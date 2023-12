Como um chatbot dominou o mundo: veja os bastidores da ascensão do ChatGPT

THE NEW YORK TIMES — Às 13 horas de uma sexta-feira, pouco antes do Natal do ano passado, Kent Walker, o principal advogado do Google, convocou quatro de seus funcionários e arruinou o fim de semana deles.

O grupo trabalhava no SL1001, um prédio sem graça com uma fachada de vidro azul que não dava sinais de que dezenas de advogados estavam trabalhando para proteger os interesses de uma das empresas mais influentes do mundo. Durante semanas, eles estavam se preparando para uma reunião de executivos poderosos para discutir a segurança dos produtos do Google. O baralho estava pronto. Mas, naquela tarde, Walker disse à sua equipe que a pauta havia mudado e que eles teriam de passar os próximos dias preparando novos slides e gráficos.

De fato, toda a agenda da empresa havia mudado - tudo isso no decorrer de nove dias. Sundar Pichai, executivo-chefe do Google, havia decidido preparar uma lista de produtos baseados em inteligência artificial - imediatamente. Ele recorreu a Walker, o mesmo advogado em quem confiava para defender a empresa em um caso antitruste que ameaçava os lucros em Washington, D.C. Walker sabia que precisaria persuadir o Conselho de Revisão de Tecnologia Avançada (ATRC, na sigla em inglês), como o Google chamava o grupo de executivos, a abandonar sua cautela habitual e fazer o que lhe era pedido.

Era um decreto, e os decretos não aconteciam com muita frequência no Google. Mas o Google estava enfrentando uma crise real. Seu modelo de negócios estava potencialmente em risco.

Sundar Pichai é o CEO do Google Foto: Stephan Lam/Reuters - 17/5/2017

O que desencadeou essa reação em Pichai e no resto do Vale do Silício foi o ChatGPT, o programa de inteligência artificial lançado em 30 de novembro de 2022 por uma empresa iniciante chamada OpenAI. Ele capturou a imaginação de milhões de pessoas que pensavam que a IA era ficção científica até começarem a brincar com a coisa. Foi uma sensação. Também foi um problema.

No Googleplex, famoso por sua comida, massagens, aulas de ginástica e serviços de lavanderia gratuitos, Sundar Pichai também estava brincando com o ChatGPT. Suas maravilhas não o impressionaram. O Google estava desenvolvendo sua própria tecnologia de IA que fazia muitas das mesmas coisas. Pichai estava concentrado nas falhas do ChatGPT - que entendia as coisas de forma errada, às vezes se tornava muito tendencioso. O que o surpreendeu foi o fato de a OpenAI ter ido em frente e lançado o produto mesmo assim, e os consumidores o terem adorado. Se a OpenAI podia fazer isso, por que o Google não podia?

Por que não seguir em frente? Essa é a pergunta que pairou sobre a adolescência da IA - mais ou menos um ano depois que a tecnologia deu o salto do laboratório para a sala de estar. Houve preocupação com o fato de os chatbots escreverem e-mails de phishing sedutores e espalharem desinformação, ou com o fato de os alunos do ensino médio usá-los para trapacear e tirar nota 10.

Para os chefes de empresas de tecnologia, a decisão de quando e como transformar a IA em um negócio (com sorte) lucrativo era um cálculo mais simples de risco e recompensa. Mas, para vencer, era preciso ter um produto.

Na manhã de segunda-feira, 12 de dezembro, a equipe da SL1001 tinha uma nova agenda com um deck intitulado “Privileged and Confidential/Need to Know”. A maioria dos participantes se conectou por videoconferência. Walker começou a reunião anunciando que o Google estava avançando com um chatbot e recursos de IA que seriam adicionados à nuvem, à pesquisa e a outros produtos.

“Quais são suas preocupações? Vamos entrar na fila”, disse Walker, de acordo com Jen Gennai, diretora de inovação.

