Musk aposta nos ‘robotáxis’ como o futuro da Tesla, mas analistas duvidam da estratégia

À medida que as vendas dos seus carros elétricos foram caindo, a Tesla e o seu CEO, Elon Musk, procuraram convencer Wall Street de que o futuro da empresa não está no negócio monótono de fabricar e vender carros, mas no mundo muito mais empolgante da inteligência artificial (IA).

Segundo Musk, uma das principais atividades da Tesla baseada em IA será a dos táxis sem condutor, ou robotáxis, que podem funcionar praticamente em qualquer lugar e em qualquer condição. A Tesla está muito perto de aperfeiçoar esses veículos e conseguirá, facilmente, a aprovação regulamentar para os colocar nas estradas, disse Musk na semana passada, em uma teleconferência para discutir os resultados do segundo trimestre da empresa.

Musk aposta em robotáxis e IA como futuro da Tesla Foto: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

PUBLICIDADE A visão de Musk sobre os veículos autônomos, ou AVs, não se limita a carros que dirigem sozinhos. Ele também afirmou que as pessoas que comprarem Teslas poderão ganhar dinheiro quando estiverem dormindo ou no trabalho, deixando a empresa utilizar os seus carros como robotáxis. Segundo Musk, o serviço de robotáxi catapultará a avaliação da Tesla na bolsa de valores, que atualmente ronda os US$740 bilhões, para os trilhões de dólares.

Mas, primeiro, muita coisa terá que ocorrer bem.

A sua ideia exigiria grandes avanços tecnológicos e mudanças fundamentais na forma como as pessoas encaram os automóveis. A experiência dos serviços de táxis sem condutor, como o Waymo e o Cruise, em Phoenix, São Francisco e em outras cidades dos Estados Unidos, levanta questões sobre quando essas ofertas se tornarão rentáveis e quanto dinheiro irão ganhar.

A tecnologia da Tesla enfrentará uma forte concorrência da Waymo, uma subsidiária da Alphabet, a empresa-mãe do Google, serviços de transporte de passageiros como a Uber e a Lyft, e a empresa de condução autónoma da Amazon, a Zoox. Os fabricantes de automóveis, incluindo a General Motors, que detém a Cruise, também estão tentando obter uma condução autônoma, juntamente com empresas chinesas de tecnologia e automóveis, como a Baidu e a BYD.

“É um negócio super competitivo que quase não é lucrativo”, disse Ross Gerber, CEO da Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, que possui ações da Tesla e do Uber.

A Tesla, que não respondeu a um pedido de comentário, tornou-se a empresa de carros mais valiosa do mundo porque os investidores acreditavam que Musk poderia atingir o seu objetivo de vender 20 milhões de automóveis por ano, em comparação com cerca de 1,8 milhões no ano passado. A Toyota, maior fabricante de automóveis do mundo, vendeu mais de 11 milhões de automóveis em 2023. No entanto, nos últimos seis meses, as vendas de carros da Tesla registaram uma queda.

Musk afirmou, recentemente, que a atenção dada ao negócio de carros da empresa é descabida e que os investidores devem comprar e manter as ações da Tesla devido ao seu trabalho em projetos ambiciosos como o robotáxis e um robô humanoide chamado Optimus.

Alguns analistas de Wall Street e muitos dos fãs fervorosos de Musk consideram a mudança como prova do seu gênio. Mas o ceticismo em relação aos planos da empresa tem aumentado, especialmente, depois de, na semana passada, a empresa ter apresentado uma queda de 45% nos lucros do segundo trimestre e ter adiado a apresentação do projeto do robotáxi para outubro, ao invés de agosto.

O preço das ações da Tesla caiu cerca de 6% desde o relatório de ganhos.

Gerber sugeriu que Musk estava tentando desviar a atenção da atividade principal da empresa. “É uma reorientação conveniente quando está a tendo dificuldades em vender carros”, disse Gerber.

Ainda assim, alguns analistas acreditam que os robotáxis e o software de condução autônoma poderão gerar lucros significativos para a Tesla.

Tesla adiou a apresentação do robotáxi para outubro Foto: David Zalubowski/AP

Todo o mercado de robotáxis poderá, um dia, valer US$ 5 bilhões, afirmou Tom Narayan, analista da RBC Capital Markets. E embora tenha acrescentado que “os reguladores não vão permitir que uma empresa tenha um monopólio”, a RBC estimou que o potencial econômico dos robotáxis da Tesla já representava mais de US$ 400 bilhões do valor das suas ações.

