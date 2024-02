‘A Microsoft está de volta’: Como a empresa utilizou IA para voltar ao topo do mundo da tecnologia

THE WASHINGTON POST - No início da década de 2010, as conversas entre os principais executivos da Microsoft se tornaram sombrias. A revolução dos smartphones estava em pleno andamento, e o Google e a Apple estavam avançando, enquanto os esforços da Microsoft para criar um negócio móvel estavam fracassando.

PUBLICIDADE Os funcionários estavam deixando a empresa em massa para trabalhar em concorrentes, e a Microsoft tinha problemas para recrutar nas faculdades. “Corremos o risco de nos tornarmos irrelevantes?” era a pergunta que pairava sobre a empresa, disse Sivaramakrishnan Somasegar, investidor do Madrona Venture Group em Seattle, EUA, que na época era um executivo sênior da Microsoft. Como os tempos mudaram.

Microsoft voltou a ser referência no mercado tecnológico com crescimento da IA Foto: REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Na terça-feira, 30 de janeiro, a Microsoft divulgou seu quinto trimestre consecutivo de receita recorde, registrando US$ 62 bilhões em vendas e, na semana passada, sua capitalização de mercado (o valor total de todas as suas ações juntas) ultrapassou US$ 3 trilhões, tornando-a a empresa mais valiosa do mundo.

A Microsoft até mesmo ultrapassou a Apple, que há muito tempo detém a coroa de maior gigante da tecnologia do mundo, produzindo iPhones elegantes e encontrando novas maneiras de cobrar de seus clientes assinaturas mensais de serviços. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, é considerado um dos líderes mais poderosos do boom da inteligência artificial (IA).

Tanto as startups quanto as grandes empresas estão migrando para a Microsoft, pagando pelo acesso às suas ferramentas de IA, mesmo que elas nem sempre funcionem como deveriam. Ainda no dia 30, a empresa previu que os lucros continuariam aumentando à medida que os clientes continuassem instalando seus produtos de IA no próximo ano.

Publicidade

As ações caíram cerca de 1% na manhã de quarta-feira, 31 de janeiro, enquanto os investidores digeriam os avisos da empresa de que seus custos também aumentariam à medida que ela continuasse investindo pesadamente em IA. No último ano, as ações da empresa subiram 63%.

Com um enorme orçamento para gastar em IA, um relacionamento próximo com a OpenAI, fabricante do ChatGPT, e centenas de milhões de pessoas que usam seu software todos os dias, a Microsoft já está exercendo um enorme poder sobre como a IA é criada e como as pessoas interagirão com ela no futuro.

Ninguém está se perguntando se a empresa é irrelevante hoje, disse Somasegar. “Isso não é absolutamente um problema para a Microsoft.”

Acerto com a era da IA

A Microsoft pode não ter conseguido prever a mudança para os telefones celulares há 15 anos. Ela não cometeu o mesmo erro com a atual onda de entusiasmo e investimento em IA.

PUBLICIDADE Em 2019, ela investiu US$ 1 bilhão em uma startup de IA sem fins lucrativos dedicada à causa quixotesca de inventar uma IA de nível humano, a OpenAI. Quando a startup lançou o chatbot de IA ChatGPT no final de 2022, a Microsoft estava melhor posicionada entre as grandes empresas de tecnologia para aproveitar a onda de entusiasmo que se seguiu. A empresa rapidamente dobrou a aposta, investindo bilhões a mais na OpenAI em troca do direito de colocar sua IA nas próprias ferramentas da Microsoft. Desde então, Nadella tem trabalhado para inserir a IA no maior número possível de produtos da Microsoft, desde software de segurança cibernética até o mecanismo de busca Bing e até mesmo o Microsoft Word. “A Microsoft chegou primeiro a essa megatendência”, disse Gil Luria, analista sênior de software da D.A. Davidson Co. “Isso começou a dar frutos no ano passado.”

Publicidade

Embora os pesquisadores do Google tenham criado muitos dos avanços subjacentes que possibilitam tecnologias como o ChatGPT, a OpenAI agiu mais rapidamente para transformá-los em produtos funcionais e levá-los aos consumidores. A estreita parceria da Microsoft com a OpenAI e suas conexões existentes com dezenas de milhares de pequenas, médias e grandes empresas a colocam em uma boa posição para capturar o interesse do mundo corporativo na IA, disse Somasegar.

“Passamos de falar sobre IA para aplicar IA”, disse Nadella em uma teleconferência na terça-feira, depois que a empresa divulgou seus lucros. A empresa obteve um lucro de US$ 21,9 bilhões no último trimestre de 2023, um aumento de 33% em relação ao ano anterior.

Em alta Link Varejo é a nova TV dos anunciantes. Conheça o ‘retail media’ “Este foi mais um trimestre de obra-prima e uma orientação de Nadella que causará um grande impacto em todo o mundo da tecnologia amanhã, quando a revolução da IA estiver aqui”, disse Dan Ives, analista da Wedbush Securities. A Microsoft ainda tem desafios significativos pela frente. Ela depende da OpenAI para ter acesso à melhor tecnologia de IA, e a recente crise de liderança da startup e as dúvidas persistentes sobre quem fará parte de sua diretoria geram alguma incerteza sobre o futuro da parceria entre as duas empresas. O CEO da OpenAI, Sam Altman, também é extremamente ambicioso, e não há garantia de que o casamento durará para sempre.

