Netflix pode estar acabando com ‘gambiarras’ para compartilhamento de senha

A Netflix, pioneira no bloqueio do compartilhamento de senhas entre usuários que não residem na mesma casa, intensificou suas medidas para coibir a prática. Usuários relatam que as “gambiarras” utilizadas para burlar o sistema, deixaram de ser eficazes diante da nova postura da empresa segundo o portal, Boy Genius Report. Procurada pelo Estadão, a companhia disse que nada de novo foi feito e nenhuma mudança promovida.

Netflix é o segundo streaming mais popular do mundo perdendo apenas para o YouTube Foto: prima91/Adobe Stock

Em maio de 2023, a Netflix implementou uma política para coibir o compartilhamento de senhas entre usuários que não moram na mesma residência. A medida, que gerou polêmica e levou alguns assinantes a cancelarem suas contas, mostrou-se lucrativa para a empresa. Até o último balanço divulgado pela empresa, o streaming recebeu oito milhões de novos assinantes no primeiro semestre de 2024.

Verificações de residência

PUBLICIDADE Para garantir que as contas sejam utilizadas apenas por pessoas que moram na mesma casa, a Netflix implementou um sistema de verificação de residência. Os usuários recebem solicitações periódicas para confirmar que os dispositivos que estão acessando a conta pertencem à mesma residência. No entanto, o Boy Genius Report relatou que a Netflix tem intensificado essas ações, tornando mais difícil burlar o sistema de bloqueio de compartilhamento de senhas. As “gambiarras” que antes permitiam que usuários de diferentes residências compartilhassem a mesma conta por um tempo deixaram de funcionar, devido à maior frequência e rigor das verificações.

Seguindo o Mickey

Número de streamings disponíveis para o usuário é cada vez maior Foto: Koshiro/Adobe Stock

A Netflix foi uma das primeiras empresas de streaming a implementar medidas para coibir o compartilhamento de senhas. Outras plataformas, como a Disney+, também seguiram o mesmo caminho, buscando aumentar sua base de assinantes.

Agora quem “copiou” o modo de lidar com o compartilhamento de senhas do concorrente foi a Netflix. Um usuário relatou que, após a Disney implementar seu próprio bloqueio de compartilhamento de senhas, a Netflix se tornou mais agressiva em suas verificações de residência. Ele observou que, ao confirmar uma verificação em um dispositivo fora de sua residência, outro dispositivo na mesma conta, mas em uma localização diferente, era imediatamente desconectado e solicitado a fazer uma nova verificação.

O que fazer agora?

Os usuários que desejam continuar compartilhando suas contas com pessoas que não residem na mesma casa têm duas alternativas possíveis para continuar acessando o serviço:

Criar uma nova conta: cada usuário pode criar sua própria conta na Netflix, com um plano de assinatura individual ou familiar. Os planos vão de R$ 20,90 (com anúncios) a R$ 55,90 na versão mais premium