A Tesla oferece dois tipos de software de assistência ao condutor para os carros que vende atualmente. Um se chama Autopilot e o outro, uma opção mais avançada, é comercializado como Full Self-Driving e custa US$99 por mês. Alguns analistas dizem que esses sistemas também podem ser uma grande fonte de lucros.

Outros serviços de robotáxi oferecem uma história de precaução. No ano passado, a GM suspendeu o seu serviço de táxis sem condutor Cruise depois de um dos seus carros ter atropelado um peão e o ter arrastado durante seis metros em São Francisco. A Cruise retomou recentemente os testes de estrada dos seus carros em três cidades.

Ficaria surpreendido se a Tesla conseguisse criar um robotáxi ‘sério’ nos próximos 10 anos sem sensores e mapas” Philip Koopman, professor da Universidade Carnegie Mellon

A Waymo, que atualmente fornece caronas a clientes pagantes em São Francisco, Los Angeles e Phoenix, teve muitos anos para melhorar sua tecnologia, que usa Lidar.

Há outras empresas que estão construindo negócios de veículos autônomos que “não têm a receita única da Waymo, aperfeiçoada ao longo de 15 anos, milhões de horas de engenharia e bilhões de quilômetros de condução em estrada e de simulação”, disse John Krafcik, antigo CEO da Waymo e membro do conselho de administração da empresa de veículos eléctricos Rivian.

No entanto, alguns analistas disseram que ainda não sabiam como a Alphabet iria ganhar dinheiro com a Waymo. Será que vai gerir uma grande frota de carros autônomos a longo prazo, tentar vender ou licenciar a tecnologia da Waymo para empresas de transporte de passageiros como a Uber?

“Não sabemos qual é o modelo de negócio”, disse Mark Mahaney, que dirige a equipe de pesquisa de internet Evercore ISI.

E os investidores não sabem quando a Waymo vai gerar lucros para a Alphabet. A empresa registra a receita e os lucros operacionais da Waymo em uma categoria que chama de ‘Outras Apostas’, um conjunto de negócios experimentais. A divisão registrou um prejuízo operacional de cerca de US$ 2 bilhões no primeiro semestre deste ano, mas a Alphabet não divulgou quanto disso resultou da Waymo. Mahaney disse que presumiu que Waymo foi responsável por uma parte significativa dessa perda.

Um representante da Waymo se recusou a responder a perguntas sobre seus planos, estratégia e desempenho financeiro. A Alphabet não respondeu aos pedidos de comentário.

Krafcik, que deixou a Waymo em 2022, disse que esperava que o negócio fosse lucrativo esse ano em mercados como São Francisco, após contabilizar o custo dos veículos, manutenção, energia, hardware, seguro e pessoal. A sua definição de lucros não incluía a investigação e desenvolvimento e alguns outros custos gerais.

Em um voto de confiança na Waymo, a Alphabet disse, na semana passada, que iria investir mais US$ 5 bilhões no negócio.

Outro desafio para a Tesla serão os seus planos para persuadir os proprietários de automóveis a colocarem os seus veículos no seu serviço de robotáxi - uma abordagem que Musk descreveu recentemente como “Airbnb sobre rodas”.

Serviços como o Turo e o Getaround permitem que as pessoas aluguem os seus veículos pessoais. Mas não se sabe ao certo quantas pessoas emprestariam os seus carros a estranhos. Se o número for muito elevado, é provável que os lucros sejam reduzidos.

“Digamos que todos os proprietários de um Tesla podem alugá-lo”, disse Christopher Robinson, diretor sênior da Lux Research, que estudou os robotáxis. “Vai inundar o mercado e os preços vão baixar”.

Robinson observou que os robotáxis, embora eliminando os condutores, exigiriam muito trabalho humano. Os carros terão que ser limpos, mantidos e reparados. Um serviço de táxis sem condutor teria que empregar agentes de serviço ao cliente, engenheiros que monitorizassem remotamente os carros e técnicos que reparassem e recuperassem os veículos com problemas.

“É um táxi um pouco melhor”, disse Robinson. “Não creio que seja tão perturbador como as pessoas pensam.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.