Crescimento da IA ajudou no retorno da Microsoft para o mercado Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

A tecnologia de IA “generativa” no centro da ascensão da Microsoft também tem problemas significativos, como inventar informações falsas e passá-las como verdadeiras. Estão sendo abertos processos contra empresas de IA por treinarem seus algoritmos com informações protegidas por direitos autorais sem pagar por elas ou pedir permissão para usá-las. E, embora muitas empresas estejam se inscrevendo para usar a tecnologia no momento, não há garantia de que, depois que o hype diminuir, elas ainda acharão que vale a pena pagar por ela.

Tanto para os observadores do setor quanto para os membros da Microsoft, a empresa de hoje é quase irreconhecível em relação ao que era há 10 anos. O gigante fundado por Bill Gates e Paul Allen em 1975 conquistou o domínio do mundo dos computadores nas décadas de 1980 e 1990 com seu sistema operacional Windows. Quando a Internet explodiu, ela tentou usar sua vantagem para garantir um controle semelhante sobre a Web, mas foi impedida por um grande processo do Departamento de Justiça que alegava que a empresa estava violando a lei de concorrência.

A Microsoft sobreviveu ao processo apenas para ver uma startup de tecnologia do Vale do Silício conhecida como Google disparar e se tornar o portal dominante da Internet. Outras empresas mais jovens, como a Amazon e o Facebook, estavam se movendo mais rapidamente, contratando os universitários mais inteligentes e construindo o futuro, enquanto a Microsoft ficava para trás.

Publicidade

Ela ainda era uma gigante graças às centenas de milhões de PCs que ainda executavam o Windows e ao controle do Microsoft Office sobre a vida dos funcionários, mas, à medida que os MacBooks, da Apple, se tornaram populares entre uma nova geração de jovens e o software fornecido na nuvem, como o Google Docs, decolou, a própria sobrevivência da Microsoft passou a ser questionada.

“Eles não perceberam a mudança para os dispositivos móveis”, disse Luria, que analisa empresas de tecnologia de capital aberto desde o início dos anos 2000. A Microsoft ainda estava isolada, impedindo que suas ferramentas fossem usadas em sistemas operacionais e computadores de outras empresas.

Nadella, que havia subido na hierarquia desde que entrou, em 1992, assumiu o controle da empresa em 2014, bem no momento em que essas grandes questões sobre o futuro da Microsoft estavam circulando. Ele demitiu milhares de funcionários e encerrou o trabalho no sistema operacional “Windows Phone” da empresa, destinado a competir com o iOS da Apple e o Android do Google. Ele disse aos funcionários que a empresa precisaria ser mais aberta e fechou um acordo para colocar as ferramentas do Microsoft Office nos iPads da Apple.

“Quando Satya entrou na empresa, o primeiro anúncio público que ele fez foi anunciar ao mundo que o Office chegaria a outras plataformas móveis”, disse Somasegar. “Isso quebrou muitas barreiras do que as pessoas dentro da Microsoft achavam que poderiam fazer.”

A empresa investiu pesadamente na próxima grande tendência: a computação em nuvem. Apoiando-se em suas relações comerciais existentes, ela expandiu seu negócio de nuvem “Azure”. Hoje, ele é o segundo maior do mundo, depois do negócio de nuvem da Amazon, e é a maior fonte de receita da empresa. A empresa também fez várias aquisições importantes, como a plataforma de codificação GitHub e a rede social corporativa LinkedIn, expandindo sua base de clientes.

A Microsoft chegou primeiro a essa megatendência. Isso começou a dar frutos no ano passado Gil Luria, analista da D.A. Davidson Co.

E, em uma reviravolta irônica, a empresa evitou grande parte do escrutínio regulatório que suas colegas grandes empresas de tecnologia enfrentaram nos últimos anos. Repetidas investigações governamentais, audiências no Congresso e multas multibilionárias da União Europeia atingiram o Google, a Amazon, a Meta e a Apple. Mas a Microsoft, pelo menos até muito recentemente, evitou em grande parte a mesma atenção.

“A Microsoft teve que lidar com esse tipo de escrutínio regulatório durante toda a sua existência”, disse Luria. Enquanto seus concorrentes estavam lidando com a atenção do governo pela primeira vez, a Microsoft estava preparada, construindo suas “práticas de negócios em torno de como não tropeçar nesse fio regulatório”, disse ele.

Publicidade

Isso está começando a mudar à medida que os reguladores acordam para o fato de que a Microsoft é realmente uma das empresas mais poderosas do mundo. A empresa conseguiu comprar a gigante dos videogames Activision Blizzard, mas somente depois de brigar com os reguladores de vários países por dois anos. E a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês) está agora investigando o acordo da Microsoft com a OpenAI.

Mas os dias em que a Microsoft era uma coadjuvante no mundo da tecnologia acabaram. Somasegar se lembra do final dos anos 2000 e início dos anos 2010, quando a empresa lutava para persuadir os recém-formados a se juntarem a ela em vez de irem para o Google, Amazon ou Facebook.

“Em algum momento, estávamos sendo disputados por todas essas empresas”, disse ele. Hoje, os universitários veem a empresa como um lugar em potencial para entrar na corrida armamentista da IA. “A Microsoft está de volta.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.