Haveria grades de proteção, mas as aprovações seriam aceleradas. Walker chamou essa abordagem de “via verde”. Tudo isso foi apresentado na plataforma. Foram identificadas oportunidades de “simplificação da via verde”. Os perigos foram codificados por cores. O azul indicava os riscos em que eram “necessárias” mitigações. Os riscos que eram “controláveis com limites/mitigações mínimos” eram apresentados em laranja.

Em um gráfico, em “Ódio e Toxicidade”, o plano era “reduzir estereótipos, toxicidade e discurso de ódio nos resultados”. Um tópico era: “O que estamos deixando de fazer para acelerar as aprovações?”

Nem todos estavam de acordo. “Meus padrões são tão altos, se não mais altos, do que normalmente são, e passaremos por um processo de revisão com tudo isso”, lembrou-se Gennai de um executivo da nuvem dizendo.

Por fim, chegou-se a um acordo. Eles limitariam o lançamento, disse Gennai. E evitariam chamar qualquer coisa de produto. Para o Google, seria um experimento. Dessa forma, não precisaria ser perfeito. (Uma porta-voz do Google disse que a ATRC não tinha o poder de decidir como os produtos seriam lançados).

O que aconteceu no Google se repetiu em outros gigantes da tecnologia depois que a OpenAI lançou o ChatGPT no final de 2022. Todos eles tinham tecnologia em vários estágios de desenvolvimento que dependia de redes neurais - sistemas de IA que reconheciam sons, geravam imagens e conversavam como um ser humano. Essa tecnologia teve como pioneiro Geoffrey Hinton, um acadêmico que trabalhou brevemente com a Microsoft e agora estava no Google. Mas as empresas de tecnologia foram retardadas pelo temor de chatbots desonestos e pelo caos econômico e jurídico.

Quando o ChatGPT foi lançado, nada disso importava mais, de acordo com entrevistas com mais de 80 executivos e pesquisadores, além de documentos corporativos e gravações de áudio. O instinto de ser o primeiro, o maior ou o mais rico - ou todos os três - assumiu o controle. Os líderes das maiores empresas do Vale do Silício definiram um novo rumo e levaram seus funcionários junto com eles.

Em 12 meses, o Vale do Silício foi transformado. A prioridade passou a ser a transformação da inteligência artificial em produtos reais que pudessem ser usados por pessoas e empresas. As preocupações com a segurança e se as máquinas se voltariam contra seus criadores não foram ignoradas, mas foram deixadas de lado - pelo menos por enquanto.

Na Meta, Mark Zuckerberg, que já havia proclamado o metaverso como o futuro, reorganizou partes da empresa anteriormente conhecida como Facebook em torno da IA.

Elon Musk, o bilionário que foi cofundador da OpenAI, mas que deixou o laboratório em um momento de irritação, prometeu criar sua própria empresa de IA. Ele a chamou de X.AI e a adicionou ao seu já cheio currículo.

Satya Nadella, executivo-chefe da Microsoft, havia investido na OpenAI três anos antes e estava permitindo que os cowboys da startup aproveitassem seu poder de computação. Ele acelerou seus planos para incorporar a IA aos produtos da Microsoft - e dar ao Google uma cutucada em seu olho pesquisador.

“A velocidade é ainda mais importante do que nunca”, escreveu Sam Schillace, um dos principais executivos, aos funcionários da Microsoft. Seria, acrescentou ele, um “erro absolutamente fatal neste momento se preocupar com coisas que podem ser consertadas mais tarde”.

Cientista Geoffrey Hinton é considerado um dos pais da inteligência artificial moderna Foto: Aaron Vincent Elkaim/The New York Times

Uma pré-visualização de pesquisa discreta

O mais estranho é que os líderes da OpenAI nunca pensaram que o ChatGPT abalaria o Vale do Silício. No início de novembro de 2022, algumas semanas antes de ser lançado para o mundo, ele não existia de fato como um produto. A maioria dos 375 funcionários que trabalhavam em seus novos escritórios, uma antiga fábrica de maionese, estava concentrada em uma versão mais avançada da tecnologia, chamada GPT-4, que podia responder a quase todas as perguntas usando informações coletadas de uma enorme coleção de dados extraídos de praticamente todos os lugares.

