Apple Watch Ultra: empresa apresenta relógio que ‘aguenta porrada’ por R$ 10,3 mil

A Apple apresentou nesta quarta-feira, 7, três novos modelos da sua família de relógios inteligentes — o Apple Watch — e adicionou um modelo Ultra, novidade que nunca tinha aparecido na empresa até então. Os dispositivos foram revelados em um evento da empresa em Cupertino, Califórnia, e mostraram, além do Apple Watch Ultra, uma nova geração de Apple Watch SE e o Apple Watch 8. O Estadão acompanha o evento em tempo real e em loco, direto do Apple Park.

Como novidade na família dos Apple Watch, a empresa trouxe o Ultra, desenvolvido para usuários que praticam esportes externos. O relógio tem um novo design com caixa e pulseira mais resistentes do que nos demais relógios da companhia. O aparelho tem, por exemplo, proteção contra impacto nas bordas da tela e seu display tem brilho o suficiente para ser visto mesmo sob a luz solar. O produto tem ainda três microfones e novos alto-falantes. A bateria tem autonomia para 36h de duração ou, no máximo, 60h.

O aparelho tem, além do botão de coroa tradicional da empresa, um botão adicional do lado esquerdo, chamado “active”. A pulseira tem um gancho adicional para evitar que o relógio caia do pulso e o encaixe foi projetado para ter um design elegante, sendo a mais fina de todas as pulseiras já lançadas pela Apple.

A Apple também modernizou os recursos para corredores. Ele pode detectar, por exemplo, quando o usuário estiver em uma pista de corrida. Graças à bateria de longa duração, a Apple diz que é possível completar uma maratona com ele e ainda ter carga no relógio.

Apple Watch Ultra foi a grande novidade na linha de relógios da Apple Foto: Apple

Uma nova função do Ultra também ajuda o usuário que se perder durante uma corrida ou exploração, traçando um histórico da sua rota. Além disso, o produto pode emitir um som que pode ser ouvido à distância e pode ajudar quem ficar, por exemplo, perdido na floresta.

Como funciona embaixo d’água, onde telas sensíveis ao toque ficam quase impossíveis de usar, o dispositivo tem navegação apenas nos botões, em especial, na coroa digital do aparelho. O Apple Watch ultra vai estar à venda no Brasil a partir de US$ 10,3 mil.

Apple Watch 8

Tradicional, o Apple Watch 8 foi apresentado após uma introdução de pessoas lendo cartas sobre o uso do relógio. “É nossa melhor linha de relógios na história”, afirma Tim Cook, presidente da Apple.

Segundo a empresa, o Apple Watch Séries 8 tem uma tela sempre ativa com bordas arredondadas. O aparelho é resistente à água, poeira e trincamento de tela.

A nova linha de Apple Watch também inclui um sensor de temperatura, ferramenta esperada pelos usuários no relógio. Além disso, outros aspectos de medição de saúde também foram implementados, como o recurso de monitoramento de ciclos menstruais.

O Apple Watch 8 também foi anunciado no evento Foto: Apple

O sensor de temperatura está localizado em dois pontos do relógio e mede as condições corporais de cinco em cinco segundos. De acordo com a empresa, o sensor também pode ajudar mulheres a entenderem o período de ovulação pela temperatura, um dos fatores modificados por hormônios no período fértil.

O novo recurso do Apple Watch 8 permite acompanhar a ovulação das mulheres. A temperatura corporal é o principal sinal da ovulação. Por isso, o relógio tem um sensor de temperatura duplo para evitar resultados alterados pelo ambiente.

Em relação à privacidade, a empresa afirma que os dados dos ciclos estão guardados apenas no aparelho e são encriptados. Caso sejam transferidos para nuvem pela usuária, as informações recebem criptografia de ponta a ponta e são acessados apenas se a usuária permitir.

A Apple também incluir um sensor que detecta caso o usuário esteja envolvido em um acidente de carro. Caso os sensores identifiquem uma situação do tipo, o Apple Watch aciona o serviço de emergência automaticamente. A empresa afirmou que desenvolveu a ferramenta depois de anos de estudo em diversos testes com batidas de carro, levando em consideração a força G de impacto relativa ao acidente.

Para isso, o relógio “ativa” a detecção de elementos como microfone e sensor de movimento, por exemplo, apenas nos momentos em que identifica que o usuário está em uma viagem de carro. Os dados também são salvos apenas no dispositivo.

Mesmo com os novos sensores, o aparelho tem 18h de autonomia de bateria. Agora, o aparelho ganha um novo modo de economia de bateria que permite a duração de até 36h, ao desabilitar alguns recursos, como a tela sempre ativa.

O Apple Watch Series 8 estará disponível nas cores prata, dourado, preto e vermelho e vai custar a partir de R$ 5,3 mil.

Apple Watch SE - 2ª geração

O Apple Watch SE, lançado em 2020, foi um grande hit, segundo a Apple. Para muitos, o aparelho foi o primeiro por ter um preço mais acessível. Neste ano, a empresa decidiu atualizar o dispositivo e trazer a segunda geração do SE.

Apple Watch SE está de volta em sua segunda geração Foto: Apple

No novo relógio, a tela é 30% maior do que na geração passada e 20% mais veloz. Assim como o Série 8, o SE tem a função de detecção de acidentes para identificar acidentes veiculares.

O novo SE estará disponível nas cores preto, prata e dourado e chega ao Brasil por aqui a partir de R$ 3,4 mil.

Com o lançamento, a Apple deixou o Apple Watch Series 7 e o Apple Watch SE de 2020 de fora da loja oficial. No site, é possível encontrar apenas os modelos deste ano.