Jared Isaacman e Sarah Gillis: quem são os primeiros civis a caminhar no espaço

Em um marco histórico para a exploração espacial, a missão Polaris Dawn realizou com sucesso a primeira caminhada espacial feita por civis nesta quinta-feira, 12. A tripulação, composta por Jared Isaacman, Sarah Gillis, Scott “Kidd” Poteet e Anna Menon, foi selecionada com base em suas habilidades e experiências prévias com Isaacman, o comandante da missão e financiador da empreitada que também foi o responsável pela primeira missão totalmente civil ao espaço em 2021. Jared e Gillis foram os escolhidos para andarem no espaço, enquanto Poteet e Menon permaneceram na nave.

Viagem se tornou a primeira caminhada de uma missão privativa ao espaço que ocorreu na história Foto: Reprodução/Youtube

A bordo da cápsula Crew Dragon os quatro tripulantes embarcaram na missão que chegou a orbitar a Terra a uma altitude recorde de 1.400 km - a caminhada ocorreu a cerca de 700 km de altitude. Poteet, piloto experiente da Força Aérea, assumiu o controle da nave. Gillis e Menon, engenheiras da SpaceX com experiência em treinamento de astronautas e operações de missão, completaram a equipe. Conheça mais sobre os tripulantes presentes na Polaris Dawn, que, além de caminharem no espaço, realizaram experimentos científicos e testaram novas tecnologias, como os trajes espaciais da SpaceX.

Missão Polaris Dawn conta com dois homens e duas mulheres Foto: SpaceX/Divulgação

Jared Isaacman

Jared Isaacman, comandante da missão Foto: Divulgação: Polaris Dawn

O comandante da missão Polaris Dawn é um empresário apaixonado por aviação e exploração espacial. Fundador e CEO da Shift4, empresa responsável por soluções de pagamento, o estadunidense também é conhecido por sua filantropia, tendo arrecadado mais de US$ 250 milhões para o St. Jude Children's Research Hospital por meio da missão Inspiration4. Isaacman possui um patrimônio estimado em R$ 10 bilhões, estando presente no ranking de bilionários da Forbes na 1.795ª posição. Com apenas 41 anos, ele acumula experiência em aviação, com mais de 7 mil horas de voo em aeronaves comerciais e militares. O empresário também detém vários recordes mundiais de aviação, incluindo dois voos de velocidade ao redor do mundo. Sua paixão pela aviação o levou a cofundar a Draken International, a maior força aérea privada do mundo, e agora o impulsiona a desbravar o espaço em missões cada vez mais ousadas. A Polaris Dawn marca sua segunda viagem ao espaço, consolidando sua posição como um dos pioneiros do turismo espacial.

Sua trajetória empreendedora começou cedo, quando fundou a Shift4 Payments aos 16 anos de idade, empresa que hoje processa pagamentos para restaurantes e hotéis. Além da Draken International, que treina pilotos, Isaacman também demonstra seu compromisso com a exploração espacial ao financiar mais duas viagens pela SpaceX e contribuir para pesquisas sobre trajes espaciais. Pai de duas meninas, ele também é fã de aviões da Segunda Guerra Mundial e do filme Top Gun.

Sarah Gillis

Sarah Gillis foi de estagiária a engenheira líder de operações espaciais Foto: Divulgação: Polaris Dawn

Natural do Colorado, Gillis é engenheira líder de operações espaciais na SpaceX. Sua trajetória profissional, no entanto, teve início em um campo diferente: a música. Violinista com formação clássica, Gillis mudou seu rumo após ser incentivada por seu mentor, o ex-astronauta da NASA Joseph R. Tanner, a estudar engenharia aeroespacial na University of Colorado Boulder.

Em 2015, enquanto ainda cursava engenharia e dança na universidade, Gillis iniciou sua jornada na SpaceX como estagiária, trabalhando em testes com humanos no interior da espaçonave Dragon. Após esse período, ela se tornou parte integral do programa de treinamento de astronautas da empresa, onde atualmente supervisiona a preparação tanto de astronautas da NASA quanto de missões comerciais.

Nascida em Palo Alto, Califórnia, em 1º de janeiro de 1994, e formada na Shining Mountain Waldorf School em Boulder, Colorado, Gillis possui experiência em operações de controle de missão, tendo apoiado em tempo real missões de reabastecimento de carga da Dragon para a Estação Espacial Internacional e atuado como comunicadora da tripulação em missões tripuladas. Ela também desempenhou um papel fundamental na preparação dos astronautas para as missões Demo-2 e Crew-1, além de ter treinado diretamente a tripulação da Inspiration4, a primeira missão totalmente civil a ir ao espaço.

Ela também foi selecionada como especialista de missão na Polaris Dawn, consolidando sua posição como uma das primeiras funcionárias da SpaceX a viajar para o espaço. A missão, lançada em 10 de setembro de 2024, representa a realização de um sonho que começou a se formar durante seu estágio na empresa.

Além de sua carreira, Gillis mantém viva sua paixão pela natureza e aventura. A engenheira diz ser amante de trilhas, escalada e atividades ao ar livre, encontrando no meio ambiente um refúgio para desfrutar de momentos de paz e contemplação, como “saborear uma xícara de café quente em um acampamento na natureza”.

Scott “Kidd” Poteet

Scott Poteet tem carreira militar com 20 anos de serviço Foto: Divulgação: Polaris Dawn

O piloto da missão Polaris Dawn é tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos EUA com 20 anos de serviço. Durante sua carreira militar, atuou como comandante do 64º Esquadrão Agressor, piloto de demonstração Thunderbird #4 da USAF, piloto de teste operacional e avaliação, e examinador de voo, acumulando cerca de 3.200 horas de voo em jatos.

Após sua aposentadoria da Força Aérea, Poteet continuou sua parceria com Isaacman, atuando como diretor de missão na Inspiration4 e ocupando cargos de liderança na Draken International e na Shift4. Além de sua paixão pela aviação, Poteet também é atleta, tendo completado 15 triatlos Ironman e quatro campeonatos mundiais. Nascido em 7 de dezembro de 1973, Poteet formou-se em educação externa pela Universidade de New Hampshire e posteriormente frequentou a Air Command and Staff College, complementando sua formação militar. Ele é casado e pai de três filhos. A missão Polaris Dawn marca não apenas seu primeiro voo espacial, mas também a realização de um sonho de infância, inspirado pelos programas espaciais da NASA.

Anna Menon

Anna Menon tinha sonho de voar para o espaço desde a quarta série Foto: Divulgação: Polaris Dawn

Menon é a especialista em missão e oficial médica da Polaris Dawn. Com formação em engenharia biomédica e experiência na NASA como controladora de voo, Menon é responsável por garantir a saúde e segurança da tripulação durante a missão.

Na SpaceX, Menon lidera o desenvolvimento de operações de tripulação e atua no controle de missão como diretora de missão e comunicadora de tripulação. Ela liderou a implementação de recursos para a tripulação da Dragon, ajudou a criar o papel de operador de comunicação com a tripulação e desenvolveu respostas operacionais para emergências em veículos espaciais, como incêndio ou despressurização da cabine. Ela também atuou no controle da missão em diversas missões Dragon, incluindo Demo-2, Crew-1, CRS-22, CRS-23, Crew-3, Crew-4 e Axiom-1.

Antes de ingressar na SpaceX, ela trabalhou por sete anos na NASA como controladora de voo biomédica para a Estação Espacial Internacional, onde apoiou as tripulações, integrou conhecimentos de engenharia e medicina de parceiros internacionais e liderou o planejamento e a execução de todas as operações biomédicas da Expedição 47/48.