Era revolucionária, mas havia problemas. Às vezes, a tecnologia vomitava discursos de ódio e desinformação. Os engenheiros da OpenAI continuaram adiando o lançamento e conversando sobre o que fazer.

Uma opção era lançar uma versão mais antiga e menos potente da tecnologia e ver o que acontecia. A ideia, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com o trabalho da OpenAI, era observar a reação do público e usá-la para resolver os problemas.

E, embora alguns executivos tenham minimizado o fato, eles queriam vencer a concorrência. Muitas empresas de tecnologia estavam trabalhando em seus próprios chatbots de IA. Mas as pessoas a serem derrotadas estavam na Anthropic, fundada no ano anterior por pesquisadores e engenheiros que deixaram a OpenAI porque achavam que Sam Altman, seu executivo-chefe, não tinha feito da segurança uma prioridade à medida que a IA se tornava mais poderosa. Os desertores haviam ajudado a desenvolver a tecnologia com a qual a OpenAI estava tão entusiasmada antes de saírem.

Da esquerda para a direita, os principais executivos da OpenAI até novembro de 2023: Mira Murat (chefe de tecnologia), Sam Altman (presidente executivo), Greg Brockman (presidente) e Ilya Sutskever (cientista-chefe) Foto: Jim Wilson/The New York Times - 20/10/2023

Em meados de novembro de 2022, Altman, Greg Brockman, presidente da OpenAI, e outros se reuniram em uma sala de conferências no último andar para discutir novamente os problemas de sua tecnologia inovadora. De repente, Altman tomou a decisão: eles lançariam a tecnologia antiga e menos potente.

O plano era chamá-la de Chat with GPT 3.5 e lançá-la até o final do mês. Eles se referiram a ela como uma “prévia de pesquisa discreta”. Não parecia ser uma decisão importante para ninguém na sala.

“Planejamos enquadrá-lo como um lançamento de pesquisa”, disse Mira Murati, diretora de tecnologia da OpenAI, à equipe pelo Slack. “Isso reduz o risco em todas as dimensões e nos permite aprender muito”, escreveu ela. “Nosso objetivo é agir rapidamente nos próximos dias para que isso aconteça.”

ChatGPT não vai ter mais do que um tweet com 5 mil curtidas Greg Brockman, presidente da OpenAI, antes do lançamento da ferramenta, em novembro de 2022

O código subjacente era uma espécie de bolha. Ele precisava ser convertido em algo com o qual pessoas comuns, sem Ph.D., pudessem interagir. Altman e outros executivos pediram a um grupo de engenheiros que enxertassem uma interface gráfica de usuário - uma GUI, pronuncia-se gooey - na bolha. Uma GUI é a face de um aplicativo, onde você digita e pressiona botões.

Uma GUI havia sido criada no início daquele ano para mostrar a tecnologia a Bill Gates, fundador da Microsoft, em sua casa nos arredores de Seattle. Eles colocaram a mesma GUI e mudaram o nome para ChatGPT. Cerca de duas semanas depois que Altman tomou sua decisão, eles estavam prontos para começar.

Em 29 de novembro, na noite anterior ao lançamento, Brockman ofereceu bebidas para a equipe. Ele não achava que o ChatGPT atrairia muita atenção, disse ele. Sua previsão: “Não mais do que um tweet com 5 mil curtidas”.

Brockman estava errado. Na manhã de 30 de novembro, Altman tuitou sobre o novo produto da OpenAI, e a empresa publicou um item de blog com muitos jargões. E, então, o ChatGPT decolou. Quase imediatamente, as inscrições sobrecarregaram os servidores da empresa. Os engenheiros entraram e saíram apressadamente de um espaço bagunçado perto da cozinha do escritório, reunindo-se em laptops para retirar a capacidade de computação de outros projetos. Em cinco dias, mais de um milhão de pessoas haviam usado o ChatGPT. Em poucas semanas, esse número chegaria a 100 milhões. Embora ninguém soubesse ao certo o motivo, foi um sucesso. Os programas de notícias da rede tentaram explicar como funcionava. Um programa de comédia noturno chegou a usá-lo para escrever piadas (mais ou menos engraçadas).

