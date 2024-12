EUA rejeita pedido do TikTok para anular lei que pode banir app no país; entenda

O TikTok está a um passo de desaparecer nos Estados Unidos, depois que um painel de juízes federais na sexta-feira, 6, confirmou por unanimidade uma nova lei que poderia levar ao banimento do popular aplicativo de vídeo de propriedade chinesa até meados de janeiro.

PUBLICIDADE Os três juízes, no Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito do Distrito de Columbia, negaram a petição do TikTok para anular a lei. A decisão pode ser um golpe fatal para o aplicativo em um de seus maiores mercados. Mais de 170 milhões de americanos usam o TikTok para se entreter e se informar, transformando-o em um fenômeno cultural. A iminente perda do aplicativo nos Estados Unidos gerou preocupação dos defensores da liberdade de expressão e dos criadores cuja renda depende do TikTok. A decisão também levanta novas questões para o presidente americano eleito Donald J. Trump, que tem repetidamente sinalizado seu apoio ao aplicativo, mas que não tem um caminho claro para resgatá-lo sob a nova lei, que está programada para entrar em vigor no dia anterior à sua posse.

Usuários da rede social protestaram em frente ao Capitólio nesta sexta, 6, durante a aprovação da lei que pode banir o TikTok dos EUA Foto: J. Scott Applewhite/AP

A lei, assinada em abril, exige que o proprietário chinês do TikTok, a ByteDance, venda o aplicativo para uma empresa não chinesa até 19 de janeiro ou enfrentará uma proibição nos Estados Unidos. O TikTok, que tem levantado preocupações de segurança nacional entre os políticos desde 2020 por causa de seus laços com a China, disse que uma venda é impossível, em parte porque seria bloqueada pelo governo chinês. A empresa argumentou que a lei destacou injustamente o TikTok e que uma proibição infringiria os direitos da Primeira Emenda dos usuários americanos.

Os juízes discordaram do argumento do TikTok. Eles disseram que a lei foi “cuidadosamente elaborada para lidar apenas com o controle de um adversário estrangeiro” e não entrou em conflito com a Primeira Emenda. “O governo agiu exclusivamente para proteger essa liberdade de uma nação adversária estrangeira e para limitar a capacidade desse adversário de coletar dados sobre as pessoas nos Estados Unidos”, escreveram os juízes na sexta-feira.

Legisladores americanos e autoridades de inteligência afirmaram que o TikTok representa uma ameaça à segurança nacional sob a égide da ByteDance. Eles afirmam que a supervisão do governo chinês sobre empresas privadas permitiria que ele usasse o aplicativo para obter informações confidenciais sobre os americanos ou para divulgar propaganda, embora não tenham compartilhado publicamente evidências de que isso tenha ocorrido. Eles também observaram que aplicativos como Facebook e YouTube são proibidos na China e que o país não permite o TikTok lá.

O TikTok disse que recorreria da decisão à Suprema Corte, que esperava que decidisse de forma diferente.

“A Suprema Corte tem um histórico estabelecido de proteger o direito dos americanos à liberdade de expressão, e esperamos que eles façam exatamente isso nessa importante questão constitucional”, disse Michael Hughes, porta-voz do TikTok, em um comunicado. Ele chamou a proibição de “censura total ao povo americano”.

O procurador-geral Merrick Garland chamou a decisão de “um passo importante para impedir que o governo chinês use o TikTok como arma”.

Não se sabe exatamente o que acontecerá com o aplicativo, já que não há garantia de que a Suprema Corte aceitará o caso.

Anupam Chander, professor de direito e tecnologia da Universidade de Georgetown, está entre os especialistas que esperam que a Suprema Corte aceite o caso e amplie o futuro do TikTok nos Estados Unidos.

“A Suprema Corte, que não quer ver esse aplicativo ficar obscuro em 19 de janeiro, congelará a lei e, em seguida, isso será entregue ao governo Trump e ao Departamento de Justiça de Trump para que descubram o que querem fazer”, disse ele.

Se a empresa não vender, sua esperança de curto prazo para continuar nos Estados Unidos será uma liminar judicial que impeça a entrada em vigor da lei.

Paul Gallant, analista de políticas da empresa de serviços financeiros TD Cowen, disse em uma nota recente que esperava que a Suprema Corte aceitasse o recurso e decidisse até junho.

Na sexta-feira, o juiz principal Sri Srinivasan reconheceu a popularidade do aplicativo e observou que, sem uma venda, muitos americanos poderiam “perder o acesso a um meio de expressão, uma fonte de comunidade e até mesmo um meio de renda”.

Mas ele acrescentou: “O Congresso julgou necessário assumir esse risco devido às graves ameaças à segurança nacional que percebeu. E como o registro reflete que a decisão do Congresso foi ponderada, consistente com a prática regulatória de longa data e desprovida de um objetivo institucional de suprimir mensagens ou ideias específicas, não estamos em posição de deixá-la de lado”.

