Musk visita Israel, mas ainda causa preocupações em anunciantes do X; leia análise

THE WASHINGTON POST - Enfrentando um êxodo de anunciantes devido a preocupações com casos de antissemitismo na rede social X (ex-Twitter), o bilionário Elon Musk tem feito grandes esforços para se alinhar com Israel.

Musk percorreu cerca de 11 mil km na segunda-feira, 27, para se encontrar com o primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu e visitar a comunidade conhecida como kibutz, devastada no ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro. Ele também teria concordado que a SpaceX, sua empresa de exploração espacial, não forneceria o serviço de internet via satélite Starlink para Gaza sem a aprovação do governo israelense.

Foi o último movimento em uma campanha de Musk para combater as alegações de antissemitismo desenfreado em sua plataforma — incluindo sua própria amplificação de estereótipos antissemitas — posicionando-se como um firme apoiador do estado judeu. Mas as ações provocaram reações mistas de organizações judaicas, e até agora há poucos indícios de que estão reconquistando anunciantes.

Na verdade, “ele está se enterrando cada vez mais no chão”, disse Ruben Schreurs, diretor de estratégia da consultoria de marketing Ebiquity.

Relatos de antissemitismo no X vem colocando em risco o 'império' de anunciantes do app Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

Pouco mais de um ano após Musk adquirir o Twitter, prometendo torná-lo um refúgio para a liberdade de expressão e subsequentemente demitindo grande parte de sua força de trabalho, os anúncios no app vão de mal a pior. Relatos de discursos de ódio em alta na plataforma, a decisão de Musk de priorizar as postagens de assinantes pagos sobre as de jornalistas e veículos de mídia, e suas próprias postagens “zoeira”, muitas vezes incendiárias, provocaram boicotes de anunciantes, enquanto outras marcas e usuários influentes se afastaram.

Este mês, um relatório da Media Matters, um grupo de vigilância da mídia de esquerda, encontrou tuítes pró-nazistas ao lado de anúncios de grandes marcas no X. Isso aconteceu após Musk endossar pessoalmente um post que ecoou uma acusação antissemita sem fundamento popular entre nacionalistas brancos.

O resultado foi uma reação negativa na qual alguns dos maiores anunciantes restantes do X, incluindo IBM, Apple e Disney, anunciaram que pausariam seus gastos no site. Musk respondeu processando a Media Matters, alegando difamação — e intensificando dramaticamente seu apoio público a Israel.

Em 17 de novembro, à medida que a lista de empresas retirando seus anúncios crescia, Musk postou que certas frases associadas a chamadas pela libertação palestina de Israel, incluindo “descolonização” e “do rio ao mar”, necessariamente implicam “genocídio” e que qualquer um que as usasse no X seria suspenso. Foi um forte descolamento de sua retórica usual sobre a importância de tolerar discursos objetáveis.

Pelo menos um conhecido líder judeu pareceu satisfeito. Jonathan Greenblatt, presidente da Liga Anti-Difamação, que havia discutido com Musk no passado, chamou a repressão de “importante e bem-vinda” e elogiou a “liderança de Musk na luta contra o ódio”.

Em seguida, Musk voltou-se para um aliado. Anteriormente, Musk tinha falado com Netanyahu no auge das controvérsias sobre suas ligações com o antissemitismo — uma vez em junho após tuítes sobre o financiador judeu George Soros, e novamente em setembro em meio à disputa de Musk com a ADL. Os dois transmitiram sua conversa de setembro usando o recurso de áudio ao vivo do X, chamado Espaços, e fizeram o mesmo nesta semana em Israel.

A aliança parece já ter valido a pena para Netanyahu, já que Musk concordou, a princípio, em dar ao governo israelense controle sobre o uso do serviço de internet Starlink em Gaza. Embora o serviço possa ser crítico para os esforços de ajuda palestina prejudicados por apagões de comunicação generalizados, os líderes israelenses temem que ele seja usado por militantes do Hamas.

Mas as esperanças de Musk de que as pessoas entenderiam que ele não é antissemita afinal — “Ações falam mais alto do que palavras”, ele tuitou — permaneceram em grande parte não cumpridas.

“Estamos contentes que Elon Musk foi a Israel, e encorajamos todo líder a visitar para tentar entender a dor horrível infligida pelo Hamas contra o estado judeu e, por sua vez, contra o povo judeu”, disse Ted Deutch, CEO do Comitê Judaico Americano, em um comunicado enviado por e-mail ao The Post. “E ainda, tão recentemente quanto na semana passada, ficamos indignados com a amplificação de conteúdo antissemita por Musk no X. Sua experiência em Israel deveria levá-lo a remover o conteúdo antissemita no X, em vez de promovê-lo. Vamos ver.”

Twitter chegou a perder muitos anunciantes após a aquisição de Musk e está perdendo novamente Foto: Alice Labate/Estadão

Elad Nehorai, um comentarista que ajudou a organizar uma campanha de rabinos e outros líderes judeus para denunciar o antissemitismo no X, viu os encontros de Musk com Netanyahu como um “relacionamento simbiótico, onde ambos se beneficiam um do outro”. Musk ganha “um escudo contra acusações de antissemitismo”, enquanto Netanyahu obtém o apoio do homem mais rico do mundo e um dos mais poderosos, graças à sua propriedade da Starlink.

Mas Nehorai disse que o apoio de Musk a Israel não deveria absolvê-lo da responsabilidade de não moderar o antissemitismo no X, ou pelos próprios tuítes antissemitas de Musk. “Isso tem sido um movimento clássico dos republicanos e da direita há muito tempo: no momento em que são acusados de antissemitismo, eles declaram seu apoio a Israel”, disse ele.

Nehorai acrescentou que alguns antissemitas e nacionalistas brancos veem o apoio a um estado judeu como consistente com seu próprio interesse em marginalizar judeus e outras minorias domesticamente. O tuíte com o qual Musk concordou este mês argumentava que “populações judaicas ocidentais” são culpadas por apoiar “hordas de minorias” que estão “inundando seu país” e promovendo “ódio contra brancos”.

É muito cedo para dizer com certeza se a visita de Musk a Israel ajudará sua causa com os anunciantes, disse Schreurs da Ebiquity, que disse consultar com mais de 70 dos 100 maiores anunciantes globalmente. Se seu objetivo era acalmar suas preocupações sobre gastar no X, Schreurs acrescentou, isso poderia ter um efeito reverso.

“O que as marcas tentam evitar a todo custo em geral é o conteúdo excessivamente politizado”, disse ele. “O que ele está fazendo agora com essa exibição abundante de reverência a Netanyahu e apoio ao seu regime é realmente politizar ainda mais a plataforma.”

Entre as principais marcas globais com as quais a Ebiquity trabalha, Schreurs disse que não tem conhecimento de uma única que ainda esteja anunciando no X.

