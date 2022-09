iPhone 14: veja quais modelos saem de linha ou perdem suporte ao iOS 16

A Apple apresentou nesta quarta-feira, 7, seus quatro novos modelos de iPhone: o iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max. Com a chegada dos novos produtos, a empresa atualizou o catálogo de aparelhos e alguns modelos antigos deixarão de ser comercializados.

Tanto no Brasil como no exterior, a chegada dos iPhones novos fez com que a Apple deixasse de vender oficialmente os iPhones 11, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro e Pro Max. Quem quiser encontrá-los terá de procurar no varejo ou em operadoras. Além disso, com o lançamento, a Apple deixou o Apple Watch Series 7 e o Apple Watch SE de 2020 de fora da loja oficial. No site, é possível encontrar apenas os modelos deste ano.

Já o iPhone 12 continua no portfólio da empresa, juntamente com o iPhone SE 2020, lançado em 2020 e o iPhone 13. No site, já é possível ter informações sobre os modelos iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max com preços que começam em R$ 7,6 mil e podem chegar à R$ 15,5 mil. Todos os modelos já estão à venda no site da empresa.

A nova interface da lockscreen do iOS 16 é a maior mudança nessa tela desde a criação do iPhone, em 2007. Inspirada no modelo do Apple Watch, o smartphone permitirá que o usuário personalize as cores, tipografia e widgets na tela inicial do sistema. Também haverá notificações interativas, como acompanhar a corrida de Uber pela tela ou o placar de partidas esportivas.

iPhone 14 Pro ganhou um novo entalhe na parte de cima da tela Foto: Apple

Além disso, o modo Focus ganha agora uma atualização para deixar o usuário ainda mais concentrado nos afazeres e a carteira digital da empresa ganha um recurso conhecido por aqui: o Pay Later. Similar a um parcelamento, a operação se dá totalmente pelo sistema da Apple, sem terceiros, e deve surgir como um potencial rival para as fintechs.

Dispositivos ficarão sem o iOS 16?

Como de costume, nem todos os aparelhos da marca são elegíveis e, neste ano, a Apple não vai mais oferecer suporte para um dos celulares mais populares no Brasil: o iPhone 7. Com isso, o modelo de 2016 fica preso ao último sistema operacional da empresa, o iOS 15, lançado em meados de 2021. O iOS 16 chega em 12 de setembro.

Anunciados em junho na Worldwide Developers Conference, a WWDC, o iOS 16 da Apple foi lançado juntamente com outros sistemas operacionais da marca: iPadOS 16, watchOS 9 e macOS Ventura.

Confira a lista dos dispositivos que não receberão a atualização:

iPhone 7 e iPhone 7 Plus (2016)

iPhone SE (1ª geração)

iPhone 6s e iPhone 6s Plus (2015)

iPod touch (7.ª geração, de 2019)

