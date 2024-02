Reconhecimento facial está se espalhando por aeroportos. Por que isso é importante para você?

THE NEW YORK TIMES - Recentemente, passageiros da Delta Air Lines no aeroporto La Guardia começaram a passar por uma triagem de segurança usando software de reconhecimento facial. O programa, disponibilizado pela companhia e pela Transportation Security Administration (TSA) é apenas um exemplo de como a tecnologia biométrica, que usa identificadores físicos exclusivos de um indivíduo, como seu rosto ou suas impressões digitais, promete transformar a maneira como andamos de avião.

Este ano pode ser o “ponto de inflexão” para o uso generalizado da biometria em viagens aéreas, diz Henry Harteveldt, analista do setor de viagens da Atmosphere Research. Os rituais demorados dos aeroportos, como a triagem de segurança, deixar a bagagem no depósito de bagagens e até mesmo embarcar em um avião, poderão em breve exigir apenas o seu rosto, “ajudando a reduzir o tempo de espera e o estresse dos viajantes”, diz ele.

O Aeroporto Internacional de Miami, o segundo aeroporto internacional mais movimentado dos EUA, tem uma das "maiores implantações" de biometria do país Foto: Miami-Dade Aviation Department/The New York Times

Nos EUA, as principais companhias aéreas têm investido cada vez mais em tecnologia de reconhecimento facial, assim como os órgãos governamentais responsáveis pela segurança da aviação. No resto do mundo, um número crescente de aeroportos internacionais está instalando portões eletrônicos habilitados para biometria e quiosques de autoatendimento na imigração e na alfândega. A adoção da tecnologia pode significar maior segurança e processamento mais rápido para os passageiros, dizem os especialistas. Mas também levanta preocupações sobre privacidade e ética.

Morgan Klaus Scheuerman, pesquisador de pós-doutorado da Universidade do Colorado que estuda a ética da inteligência artificial (IA) e da identidade digital, diz que surgiram muitas perguntas sobre o uso da biometria nos aeroportos: Como os sistemas estão sendo treinados e avaliados? Optar por não participar seria considerado um sinal de alerta? E se seus documentos não corresponderem à sua aparência atual?

“Tenho certeza de que muitas pessoas se sentem impotentes”, diz Scheuerman.

Nos EUA, há otimismo com a tecnologia

A TSA., com mais de 50 mil agentes em quase 430 aeroportos nos EUA, é a principal agência federal que garante a segurança das centenas de milhões de passageiros que viajam de avião todos os anos. Os viajantes que forem considerados de “baixo risco” podem se inscrever no programa PreCheck, que oferece triagem de segurança acelerada em mais de 200 aeroportos domésticos. O PreCheck, que exige um agendamento pessoal para mostrar documentos e fornecer impressões digitais, e a verificação biométrica pela Clear, uma empresa privada de triagem, ajudaram a reduzir o tempo de espera, mas os passageiros ainda precisam ficar em longas filas.

A verificação da TSA começa quando é tirada uma foto do viajante. Em seguida, um software de reconhecimento facial é usado para comparar a imagem com uma digitalização física de uma carteira de motorista ou passaporte. A foto é excluída logo em seguida, de acordo com a agência. Esse processo, que pode ser recusado pelos passageiros, estará disponível em mais 400 aeroportos nos próximos anos, segundo a agência.

O programa em teste com a Delta economiza mais de um minuto no despacho de bagagens, para cerca de 30 segundos, e reduz a interação com a segurança de 25 segundos para cerca de 10 segundos, disse Greg Forbes, diretor administrativo de experiência em aeroportos da Delta.

Outras companhias aéreas iniciaram experimentos semelhantes para viajantes com o PreCheck: Aqueles que voam pela American Airlines podem usar seus rostos para passar pela triagem do PreCheck no Aeroporto Nacional Ronald Reagan Washington e também para entrar no lounge da companhia aérea no Aeroporto Internacional Dallas-Fort Worth. A United Airlines permite que os viajantes do PreCheck usem seus rostos nos balcões de despacho de bagagem no Aeroporto Internacional Chicago O’Hare; a companhia aérea deve levar esse programa para o Aeroporto Internacional de Los Angeles em março.

E a Alaska Airlines planeja gastar US$ 2,5 bilhões nos próximos três anos em atualizações, incluindo novas máquinas de despacho de bagagem. Uma máquina escaneará a identificação do viajante, fará a correspondência com uma foto e, em seguida, escaneará as etiquetas de bagagem impressas. O novo sistema, projetado para que os passageiros passem pelo processo de etiquetagem e despacho de malas em menos de cinco minutos (em comparação com os cerca de oito minutos atuais), estará em Portland em maio.

