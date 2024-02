O CEO da Nvidia, Jensen Huang, aumentou sua riqueza em até US$ 8,5 bilhões em menos de 24 horas após o preço das ações da gigante da tecnologia ter subido 16% na quinta-feira, 22, aumentando o valor de mercado da empresa em US$ 273 bilhões em apenas um dia.

A Nvidia, que viu seu valor disparar no ano passado graças à crescente demanda por seus chips gráficos usados para inteligência artificial, divulgou resultados mais fortes do que o esperado nesta semana para seu último trimestre, com sua receita mais que triplicando em relação ao ano anterior. O salto recorde da Nvidia na quinta-feira superou o recorde anterior de um dia da Meta, com o ganho de US$ 205 bilhões em 2 de fevereiro.

O lucro líquido atingiu US$ 12,3 bilhões, 769% a mais que no mesmo trimestre do ano anterior. Em um ano, o grupo da Califórnia movimentou quase 61 milhões de dólares e multiplicou o seu lucro por seis, para quase 30 milhões de dólares, segundo a divulgação dos seus resultados publicados na quarta-feira, 21, após o fechamento da Bolsa de Valores de Nova York.

Huang agora aparece em 21º lugar na lista de classificação de bilionários da Bloomberg. Nesta sexta-feira, 23, a fortuna do bilionário é estimada em US$ 69,2 bilhões, de acordo com a Bloomberg. A lista é encabeçada por Elon Musk, Bernard Arnault e Jeff Bezos.

A Nvidia tem uma porcentagem da receita de 48% que se transforma em lucro. Olhando de outra forma, quase 50 centavos de cada US$ 1 em receita que a Nvidia obteve no ano passado foram para seus resultados financeiros. Em comparação, a margem líquida da Apple é de 25,3% e a da Microsoft é de 34,1%. Ambas as empresas têm receitas significativamente maiores do que a Nvidia, no entanto.

Com divulgação de resultados mais fortes do que o esperado pelo mercado nesta semana, gigante da tecnologia teve aumento no valor de mercado em US$ 273 bilhões em apenas um dia. Foto: EFE/ Ritchie B. Tongo