esposa, Norma (Wiener) Goetz; outra filha, Ruth Malloy; e cinco netos.

Em 1968, quase uma década depois que ele e vários outros sócios fundaram a empresa Applied Data Research, Goetz recebeu sua patente para um software de classificação de dados para mainframes. Foi uma grande notícia no setor. Um artigo na revista Computerworld trazia a manchete “Primeira patente emitida para software, mas as implicações totais não são conhecidas”.

Até então, o software não era visto como um produto patenteável e era incluído em mainframes gigantescos, como os fabricados pela IBM. Jacobs disse que seu pai havia patenteado seu próprio software para que a IBM não pudesse copiá-lo e colocá-lo em suas máquinas.

“Em 1968, eu já estava envolvido na discussão sobre a patenteabilidade do software há cerca de três anos”, disse Goetz em uma entrevista de história oral em 2002 para a Universidade de Minnesota, nos EUA. “Eu sabia que, em algum momento, o escritório de patentes o reconheceria.”

Martin Goetz morre aos 93 anos Foto: Família Goetz/Arquivo pessoal/The New York Times

Acredita-se que o que Goetz chamou de seu “sistema de classificação” tenha sido o primeiro produto de software a ser vendido comercialmente, e seu sucesso em garantir uma patente o levou a se tornar um defensor do patenteamento de software. Os programas que instruem os computadores sobre o que fazer, segundo ele, muitas vezes são tão dignos de patentes quanto as próprias máquinas.

A emissão da patente de Goetz “ajudou gerentes, programadores e advogados de jovens empresas de software a se sentirem como se estivessem formando um setor próprio - no qual estavam criando produtos potencialmente lucrativos e legalmente defensáveis como invenções proprietárias”, escreveu Gerardo Con Díaz, professor de estudos de ciência e tecnologia da Universidade da Califórnia, EUA, Davis, no livro de 2019 “Software Rights: Como a lei de patentes transformou o desenvolvimento de software”.

Robin Feldman, professor da Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia, EUA, disse por telefone: “O mundo em que vivemos agora, com lojas de aplicativos e softwares inventados na garagem de alguém, é um crédito para a visão de Goetz, sua inovação científica e persistência obstinada”.

(A receita do mercado mundial de software foi de aproximadamente US$ 610 bilhões em 2022, de acordo com a Statista, uma empresa de dados e inteligência comercial.)

Abrindo portas

Goetz e sua empresa deram mais um passo para abrir o mercado de software. Em abril de 1969, a Applied Data Research entrou com um processo antitruste contra a IBM, acusando-a de estabelecer ilegalmente um preço único para seus equipamentos e software - basicamente oferecendo o software gratuitamente - e exigiu sua separação. O processo foi parte de uma série de ações legais, tomadas com quatro meses de diferença entre si pela Applied Data Research, duas outras empresas e o Departamento de Justiça dos EUA.

Em junho daquele ano, a IBM concordou com a separação.

Mesmo assim, a Applied Data Research continuou com seu processo. O acordo foi firmado em agosto de 1970; os termos incluíam um acordo para fornecer um de seus programas, o Autoflow, para a IBM.

“Ele não apenas conseguiu o que queria”, disse Jacobs, “a ADR começou a vender mais produtos e abriu as portas para o setor de software independente”.

Em 1976, Goetz foi testemunha do governo no processo do Departamento de Justiça contra a IBM.

“Tive a oportunidade de dizer ao mundo por que a desagregação da IBM foi uma dádiva de Deus para a comunidade de usuários”, escreveu ele em 2002 em um livro de memórias em duas partes publicado nos Annals of the History of Computing do Institute of Electrical and Electronics Engineers. “Foi uma grande experiência para mim e para a ADR.”

Início da vida

Martin Alvin Goetz nasceu em 22 de abril de 1930, no Brooklyn. Seu pai, Jacob, perdeu sua loja de roupas masculinas durante a Grande Depressão e depois vendeu gravatas nas esquinas até sua morte em 1943. Sua mãe, Rose (Friedman) Goetz, trabalhou na loja e, após a morte do marido, no Brooklyn Navy Yard durante a Segunda Guerra Mundial.

Depois que a loja de armarinhos de seu pai faliu, a família se mudou seis vezes para apartamentos com preços cada vez mais baixos. Aos 12 anos, Marty começou a entregar carne para um açougueiro.

Ele frequentou a escola de elite Brooklyn Technical High School, EUA. Seus estudos universitários (primeiro no Brooklyn College e depois no City College of New York) foram interrompidos pelo serviço militar na Segunda Divisão Blindada no Texas. Ele se formou em estatística comercial pela City College em 1953 e fez mestrado em administração de empresas pela mesma escola oito anos depois.

Depois de se formar, ele trabalhou como supervisor na AC Nielsen, analisando as classificações de rádio. Em seguida, respondeu a um anúncio de jornal para programador na divisão Univac da Remington Rand, onde passou 12 semanas como estagiário, aprendendo a programar o pioneiro mainframe.

“Eu adorava aquilo”, escreveu ele no livro de memórias de 2002, “e costumava programar na minha cabeça enquanto dirigia meu carro”.

Ele passou quatro anos na empresa que se tornou a Sperry Rand (a Remington Rand se fundiu com a Sperry Corporation em 1955), trabalhando com clientes como a fabricante de produtos farmacêuticos Parke-Davis e a empresa de serviços públicos de Nova York Consolidated Edison. Ele criou seu primeiro programa de classificação para o sistema de faturamento da Con Edison.

“Eu meio que caí nessa”, disse ele na história oral. “Eu realmente nunca tinha pensado em classificação até que houve uma necessidade disso na Con Edison.”

Em 1958, ele foi trabalhar no grupo de programação aplicada da IBM, mas não ficou muito tempo: Ele e seus sócios fundaram a Applied Data Research no ano seguinte.

A empresa abriu seu capital em 1965 e tornou-se líder no setor de software. Goetz foi nomeado presidente em 1984, após 10 anos como vice-presidente sênior e diretor da divisão de produtos de software.

“Não espero que minha vida mude muito”, disse ele ao The New York Times após sua promoção. “Já estou administrando 85% dos negócios. A promoção, na verdade, apenas aumenta minhas responsabilidades, em vez de mudá-las.”

Em 1985, a empresa regional de telecomunicações Ameritech adquiriu a Applied Data Research por US$ 215 milhões; um ano depois, Goetz assumiu um novo cargo como vice-presidente sênior e diretor de tecnologia da empresa. Ele permaneceu no cargo até o início de 1988, quando se tornou o executivo-chefe da Syllogy, uma empresa de software.

Ele deixou esse cargo em meados de 1989 e tornou-se consultor de empresas de software e de capital de risco, além de investidor.

Goetz foi incluído no Hall da Fama do Mainframe, que o citou como o “pai do software de terceiros”. Em 2007, ele foi considerado um “inovador desconhecido” do setor de computadores pela Computerworld.

Goetz continuou a escrever até os 90 anos sobre a patenteabilidade de software e a necessidade de proteção de patentes para software. Isso, segundo o professor Feldman, faz parte de seu legado.

“Ele entendia como os agentes poderosos poderiam abusar do sistema jurídico para distorcer a inovação e como o sistema jurídico poderia ser usado para revidar”, disse ela. “Ele era um eterno otimista - ele realmente acreditava que as patentes poderiam proteger a inovação real e ajudar a sociedade.” / TRADUÇÃO POR ALICE LABATE