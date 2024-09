iPhone 16: loja da Apple fecha antes do evento de lançamento dos novos modelos

A loja virtual da Apple saiu do ar na manhã desta segunda-feira, 9, poucas horas antes do evento de lançamento oficial dos novos iPhones. O anúncio ocorrerá, às 14 horas do horário de Brasília. A apresentação, que será realizada no Teatro Steve Jobs, dentro do Apple Park, na cidade de Cupertino, na Califórnia, também terá transmissão ao vivo no site da marca, no YouTube e no aplicativo da Apple TV.

Todos os anos, antes do lançamento dos novos smartphones, o site de compras da Apple fica fora do ar. Isso acontece para que a empresa possa atualizar os preços dos produtos e remover os mais antigos do catálogo.

Site da Apple sai do ar antes do lançamento do novo iPhone 16 Foto: Divulgação: Apple

O novo modelo de smartphone da Apple, o iPhone 16, além da versão padrão, também deve vir na linha Plus, Pro e Prox Max. Atualmente, no Brasil, o último lançamento da marca, o iPhone 15, tem preço mínimo de R$ 7,3 mil e nas versões mais avançadas, o valor pode chegar em até R$ 14 mil. Além disso, o novo modelo de Apple Watch Series 10 - que ganhará um design mais fino e uma tela maior - e dois novos modelos de AirPods, os fones bluetooth da marca, devem ser os principais lançamentos do evento de 2024.

Novidades do iPhone 16

O novo design deve ser parecido com o último modelo da marca, o iPhone 15. A principal mudança está na possibilidade das lentes das câmeras serem verticais. Além disso, o iPhone 16 Pro e Pro Max terão telas um pouco maiores que os outros modelos, tornando o novo produto o maior celular já lançado pela Apple.

Outro destaque está para o possível botão de captura para a câmera, que deve vir na lateral direita dos dispositivos. Aparentemente, será um botão sensível ao toque e servirá para aumentar ou diminuir o zoom. O conceito é que o usuário tenha acesso rápido à câmera, sem a necessidade de desbloquear o aparelho.

A bateria dos novos modelos também é uma novidade interessante, que devem vir maiores em todos os modelos e com maior densidade de energia.

Uma dos principais diferenciais do iPhone 16 será a compatibilidade com a Apple Intelligence, plataforma de inteligência artificial (IA) da Apple. Atualmente, a Apple Intelligence só está disponível nos modelos do iPhone 15 Pro e Pro Max. Além disso, existem rumores que os novos smartphones poderão vir em uma nova cor, o bronze.

*Mariana Cury é estagiária sob supervisão de Bruno Romani