Depois que as coisas se acalmaram, os funcionários da OpenAI usaram o DALL-E, o gerador de imagens de IA da empresa, para criar um adesivo de laptop com o rótulo “Prévia de pesquisa discreta”. Ele mostrava um computador prestes a ser consumido pelas chamas.

Zuckerberg é avisado

Na verdade, meses antes, a Meta havia lançado seu próprio chatbot - com pouquíssima atenção.

O BlenderBot foi um fracasso. O bot com tecnologia de IA, lançado em agosto de 2022, foi criado para manter conversas - e foi o que fez. Ele disse que Donald Trump ainda era presidente e que o presidente Biden havia perdido em 2020. Mark Zuckerberg, disse a um usuário, era “assustador”. Então, duas semanas antes do lançamento do ChatGPT, a Meta apresentou o Galactica. Projetado para pesquisas científicas, ele podia escrever instantaneamente artigos acadêmicos e resolver problemas de matemática. Alguém pediu que ele escrevesse um trabalho de pesquisa sobre a história dos ursos no espaço. E assim foi feito. Depois de três dias, o Galactica foi desativado.

A cabeça de Zuckerberg estava em outro lugar. Ele havia passado o ano inteiro reorientando a empresa em torno do metaverso e estava concentrado na realidade virtual e aumentada.

Mas o ChatGPT exigiria sua atenção. Seu principal cientista de IA, Yann LeCun, chegou à Bay Area vindo de Nova York cerca de seis semanas depois para uma reunião de gerenciamento de rotina na Meta, de acordo com uma pessoa familiarizada com a reunião. LeCun levava uma vida dupla - como cientista-chefe de IA da Meta e professor da Universidade de Nova York. O francês havia ganho o Prêmio Turing, a mais prestigiada honraria da ciência da computação, ao lado de Hinton, por seu trabalho em redes neurais.

O francês Yann LeCun é o principal cientista da Meta (ex-Facebook) e vencedor do Prêmio Turing em 2018 Foto: Eric Gaillard/Reuters

Enquanto esperavam na fila para almoçar em um café na sede da Meta, projetada por Frank Gehry, LeCun fez uma advertência a Zuckerberg. Ele disse que a Meta deveria se equiparar à tecnologia da OpenAI e também avançar com o trabalho em um assistente de IA que poderia fazer coisas na internet em seu nome. Sites como Facebook e Instagram poderiam ser extintos, alertou. A IA era o futuro.

Zuckerberg não falou muito, mas estava ouvindo. Havia muita IA em ação nos aplicativos da Meta - Facebook, Instagram, WhatsApp -, mas ela estava escondida. Zuckerberg estava frustrado. Ele queria que o mundo reconhecesse o poder da IA da Meta. LeCun sempre argumentou que abrir o código-fonte, tornando o código público, atrairia inúmeros pesquisadores e desenvolvedores para a tecnologia da Meta e ajudaria a aprimorá-la em um ritmo muito mais rápido. Isso permitiria que a Meta recuperasse o atraso e colocaria Zuckerberg de volta ao nível de seus colegas magnatas. Mas também permitiria que qualquer pessoa manipulasse a tecnologia para fazer coisas ruins.

No jantar daquela noite, Zuckerberg abordou o LeCun. “Estive pensando no que você disse”, disse Zuckerberg ao seu cientista-chefe de IA, segundo uma pessoa familiarizada com a conversa. “E acho que você está certo”.

Em Paris, os cientistas de LeCun desenvolveram um bot com inteligência artificial que queriam lançar como tecnologia de código aberto. O código aberto significava que qualquer pessoa poderia mexer em seu código. Eles o chamaram de Genesis, e ele estava praticamente pronto para ser lançado. Porém, quando solicitaram permissão para lançá-lo, as equipes jurídica e de políticas da Meta se opuseram, de acordo com cinco pessoas familiarizadas com a discussão.

