Google vai pagar US$ 250 milhões para financiar jornalismo na Califórnia; entenda

Em breve, o Google dará à Califórnia milhões de dólares para ajudar a pagar por empregos no jornalismo local em um acordo inédito nos EUA, mas jornalistas e outros especialistas do setor de mídia estão chamando-o de um acordo decepcionante que beneficia principalmente a gigante da tecnologia.

O acordo, que foi discutido a portas fechadas e anunciado esta semana, direcionará dezenas de milhões de dólares públicos e privados para manter as organizações de notícias locais em funcionamento. Os críticos afirmam que se trata de uma manobra política exemplar das gigantes da tecnologia para evitar o pagamento de uma taxa de acordo com o que poderia ter sido uma legislação inovadora. Os legisladores da Califórnia concordaram em eliminar um projeto de lei que exigia que a tecnologia apoiasse os veículos de notícias com os quais lucram em troca do compromisso financeiro do Google.

Escritório do Google, em Nova York Foto: Peter Morgan/AP

PUBLICIDADE Ao arquivar o projeto de lei, o estado efetivamente desistiu de uma via que poderia ter exigido que o Google e as plataformas de rede social fizessem pagamentos contínuos aos editores para vincular conteúdo de notícias, disse Victor Pickard, professor de política de mídia e economia política da Universidade da Pensilvânia. A Califórnia também deixou para trás uma quantia muito maior de financiamento que poderia ter sido garantida pela legislação, disse ele. O Google disse que o acordo ajudará tanto o jornalismo quanto o setor de inteligência artificial (IA) na Califórnia.

“Essa parceria público-privada se baseia em nossa longa história de trabalho com o jornalismo e o ecossistema de notícias locais em nosso estado natal, ao mesmo tempo em que desenvolvemos um centro nacional de excelência em políticas de IA”, disse Kent Walker, presidente de assuntos globais e diretor jurídico da Alphabet, empresa controladora do Google, em um comunicado.

Os governos estaduais de todos os EUA têm trabalhado para ajudar a impulsionar as organizações jornalísticas em dificuldades. O setor de jornais dos EUA está em um longo declínio, com o colapso dos modelos de negócios tradicionais e a redução das receitas de publicidade na era digital.

À medida que as organizações de notícias deixam de ser basicamente impressas e passam a ser principalmente digitais, elas dependem cada vez mais do Google e do Facebook para distribuir seu conteúdo. Enquanto as editoras viram suas receitas de publicidade despencarem significativamente nas últimas décadas, o mecanismo de busca do Google se tornou o centro de um império de publicidade digital que gera mais de US$ 200 bilhões por ano.

O Los Angeles Times estava perdendo até US$ 40 milhões por ano, disse o proprietário do jornal ao justificar a demissão de mais de 100 pessoas no início deste ano.

Mais de 2,5 mil jornais fecharam desde 2005, e cerca de 200 condados nos EUA não têm nenhum veículo de notícias local, de acordo com um relatório da Medill School of Journalism da Northwestern University.

A Califórnia e o Novo México estão financiando programas de bolsas para noticiários locais. Este ano, Nova York tornou-se o primeiro estado a oferecer um programa de crédito fiscal para que os veículos de notícias contratem e mantenham jornalistas. Illinois está considerando um projeto de lei semelhante ao que morreu na Califórnia.

Aqui está uma olhada mais de perto no acordo que a Califórnia fez com o Google esta semana:

O que o acordo envolve?