Em alta Link Quais os melhores celulares para se conectar ao ‘5G puro’ Quais os cinco celulares com as melhores baterias de 2024? Incorporar IA na rotina das empresas exige passos bastante específicos; veja quais são Não está claro como Trump poderia salvar o aplicativo, com base no cronograma e na linguagem da lei. Um porta-voz de sua equipe disse em novembro que “ele cumprirá” um plano para salvar o aplicativo, mas forneceu poucos detalhes sobre como faria isso. Seria necessário um ato do Congresso para revogar a lei. Alguns especialistas especularam que Trump poderia pedir ao seu novo procurador-geral que se abstivesse de aplicá-la. Mas isso colocaria empresas de tecnologia como a Apple e o Google em uma situação complicada. A lei penaliza as empresas por distribuírem ou atualizarem o TikTok em suas lojas de aplicativos, de modo que os gigantes da tecnologia teriam que confiar nas promessas potencialmente inconstantes do governo Trump de não aplicar a lei e se preparar para que isso mude sob um presidente diferente. A lei também dá ao presidente a autoridade para decidir se uma venda ou uma transação semelhante remove com sucesso o TikTok do controle de “adversários estrangeiros”. Alguns especialistas especularam que a ByteDance poderia fazer algumas mudanças estruturais para atender a esses requisitos. Se Trump as aprovasse, ele poderia permitir que o aplicativo continuasse operando nos Estados Unidos.

E, apesar das promessas de Trump, seu compromisso com o futuro do TikTok é incerto, dada sua postura agressiva em relação à China. Em 2020, ele tentou bloquear o TikTok nos Estados Unidos e forçar sua venda a um grupo de empresas americanas, citando preocupações de segurança nacional semelhantes às levantadas este ano pelo Congresso.

O Congresso aprovou a lei depois de ser influenciado por várias reuniões de inteligência a portas fechadas que delinearam as ameaças representadas pela propriedade do TikTok. Há uma chance de Trump mudar de ideia sobre o aplicativo se ele for informado sobre essas mesmas informações quando assumir o cargo, disse Sarah Kreps, professora do Tech Policy Institute da Universidade de Cornell.

“Está claro que os legisladores acharam que havia evidências suficientes que sustentavam um perigo e que havia uma disposição para deixar de lado as preocupações com a liberdade de expressão em favor da segurança nacional”, disse ela.

De modo geral, ela disse que ainda não se sabe qual versão de Trump responderá à pergunta do TikTok.

“Vai ser Trump, o negociador, ou Trump, o falcão da China?”, disse ela. “Isso é muito complicado.”

Os defensores da liberdade de expressão condenaram rapidamente a decisão e previram que a Suprema Corte decidiria de forma diferente. A American Civil Liberties Union chamou a decisão de “um grande golpe contra a liberdade de expressão online”, com implicações perigosas para outras plataformas de propriedade estrangeira. Jameel Jaffer, diretor executivo do Knight First Amendment Institute da Universidade de Columbia, escreveu em uma postagem no Bluesky que a decisão foi “profundamente equivocada” e “dá ao governo um poder abrangente para restringir o acesso dos americanos a informações, ideias e mídia do exterior”.

Mas Gallant, o analista da TD, disse em uma nota na sexta-feira que a decisão unânime dos três juízes sugeria que a Suprema Corte também manteria a decisão. Ele observou que os juízes do tribunal de D.C. eram compostos por dois conservadores e um liberal, semelhante à composição da Suprema Corte.

Embora o TikTok e a ByteDance tenham dito que uma venda não é possível, há uma chance de que a decisão crie um novo movimento nessa área. Steven Mnuchin, ex-secretário do Tesouro durante o primeiro mandato de Trump, disse em março que estava “tentando reunir um grupo para comprar o TikTok, porque eles deveriam ser propriedade de empresas americanas”. Em maio, o bilionário Frank McCourt também expressou interesse, o que ele reiterou na sexta-feira. Outros rumores de pretendentes incluíram Bobby Kotick, o ex-diretor executivo da empresa de videogames Activision Blizzard. Em 2020, entre os possíveis compradores estavam a Microsoft e a empresa de computação em nuvem Oracle.

Mas uma possível venda está enfrentando grandes obstáculos - financeiros, técnicos e políticos. O TikTok pode custar mais de US$ 200 bilhões, e muitos compradores em potencial provavelmente se deparariam com um escrutínio antitruste. O governo chinês também emitiu restrições à exportação em agosto de 2020, o que provavelmente daria a Pequim o poder de bloquear uma venda.

Srinivasan, o juiz principal, expressou ceticismo na sexta-feira sobre o argumento de que a China bloquearia uma venda. “O Congresso, é claro, não precisa legislar sobre as preferências de outro país para exercer seus próprios poderes constitucionalmente - muito menos as preferências de um adversário estrangeiro designado”, escreveu ele.