A cautela versus a velocidade foi debatida furiosamente entre a equipe executiva no início de 2023, enquanto Zuckerberg considerava o curso da Meta após o ChatGPT.

Será que todos haviam se esquecido dos últimos sete anos da história do Facebook? Essa foi a pergunta feita pelas equipes jurídica e de políticas. Elas lembraram Zuckerberg do tumulto causado pelo discurso de ódio e pela desinformação nas plataformas da Meta e do escrutínio que a empresa sofreu por parte da mídia e do Congresso após a eleição de 2016.

Abrir o código poderia colocar uma tecnologia poderosa nas mãos de pessoas com más intenções e a Meta assumiria a culpa. Jennifer Newstead, diretora jurídica da Meta, disse a Zuckerberg que uma abordagem de código aberto para a IA poderia atrair a atenção dos órgãos reguladores que já estavam de olho na empresa, segundo duas pessoas familiarizadas com suas preocupações.

Antes focado no metaverso, Mark Zuckerberg reorganizou a Meta para competir no mercado de inteligência artificial Foto: Carlos Barria/Reuters

Em uma reunião realizada no final de janeiro em seu escritório, chamado de aquário por se parecer com um, Zuckerberg disse aos executivos que havia tomado sua decisão. Partes da Meta seriam reorganizadas e suas prioridades seriam alteradas. Haveria reuniões semanais para atualizar os executivos sobre o progresso da IA. Centenas de funcionários seriam remanejados. Zuckerberg declarou em um post no Facebook que a Meta iria “turbinar” seu trabalho em IA.

Zuckerberg queria lançar um projeto rapidamente. Os pesquisadores de Paris estavam prontos com o Genesis. O nome foi alterado para LLaMA, abreviação de “Large Language Model Meta AI”, e lançado para 4.000 pesquisadores de fora da empresa. Logo a Meta recebeu mais de 100.000 solicitações de acesso ao código.

Porém, poucos dias após o lançamento do LLaMA, alguém colocou o código no controverso site 4chan. A Meta perdeu o controle de seu chatbot, aumentando a possibilidade de que os piores temores de suas equipes jurídicas e de políticas se tornassem realidade. Pesquisadores da Universidade de Stanford mostraram que o sistema Meta poderia facilmente fazer coisas como gerar material racista.

Em 6 de junho, Zuckerberg recebeu uma carta sobre o LLaMA dos senadores Josh Hawley, do Missouri, e Richard Blumental, de Connecticut. “Hawley e Blumental exigem respostas da Meta”, diz um comunicado à imprensa.

A carta chamava a abordagem da Meta de arriscada e vulnerável a abusos e a comparava desfavoravelmente com o ChatGPT. Por que, pareciam querer saber os senadores, a Meta não poderia ser mais parecida com a OpenAI?

Sob a tenda da Microsoft

Para Nadella, a percepção de que a tecnologia da OpenAI poderia mudar tudo não veio como um momento “Aha!”. Depois de investir US$ 1 bilhão em 2019, a Microsoft começou lentamente a brincar com o código da startup. O primeiro foi o GitHub, o serviço de armazenamento de código da empresa. Algumas equipes de engenheiros começaram a fazer experimentos com a tecnologia da OpenAI para ajudá-los a escrever códigos.

Durante um jantar na sala de reuniões da Microsoft com um amigo no verão de 2021, Nadella disse que estava começando a ver a tecnologia como um divisor de águas. Ela atingiria todas as partes dos negócios da Microsoft e todos os seres humanos, previu ele. (O experimento do GitHub acabou se tornando um produto: GitHub Copilot).

Um ano depois, Nadella deu uma olhada no que se tornaria o GPT-4. Nadella pediu que ela traduzisse um poema escrito em persa por Rumi, que morreu em 1273, para o urdu. Ela o fez. Ele pediu que ela traduzisse o urdu para caracteres ingleses. Ele também fez isso. “Então eu disse: ‘Deus, essa coisa’”, lembrou Nadella em uma entrevista. A partir daquele momento, ele estava totalmente envolvido.