Sua foto pode ficar armazenada por até 75 anos

O uso de software de reconhecimento facial que mais cresce nos aeroportos dos EUA até o momento tem sido nas medidas de segurança para entrada e saída dos EUA. Isso é resultado de um mandato do Congresso de 2001, após o 11 de setembro, que exigia a implementação de um sistema que permitisse que todos os viajantes que chegassem e saíssem dos EUA fossem identificados usando tecnologia biométrica. Supervisionado pela agência Customs and Border Protection (Alfândega e Proteção de Fronteiras), o sistema biométrico para aqueles que entram nos EUA já está em vigor e escaneou 113 milhões de entradas nos aeroportos no ano passado. Para quem sai do país, o sistema está disponível em 49 aeroportos e deve cobrir todos os aeroportos com partidas internacionais até 2026. A saída biométrica é atualmente opcional para estrangeiros, enquanto a CBP está tornando o sistema totalmente operacional. Em qualquer fronteira, o processo biométrico é opcional para os cidadãos dos EUA, que podem solicitar uma verificação manual de identidade.

Diane Sabatino, comissária assistente executiva em exercício para operações de campo do CBP., diz que o sistema visa melhorar a segurança, mas reconheceu as crescentes preocupações com a privacidade. As imagens de cidadãos americanos tiradas durante o processo são excluídas em 12 horas, disse ela, mas as fotos de cidadãos estrangeiros são armazenadas por até 75 anos.

Entre as opções de triagem de segurança no Terminal C do Aeroporto La Guardia está a nova linha Digital ID oferecida pela Delta Foto: Christine Chung/The New York Times

Vem aí os túneis de identificação

Os especialistas acreditam que o futuro das viagens aéreas é aquele em que o reconhecimento facial será usado em todo o trajeto do aeroporto: despacho de bagagens, embarque, até mesmo entrada em lounges e compra de itens em lojas de varejo dentro do aeroporto. Isso pode ser tão simplificado que os pontos de controle de segurança poderão ser eliminados, substituídos por “túneis” de segurança pelos quais os passageiros passam e têm sua identidade confirmada simultaneamente.

"Este é o futuro", diz Sheldon Jacobson, professor de ciência da computação da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, que pesquisa a segurança da aviação. Um relatório recente mostra que 70% das 292 companhias aéreas e 90% dos 382 aeroportos de todo o mundo usem algum tipo de identificação biométrica até 2026. Experimentos mais abrangentes já foram realizados em alguns aeroportos no exterior. No final deste ano, o Aeroporto de Changi, em Cingapura, pretende dispensar o passaporte nas partidas; todos os passageiros, independentemente da nacionalidade, poderão usar esse sistema. No Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, os passageiros agora podem usar seus rostos desde o momento do check-in até o embarque. O aeroporto está instalando tecnologia biométrica em seus dois terminais e disponibilizando-a para todas as companhias aéreas. Na China, 74 aeroportos - 86% dos aeroportos internacionais do país - possuem tecnologia biométrica, de acordo com um relatório divulgado no mês passado pela empresa de pesquisa de mercado global Euromonitor e pela U.S. Travel Association. No Aeroporto Internacional da Capital de Pequim, o aeroporto mais movimentado do país, os viajantes podem usar o reconhecimento facial durante toda a viagem, até mesmo para pagar por itens em lojas duty-free.

Preocupações com a vigilância governamental e discriminação

O uso da biometria já se infiltrou na vida cotidiana, mas os críticos acreditam que a conveniência da tecnologia não compensa o alto potencial de abuso - desde a vigilância irrestrita até efeitos não intencionais, como a perpetuação da discriminação racial e de gênero.

Cody Venzke, conselheiro sênior de políticas de privacidade e tecnologia da American Civil Liberties Union (ACLU), diz que o governo ainda não demonstrou a necessidade da tecnologia de reconhecimento facial nos aeroportos.

“A tecnologia de reconhecimento facial”, diz ele, poderia ser “a base para uma rede de vigilância e rastreamento governamental realmente robusta e ampla”.

“Essa tecnologia pode ser usada para rastreamento automático, de um lugar para outro, enquanto você passa o dia, e criar um mosaico realmente detalhado sobre tudo em sua vida”, diz ele.

A ACLU apóia um projeto de lei do Congresso, apresentado em novembro passado, chamado Traveler Privacy Protection Act (Lei de Proteção à Privacidade do Viajante). Listando preocupações sobre segurança e discriminação racial, o projeto de lei interromperia o programa de reconhecimento facial em andamento da TSA e exigiria autorização do Congresso para que a agência o retomasse.

A TSA diz que uma interrupção em seus esforços biométricos faria ela “retroceder anos”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.