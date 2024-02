Vision Pro: Apple ‘enterra’ metaverso com sua própria palavra da moda, a computação espacial

O conceito foi apresentado pela Apple em junho do ano passado, quando a companhia revelou os óculos Vision Pro. Nesta sexta-feira, 2, o aparelho enfim chega às lojas dos Estados Unidos, com preços que partem de US$ 3,5 mil (equivalente a R$ 17,5 mil) e vão a até US$ 4,5 mil (R$ 22,5 mil), e a promessa de abrir uma nova área de inovação no mundo.

Pouco afeita a modismos do mercado de tecnologia, a empresa fundada por Steve Jobs em 1976 não adotou a palavra “metaverso” para definir seu novo dispositivo. Mas o conceito está de alguma forma ligado ao que a marca chama computação espacial: quando elementos do mundo real misturam-se com aspectos virtuais, como avatares, gêmeos virtuais e jogos imersivos em espaços físicos.

“O Vision Pro permite que os usuários interajam com o conteúdo digital de uma forma que pareça que ele está fisicamente presente em seu espaço”, diz a Apple no comunicado de divulgação do produto. A interface tridimensional exibida no aparelho recebe comandos por voz, gestos das mãos e de movimento dos olhos, graças à mais de uma dúzia de sensores embutidos nos óculos. “Basta olhar para um elemento, tocar com os dedos para selecionar e usar o teclado virtual ou o ditado para digitar.”