O investimento de US$ 1 bilhão da Microsoft na OpenAI já havia aumentado para US$ 3 bilhões. Agora, a Microsoft estava planejando aumentar esse valor para US$ 10 bilhões.

Satya Nadella é o CEO da Microsoft, investidora majoritária na OpenAI Foto: Lucas Jackson/Reuters

Mesmo para a Microsoft, que tinha US$ 105 bilhões em caixa, isso era dinheiro de verdade. A OpenAI foi estruturada como uma organização sem fins lucrativos. A Microsoft não teria um assento na diretoria. Mas ela tinha o direito de usar o código da OpenAI. Isso significava que a Microsoft e a OpenAI eram parceiras e concorrentes.

No final do verão de 2022, os escritórios da Microsoft ainda não tinham voltado à sua agitação pré-pandêmica. Mas, em 13 de setembro, Nadella convocou seus principais executivos para uma reunião no Edifício 34, o centro nevrálgico dos executivos da Microsoft. Dois meses depois, Altman tomou a decisão de lançar o ChatGPT.

Ele e Brockman demonstraram o GPT-4 para o grupo. Primeiro, eles fizeram perguntas sobre biologia. Em seguida, Brockman deixou que os executivos tentassem enganar o chatbot. Em um determinado momento, o chatbot recebeu uma pergunta sobre fotossíntese. Ele não apenas respondeu, como também descartou outras possibilidades. Peter Lee, chefe da Microsoft Research, ficou surpreso com o fato de o chatbot parecer saber raciocinar. Ele se virou para o cientista-chefe da Microsoft, que estava sentado ao seu lado, e perguntou: “O que está acontecendo aí?”.

Em seguida, Nadella subiu ao púlpito para dizer a seus tenentes que tudo estava prestes a mudar. Essa foi uma ordem executiva de um líder que normalmente favorece o consenso. “Estamos girando toda a empresa em torno dessa tecnologia”, Eric Horvitz, o cientista-chefe, lembrou-se mais tarde de tê-lo dito. “Este é um avanço fundamental na história da computação, e nós estaremos nessa onda, na frente dela.”

Por enquanto, tudo tinha de permanecer em segredo. Nem todo mundo seria levado para a tenda e, na Microsoft, era nas tendas que as coisas importantes aconteciam. Três “projetos de tenda” foram criados no início de outubro para dar início à grande mudança. Eles foram dedicados à segurança cibernética, ao mecanismo de busca Bing, ao Microsoft Word e a softwares relacionados.

Cerca de dois meses depois, Yusuf Mehdi, um executivo de marketing, demonstrou o chatbot do Bing para alguns membros da diretoria. Eles não gostaram do produto. Acharam o produto muito complicado e sem uma visão clara para comunicar aos consumidores. A equipe de Nadella não tinha conseguido.

Duas semanas depois, Mehdi se reuniu com toda a diretoria. Dessa vez, a versão que ele demonstrou era mais simples e amigável ao consumidor. Foi aprovada.

A Microsoft convidou jornalistas para seu campus em Redmond, Washington, em 7 de fevereiro, para apresentar ao mundo um chatbot no Bing. Eles foram instruídos a não dizer a ninguém que estavam indo para um evento da Microsoft, e o assunto não foi divulgado.

Mas, de alguma forma, o Google descobriu. Em 6 de fevereiro, para se antecipar à Microsoft, a empresa publicou um post no blog de Pichai anunciando que o Google apresentaria seu próprio chatbot, o Bard. Ele não disse exatamente quando.

Altman tinha acabado de chegar ao centro de conferências da Microsoft para um ensaio da apresentação quando Mehdi o pegou e lhe mostrou a publicação de Pichai.

“Oh, meu Deus, isso é histérico”, foi o que disse Altman, lembra Mehdi. Naquele momento, Nadella saiu da sala onde estava ensaiando. Altman sugeriu que ele e Nadella tirassem uma selfie. Ele a postou no Twitter para irritar o Google.

