Quente, desconfortável e tela avançada: o que dizem os primeiros testes com o Vision Pro

THE WASHINGTON POST - Primeiro grande produto novo da Apple em quase uma década, o Vision Pro foi lançado oficialmente em 2 de fevereiro.

Aqui estão algumas respostas preliminares para grandes perguntas sobre o dispositivo, incluindo a opinião das primeiras pessoas que analisaram o Vision Pro.

Vision Pro é lançado pela Apple nos EUA por US$ 3,5 mil Foto: Divulgação/Apple

O que é o Vision Pro?

PUBLICIDADE É um computador sofisticado que você prende à sua cabeça. Trata-se principalmente de realidade virtual, mas a ideia da Apple é que o computador também englobe o espaço ao seu redor. O dispositivo, semelhante a um óculos, coloca uma tela de computador de aparência supernítida no seu campo de visão, que pode ser usada, na imaginação da Apple, para assistir a um filme ou fazer trabalho de escritório.

A primeira coisa que você vê quando coloca o Vision Pro é um conjunto de ícones de aplicativos que parecem estar flutuando na sala em que você está.

O que há de bom no Vision Pro?

O melhor recurso, de acordo com várias das primeiras avaliações do Vision Pro, é a tela nítida e de aparência incrível.

O jornalista Chris Velazco, que experimentou o Vision Pro várias vezes em ambientes controlados pela Apple, disse que foi um prazer assistir a streaming de TV ou filmes e navegar na Web no que parece ser o aparelho de TV ou monitor de computador de mais alta definição que você possa imaginar.

Alguns outros avaliadores do Vision Pro também ficaram impressionados com as maneiras sutis que a Apple criou para que você interaja com o Vision Pro.

Enquanto estiver usando o Vision Pro, você pode juntar os dedos e simplesmente olhar para os aplicativos para controlá-los — “como se seus olhos fossem o mouse e seus dedos fossem o botão”, escreveu o Verge. (O crítico do site disse que os gestos com as mãos e os olhos se tornaram uma distração depois de algum tempo).

Novas maneiras de controlar computadores podem se tornar revolucionárias. Você já está acostumado com isso, mas foi muito importante quando o primeiro iPhone tinha uma maneira relativamente natural de rolar e tocar na tela e ampliar imagens apertando e expandindo os dedos.

O que há de ruim no Vision Pro?

Nenhuma surpresa, mas vários jornalistas que experimentaram o Vision Pro disseram que era desconfortável e, às vezes, muito quente usar um computador no rosto (isso também atrapalha o cabelo e a maquiagem).

PUBLICIDADE E, como a maioria dos computadores de cabeça, seu campo de visão quando você usa o Vision Pro é mais estreito do que você provavelmente espera. A Apple divulgou a capacidade de fazer chamadas de vídeo FaceTime imersivas com outras pessoas que não têm um Vision Pro. Você aparece como uma versão virtual 3D de si mesmo. A colunista do Wall Street Journal disse que a dela era tão terrível (“como o botox do inferno”) que assustou seus familiares. A maior dúvida sobre o Vision Pro é se ele poderá um dia convencê-lo a usar outro tipo de computador (e um de aparência estranha) para algumas das tarefas que você já faz com um smartphone, computador ou aparelho de TV.

Ok, mas para que serve o Vision Pro?

Os executivos da Apple falaram sobre o dispositivo para entretenimento, filmagem de vídeos imersivos da festa de aniversário de seu filho, como um monitor externo para seu Mac, para cirurgiões que precisam ver imagens durante procedimentos e para treinamento de mecânicos.

Em outras palavras, ¯\_(ツ)_/¯ . Até mesmo a Apple ainda não sabe para que ele serve.

Muitas empresas estão apostando que algum tipo de computador facial será a próxima fase da forma como usamos a internet. Há a linha de óculos de computador Quest, da Meta, os óculos de computador Spectacles, da Snap, e dispositivos especializados como o headset HoloLens, da Microsoft, para uso comercial ou militar.

Até o momento, poucos de nós estão convencidos desse futuro. Cerca de 8,1 milhões de computadores de cabeça foram vendidos globalmente em 2023, segundo estimativa da empresa de pesquisa IDC. Para efeito de comparação, mais de 1,1 bilhão de novos smartphones são vendidos a cada ano.

Vision Pro, da Apple, permite trabalhos multitarefas, com várias janelas em diversos aplicativos Foto: Divulgação/Apple

Quanto custa o Vision Pro?

O preço de tabela é US$ 3,5 mil.

Mas eu cliquei em todos os acessórios do Vision Pro no site da Apple. Meu carrinho de compras totalizou US$ 5.976,09, junto com impostos. O que incluía:

Espaço extra de armazenamento digital para vídeos 3D (US$ 400);

Dois anos de garantia (US$ 499);

Inserção para lentes de prescrição (US$ 149), caso você use óculos;

Estojo de viagem (US$ 199);

Bateria extra (US$ 199). A Apple afirma que o Vision Pro fica sem energia em cerca de 2 horas;

Suporte de cinto para a bateria (US$ 49,95). Se você tinha um coldre para seu Blackberry em 2008, isso vai te parecer familiar.

US$ 3,5 mil?!?! Quem vai comprar essa coisa?

Quase ninguém, pelos padrões da Apple.

Os analistas que acompanham a Apple esperam que a empresa venda algumas centenas de milhares de dispositivos Vision Pro este ano. As vendas do iPhone serão pelo menos 450 vezes maiores que esse número.

A Apple espera que você fique curioso sobre o Vision Pro e o convença a comprar um daqui a alguns anos, quando a tecnologia da Apple estiver melhor e mais barata.

Por enquanto, a CNET aconselhou a maioria de nós a “obter uma demonstração gratuita em uma Apple Store, maravilhar-se com seus recursos e esperar para ver”.

Vision Pro, da Apple, permite ampliar telas em tamanhos em qualquer escala Foto: Divulgação/Apple

O quão assustador e idiota é o Vision Pro?

Sim, é um computador parecido com uma máscara de mergulho que você usa no rosto. Você parece um idiota.

O colunista de tecnologia do Washington Post Geoffrey A. Fowler também escreveu que o dispositivo da Apple tem o equivalente a quatro iPhones de sensores, microfones e câmeras que rastreiam cada gesto de mão, movimento do globo ocular e almofada do sofá em sua sala de estar.

São “mais dados do que qualquer outro dispositivo pessoal que eu já tenha visto”, escreveu ele.

Até o momento, a Apple deu poucas explicações sobre como poderá lidar com os riscos que todos esses novos dados podem criar.

