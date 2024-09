SpaceX: missão que vai fazer astronautas ‘caminharem’ no espaço é lançada nesta terça-feira

A SpaceX, empresa de tecnologia espacial de Elon Musk, vai fazer sua quarta tentativa de lançamento da missão Polaris Dawn, programada para decolar nesta terça-feira, 10, com uma janela de horário das 4h30 às 8h da manhã (horário de Brasília), do Kennedy Space Center, na Flórida. A viagem tem previsão de cinco dias de duração e contará com quatro pessoas na tripulação.

Missão Polaris Dawn, com quatro astronautas, deve durar cinco dias Foto: SpaceX/Divulgação

No dia 28 de agosto foi a vez do mau tempo adiar o lançamento da missão. Depois, uma explosão de um booster do foguete Falcon 9 - mesma nave que vai levar os especialistas ao espaço - fez a FAA, órgão de aviação americano, suspender todos os voos da SpaceX. Já nesta segunda-feira, 9, o adiamento se deu pelas condições climáticas que estavam “40% favoráveis para lançamento”, segundo a empresa.

Agora, na quarta tentativa, Musk tenta levar os primeiros civis a andar no espaço, levados por uma missão completamente privada.

Sobre a missão

O bilionário Jared Isaacman, que é piloto e astronauta, está por trás do financiamento dessa missão juntamente com a SpaceX - a viagem é a primeira das três previstas no Programa Polaris. A iniciativa é considerada um marco na exploração espacial privada.

Será a primeira vez, desde a era Apollo, em 1970, que seres humanos estarão tão distantes da Terra, há cerca de 1,4 mil quilômetros. Além disso, a Space X se tornará a primeira empresa privada a realizar uma caminhada espacial - com a cápsula Dragon totalmente despressurizada -, o que está sendo considerado como uma revolução para o turismo espacial.

Além do feito inédito, a missão tem objetivo de pesquisas médicas sobre os efeitos de altitude extrema no corpo humano e testes de conexão de internet via raios laser no espaço.

Em 2021, Isaacman já realizou uma viagem para orbitar a Terra, a Inspiration4, a primeira missão espacial totalmente civil. O projeto foi uma campanha de arrecadação de fundos para o combate ao câncer infantil. A tripulação foi composta por quatro pessoas de diferentes origens, sem experiência prévia em voos espaciais. Em uma cápsula SpaceX Crew Dragon, de 13 pés de largura, o grupo passou três dias orbitando a Terra.

Dessa vez, a tripulação que embarcará na SpaceX Falcon 9 será composta por Jared Isaacman, o comandante, e mais três pessoas do ramo, Scott Poteet, ex-piloto da Força Aérea, Sarah Gillis e Anna Menon, engenheiras da empresa.

Será a primeira vez que astronautas não governamentais poderão caminhar no espaço Foto: Polaris Dawn/Divulgação

Programação Espacial

Após o lançamento, a tripulação seguirá viagem para uma órbita oval que está há 1,4 mil quilômetros da Terra, na faixa interna dos cinturões de radiação da Van Allen, que começam a cerca de mil quilômetros de altitude.

Chegando ao espaço, o quarteto passará por um processo de ‘pré-respiração’, na preparação para a caminhada espacial. O método é parecido com o que mergulhadores realizam para evitar a doença da descompressão.

Com duração de cerca de 45 horas, os tripulantes vão purificar o nitrogênio do sangue. Assim, quando a cápsula Dragon for despressurizada e exposta ao vácuo do espaço, o gás não formará bolhas na corrente sanguínea, o que levaria os astronautas a morte.

No terceiro dia, eles abrirão a escotilha da cápsula Crew Dragon, há cerca de 700 quilômetros de altitude da Terra, para realizar a primeira caminhada espacial feita por civis.

Toda a espaçonave ficará ‘exposta ao vazio’, mas apenas Isaacman e Gillis sairão para caminhada espacial. Eles estarão presos a cabos e sairão um de cada vez. Os testes devem durar de 15 a 20 minutos para cada.