“Olá, de Redmond! Animado para o evento de amanhã”, tuitou Altman, que tinha mais de 1,3 milhão de seguidores no Twitter.

Na manhã de 8 de fevereiro, um dia após a Microsoft anunciar o chatbot, suas ações subiram 5%. Mas, para o Google, o anúncio apressado se tornou um constrangimento. Os pesquisadores detectaram erros na publicação do blog do Google. Um GIF que acompanhava a publicação simulava Bard dizendo que o telescópio Webb havia capturado as primeiras imagens de um exoplaneta, um planeta fora do sistema solar. Na verdade, um telescópio do Observatório Europeu do Sul, no norte do Chile, obteve a primeira imagem de um exoplaneta em 2004. Bard havia se enganado, e o Google foi criticado pela mídia e pelas redes sociais.

Foi, como Pichai disse mais tarde em uma entrevista, “lamentável”. As ações do Google caíram quase 8%, perdendo mais de US$ 100 bilhões em valor.

Descobriu-se que também havia erros na apresentação da Microsoft. Mas ninguém havia notado.

Um adeus ao Google

Não havia dúvidas de que o chatbot do Bing colocava a Microsoft à frente do Google e, na primavera de 2023, Nadella comprou mais de US$ 2 bilhões em chips de computador para manter essa posição, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o orçamento. “Temos um grande pedido a caminho, um pedido realmente grande a caminho”, disse Nadella alegremente a Jensen Huang, executivo-chefe da Nvidia, segundo Huang.

Sundar Pichai, no Google, se sentiu como um mergulhador. A repercussão do anúncio do Google sobre o Bard foi tumultuada, e isso foi como navegar na parte superior de um oceano. Mas, abaixo da superfície, a água estava calma e ele estava concentrado no próximo lançamento dos produtos de IA do Google.

Pichai supervisionava mais de 2.000 pesquisadores divididos entre dois laboratórios, o Google Brain e o DeepMind. Em abril, ele os fundiu. O Google DeepMind desenvolveria um sistema de IA chamado Gemini. Para dirigi-lo, Pichai escolheu Demis Hassabis, um dos fundadores da DeepMind. Hassabis havia alertado há muito tempo e em alto e bom som que a IA poderia destruir a humanidade. Agora ele estaria encarregado de conduzir o Google à supremacia da inteligência artificial.

Quando a Microsoft decidiu lançar um chatbot como interface para o Bing, foi o fim do período de férias no Google Geoffrey Hinton, principal cientista de IA do Google

Geoffrey Hinton, o cientista mais conhecido do Google, sempre zombou de pessoas como Hassabis - os condenadores, racionalistas e altruístas eficazes que se preocupavam com o fato de que a IA acabaria com a humanidade em um futuro próximo. Ele desenvolveu grande parte da ciência por trás da inteligência artificial como professor da Universidade de Toronto e tornou-se um homem rico depois de ingressar no Google em 2013. Ele é frequentemente chamado de padrinho da IA.

Mas os novos chatbots mudaram tudo para ele. A ciência avançou mais rapidamente do que ele esperava. A introdução do chatbot da Microsoft o convenceu de que o Google não teria outra opção a não ser tentar alcançá-la. E a corrida corporativa que estava se formando entre os gigantes da tecnologia parecia perigosa.

“Se você pensar no Google como uma empresa cujo objetivo é obter lucros”, disse Hinton em abril, “eles não podem simplesmente deixar que o Bing substitua a pesquisa do Google. Eles têm de competir com isso. Quando a Microsoft decidiu lançar um chatbot como interface para o Bing, foi o fim do período de férias”.

Hinton passou muito tempo refletindo sobre seu próprio papel no desenvolvimento da IA. Às vezes, ele se arrependia. Em outras ocasiões, ele enviava aos amigos, em tom de brincadeira, um vídeo de Edith Piaf cantando “Non, Je Ne Regrette Rien”. Mas, finalmente, ele decidiu desistir.

Pela primeira vez em mais de 50 anos, ele se afastou da pesquisa. E, em abril, ligou para Pichai e se despediu.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.