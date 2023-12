THE WASHINGTON POST - A Blue Origin voltou a ativa na manhã da última terça-feira, 19, lançando seu foguete New Shepard em um voo suborbital pela primeira vez desde que sofreu uma falha no bico do motor e seu propulsor caiu no deserto do Texas há mais de um ano.

O voo parece ter corrido bem do início ao fim. O propulsor decolou com sucesso, impulsionando a espaçonave a uma altitude de cerca de 106 quilômetros, onde passou por cerca de três minutos de ausência de gravidade antes de cair em direção à Terra com os paraquedas. O propulsor retornou à Terra, aterrissando suavemente em sua plataforma de pouso. No total, a Blue Origin levou o New Shepard ao espaço 24 vezes e completou seis missões com pessoas a bordo.

A missão não transportou pessoas. Foram 33 cargas úteis, incluindo experimentos científicos para a Nasa, escolas e universidades. Mas foi um passo importante para uma empresa que ficou muito atrás da SpaceX e não conseguiu cumprir a promessa que Jeff Bezos fez quando fundou a empresa, há cerca de 23 anos.

Recentemente, Bezos reconheceu os problemas da empresa e disse que agora está pessoalmente envolvido de uma forma que não estava quando dirigia a Amazon. “A Blue Origin precisa ser muito mais rápida e esse é um dos motivos pelos quais deixei meu cargo de CEO da Amazon há alguns anos”, disse ele no podcast do cientista Lex Fridman. “A Blue Origin precisa de mim neste momento.”

Seu objetivo é mergulhar em sua empresa espacial “um pouco de energia, um pouco de senso de urgência. Precisamos nos mover muito mais rápido, e vamos fazê-lo”, disse ele.

Ele acrescentou: “Estou liderando isso diretamente. Vamos nos tornar a empresa mais decisiva do mundo, em qualquer setor. Vamos nos tornar realmente bons em assumir riscos tecnológicos adequados e tomar essas decisões rapidamente. Ser ousados nessas coisas e ter a cultura certa para apoiar isso. Você precisa que as pessoas sejam ambiciosas, tecnicamente ambiciosas.”

Continua após a publicidade

Em setembro, Bob Smith, executivo-chefe da Blue Origin, anunciou que estava se demitindo. Bezos o substituiu por Dave Limp, um confidente de confiança da Amazon que supervisionou vários programas, incluindo Alexa, Kindle e a crescente rede de satélites de internet Kuiper. Smith, que havia sido executivo da Honeywell Aerospace antes de chegar à Blue Origin, foi encarregado de transformar a empresa, que durante anos foi uma startup de pesquisa e desenvolvimento, em um empreendimento gerador de receita com linhas e processos de negócios mais formais.

A empresa cresceu muito durante sua gestão, abrindo escritórios em Huntsville, no Alasca, e construindo um amplo campus de fabricação perto de Cabo Canaveral, na Flórida. Mas a gestão de Smith foi marcada por uma turbulência que foi detalhada em um relatório do jornal americano Washington Post, em 2021, no qual os funcionários reclamavam de um ambiente de trabalho ruim. “Nossa cultura atual é tóxica para nosso sucesso e muitos podem ver isso se espalhando por toda a empresa”, escreveu um funcionário em uma carta a Bezos, Smith e outros líderes importantes.

Os problemas na empresa de voos espaciais eram “sistêmicos”, de acordo com a carta, que foi obtida pelo Post e verificada por dois ex-funcionários familiarizados com o assunto. “A perda de confiança na liderança da Blue Origin é comum”, diz a carta.

Essa disfunção impediu a empresa de alcançar a “excelência operacional”, um princípio fundamental da filosofia de negócios de Bezos, disseram funcionários atuais e antigos ao Post. Depois de ganhar a maior parte de um grande contrato para construir uma espaçonave para pousar os astronautas da Nasa na lua, por exemplo, a Blue Origin acabou perdendo a rodada final em 2021 para a SpaceX. A oferta da empresa de Bezos foi de US$ 6 bilhões, enquanto a SpaceX ofereceu US$ 2,9 bilhões. A perda ocorreu no momento em que Bezos estava focado na Amazon, que havia se tornado uma tábua de salvação para muitos durante a pandemia de covid-19 e estava enfrentando uma enorme demanda nos EUA.

