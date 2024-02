Para proteger os gadgets, o carregamento do celular e a conexão do acessório serão bloqueados até que o conector, as extremidades do cabo e o acessório estejam secos. A Apple informa que, caso o celular seja carregado enquanto estiver molhado, “os pinos do conector ou do cabo podem ser corroídos, o que pode causar dano permanente ou interrupção do funcionamento que resultaria em problemas de conectividade no iPhone ou no acessório”.

Nessa situação, a Apple recomenda que o carregamento só seja feito em caso de emergência. É possível, ainda, utilizar um carregador sem fio.