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE O acordo, que totaliza US$ 250 milhões, fornecerá dinheiro para dois esforços: financiamento para iniciativas de jornalismo e um novo programa de pesquisa de IA. O acordo só garante o financiamento por um período de cinco anos. Cerca de US$ 110 milhões virão do Google e US$ 70 milhões do orçamento do estado para impulsionar os empregos no jornalismo. O fundo será administrado pela Graduate School of Journalism da UC Berkeley. O Google também contribuirá com US$ 70 milhões para financiar o programa de pesquisa de IA, que criará ferramentas para ajudar a resolver “problemas do mundo real”, disse a membro da Assembleia Buffy Wicks, que intermediou o acordo. O acordo não é um imposto, o que é uma grande diferença em relação a um projeto de lei de autoria de Wicks que teria imposto um “imposto sobre links”, exigindo que empresas como Google, Facebook e Microsoft pagassem uma determinada porcentagem da receita de publicidade a empresas de mídia por criarem links para seu conteúdo. O projeto de lei foi modelado com base em uma política aprovada no Canadá que exige que o Google pague cerca de US$ 74 milhões por ano para financiar o jornalismo.

Por que as empresas de tecnologia estão concordando com isso?

As empresas de tecnologia passaram os últimos dois anos lutando contra o projeto de lei de Wicks, lançando caras campanhas de oposição e veiculando anúncios atacando a legislação. Em abril, o Google ameaçou bloquear temporariamente os sites de notícias dos resultados de pesquisa de alguns usuários da Califórnia. O projeto de lei continuou a avançar com apoio bipartidário - até esta semana.

Wicks disse à The Associated Press, na quinta-feira, 22, que não via nenhum caminho a seguir para seu projeto de lei e que o financiamento garantido pelo acordo “é melhor do que zero”.

Wicks disse à The Associated Press, na quinta-feira, 22, que não via nenhum caminho a seguir para seu projeto de lei e que o financiamento garantido pelo acordo "é melhor do que zero".

Especialistas do setor veem o acordo como uma jogada que o Google tem usado em todo o mundo para evitar regulamentações. "O Google não pode sair das notícias porque precisa delas", disse Anya Schiffrin, professora da Universidade de Columbia que estuda a mídia global e é coautora de um documento de trabalho sobre quanto o Google e o Meta devem aos editores de notícias. "Portanto, o que eles estão fazendo é usar uma série de táticas diferentes para eliminar projetos de lei que exigiriam que eles compensassem os editores de forma justa." Ela estima que o Google deve US$ 1,4 bilhão por ano aos editores da Califórnia. O Google não concorda com as conclusões de Schiffrin. Um porta-voz disse que as consultas de notícias representam menos de 2% de todas as pesquisas e que o Google não ganha dinheiro com elas.

Por que os jornalistas e os sindicatos se opõem ao acordo?

O Media Guild of the West, um sindicato que representa jornalistas no sul da Califórnia, Arizona e Texas, disse que os jornalistas foram excluídos da conversa. O sindicato foi um defensor do projeto de lei de Wicks, mas não foi incluído nas negociações com o Google.

“O futuro do jornalismo não deve ser decidido em acordos de bastidores”, diz uma carta do sindicato enviada aos legisladores. “O Legislativo embarcou em um esforço para regular monopólios e falhou terrivelmente. Agora questionamos se o estado fez mais mal do que bem.”

O acordo resulta em uma quantia muito menor de financiamento em comparação com o que o Google dá às redações no Canadá e vai contra o objetivo de reequilibrar o domínio do Google sobre as organizações de notícias locais, de acordo com uma carta do sindicato para Wicks no início desta semana.

Outros também questionaram por que o acordo incluiu financiamento para desenvolver novas ferramentas de IA. Eles veem isso como outra maneira de as empresas de tecnologia substituí-las eventualmente. O projeto de lei original de Wicks não inclui disposições sobre IA.

O acordo tem o apoio de alguns grupos de jornalistas, incluindo a California News Publishers Association, a Local Independent Online News Publishers e a California Black Media.

O que está por vir?

O acordo está programado para entrar em vigor no próximo ano, começando com US$ 100 milhões para dar início aos esforços.

Wicks disse que os detalhes do acordo ainda estão sendo resolvidos. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, prometeu incluir o financiamento para o jornalismo em seu orçamento de janeiro, disse Wicks, mas as preocupações de outros líderes democratas podem atrapalhar o plano.