Desde então, no entanto, funcionários atuais e antigos da Blue Origin disseram ao Post que Bezos está muito mais envolvido com a Blue Origin, que ele disse ser o trabalho mais importante que está fazendo. Desde que deixou o cargo de executivo-chefe da Amazon em 2021, a Blue Origin ocupou muito mais de seu tempo e atenção, disseram eles. Sua viagem suborbital ao espaço em julho de 2021 na primeira missão de voo espacial humano da New Shepard também ajudou na consolidação de seu novo objetivo.

Recentemente, a empresa mostrou alguns sinais de progresso em suas ambições. Após anos de atrasos, a Blue Origin finalmente entregou os motores BE-4 para a United Launch Alliance, a joint venture da Lockheed Martin e da Boeing, que usa os motores para impulsionar seu foguete Vulcan. O primeiro voo do Vulcan está programado para 8 de janeiro, uma missão destinada a enviar uma espaçonave robótica desenvolvida pela Astrobotic, uma empresa de Pittsburgh, à superfície da lua como parte do programa Artemis da Nasa.

Continua após a publicidade

A Blue Origin também está focada no desenvolvimento de tecnologias para ajudar a Nasa a construir uma presença duradoura na Lua. No início deste ano, ela ganhou um contrato de US$ 34,7 milhões para construir células solares e fios de transmissão a partir do regolito lunar, as rochas e a sujeira da Lua. Depois de perder o contrato inicial, a Blue Origin também ganhou um contrato da Nasa para construir um módulo de aterrissagem lunar para a agência espacial levar astronautas de e para a superfície da lua. A proposta da empresa é ambiciosa e prevê uma espaçonave reutilizável que permaneceria na órbita lunar e seria reabastecida por uma segunda espaçonave que viajaria entre a Terra e a Lua.

New Shepard realizou novo teste de voo na última terça-feira, 19 Foto: Jose Romero/Blue Origin/AFP

Além desses projetos, a Blue Origin está trabalhando para desenvolver uma estação espacial comercial, chamada Orbital Reef, que poderia servir como substituta da Estação Espacial Internacional. A companhia de Bezos também revelou recentemente um programa de infraestrutura espacial, conhecido como Blue Ring, uma espaçonave que seria capaz de voar entre diferentes órbitas, inclusive até as proximidades da lua, usando propulsão química e elétrica.

“É um pouco como a Amazon Web Services, mas para cargas espaciais que precisam se deslocar nas proximidades da Terra ou da Lua”, disse Bezos a Fridman.

Mas, apesar do crescimento da empresa e de seu alcance em diferentes áreas do setor espacial, a Blue Origin ainda não conseguiu entrar órbita da Terra. Bezos disse que isso deve mudar no ano que vem com o primeiro voo do foguete New Glenn a partir da base da empresa em Cabo Canaveral. Originalmente programado para voar em 2020, o New Glenn teria uma cúpula em sua parte superior, que lhe permitiria transportar grandes cargas úteis para a órbita, bem como um primeiro estágio reutilizável que retornaria à Terra e aterrissaria como o foguete Falcon 9 da SpaceX.

“Estou muito otimista de que o primeiro lançamento do novo Glenn será em 2024″, disse Bezos a Fridman. Perguntado se estava nervoso com o lançamento, ele disse: “Está brincando? Estou extremamente nervoso. Em um primeiro lançamento, não ficar nervoso com isso seria um sinal de desleixo, eu acho”.

Outro voo do New Shepard deve acontecer em pouco tempo, disse Erika Wagner, diretora sênior da Blue Origin para mercados espaciais emergentes, durante a transmissão do voo de terça-feira pela empresa. E, desta vez, ele terá pessoas a bordo.

Continua após a publicidade

“Após uma análise minuciosa da missão de hoje, estamos ansiosos para realizar nosso próximo voo tripulado em breve”, disse ela.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.