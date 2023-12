NEW YORK TIMES - Nas últimas duas semanas, tenho usado uma nova câmera para tirar fotos e gravar vídeos secretamente de estranhos em parques, trens, lojas e restaurantes. (Prometo que foi tudo em nome do jornalismo.) Eu não estava escondendo a câmera, mas estava usando-a e ninguém percebeu.

Eu estava testando os recém-lançados óculos Ray-Ban Meta de US$ 300 que o império da rede social de Mark Zuckerberg fez em colaboração com o icônico fabricante de óculos. Os óculos de alta tecnologia incluem uma câmera para tirar fotos e gravar vídeos, além de uma série de alto-falantes e microfones para ouvir música e falar ao telefone.

Os óculos, segundo a Meta, podem ajudá-lo a “viver o momento” enquanto compartilha o que vê com o mundo. Você pode transmitir um show ao vivo no Instagram enquanto assiste à apresentação, por exemplo, em vez de segurar o telefone. Essa é uma meta humilde, mas faz parte de uma ambição mais ampla do Vale do Silício de deslocar a computação das telas de smartphones e computadores para nossos rostos.

Brian X. Chen, colunista do Tech Fix do The New York Times, usando os novos óculos Ray-Ban Meta com câmeras embutidas Foto: Jim Wilson/The New York Times

A Meta, a Apple e a Magic Leap vêm promovendo fones de ouvido de realidade mista que usam câmeras para permitir que seus softwares interajam com objetos no mundo real. Na última semana, Zuckerberg publicou um vídeo no Instagram demonstrando como os óculos inteligentes poderiam usar a inteligência artificial (IA) para escanear uma camisa e ajudá-lo a escolher uma calça que combine com ela. As empresas afirmam que os computadores faciais vestíveis podem acabar mudando a maneira como vivemos e trabalhamos. Para a Apple, que está se preparando para lançar seus primeiros óculos de alta tecnologia, o Vision Pro, no próximo ano, um par de óculos inteligentes com boa aparência e que realizem tarefas interessantes é o objetivo final.

Nos últimos sete anos, os fones de ouvido permaneceram impopulares, principalmente por serem volumosos e esteticamente desagradáveis. O design minimalista dos óculos Ray-Ban Meta representa a aparência que os óculos inteligentes poderão ter um dia, caso sejam bem-sucedidos (embora os vestíveis leves do passado, como o Google Glass de uma década atrás e os óculos de sol Spectacles lançados pela Snap em 2016, tenham sido um fracasso). Elegantes, leves e satisfatoriamente modernos, os óculos da Meta se misturam sem esforço ao cotidiano. Ninguém - nem mesmo meu editor, que sabia que eu estava escrevendo esta coluna - conseguiu diferenciá-los dos óculos comuns, e todos estavam alegremente inconscientes de estarem sendo fotografados.

Depois de usar os óculos Ray-Ban Meta praticamente sem parar este mês, fiquei aliviado ao tirá-los. Embora tenha ficado impressionado com o design confortável e elegante dos óculos, fiquei incomodado com as implicações para nossa privacidade. Também me preocupo com a forma como os óculos inteligentes podem afetar amplamente nossa capacidade de concentração. Mesmo quando não estava usando nenhum dos recursos, me senti distraído enquanto os usava. Mas o principal problema é que os óculos não fazem muita coisa os telefones já não façam.

A Meta disse em um comunicado que a privacidade foi a principal preocupação ao projetar os óculos. “Sabemos que, se quisermos normalizar os óculos inteligentes na vida cotidiana, a privacidade deve vir em primeiro lugar e ser integrada a tudo o que fazemos”, disse a empresa.

Usei os óculos e tirei centenas de fotos e vídeos enquanto realizava todos os tipos de atividades da minha vida diária - trabalhar, cozinhar, fazer caminhadas, escalar rochas, dirigir um carro e andar de scooter - para avaliar como os óculos inteligentes poderão nos afetar no futuro. Veja como isso aconteceu:

Sempre distraído

Meu primeiro teste com os óculos foi usá-los na minha academia de escalada, gravando em tempo real como eu fazia minhas manobras pelas vias e compartilhando os vídeos com meus amigos escaladores.

Fiquei surpreso ao descobrir que minha escalada, em geral, estava pior do que o normal. Ao gravar uma tentativa de escalada, atrapalhei meu trabalho com os pés e caí. Isso foi decepcionante porque eu já havia escalado a mesma via com sucesso antes. Talvez a pressão para gravar e transmitir uma escalada tranquila tenha me feito piorar. Depois de remover os óculos, terminei a via.

Essa sensação de distração persistiu em outros aspectos da minha vida diária. Eu tinha problemas de concentração ao dirigir um carro ou andar de scooter. Além de estar sempre me preparando para oportunidades de gravar vídeos, o reflexo dos faróis de outros carros emitia um efeito rotacional azul e intenso através das lentes dos óculos. O manual de segurança da Meta para os Ray-Bans aconselha as pessoas a manterem a concentração enquanto dirigem, mas não menciona o brilho dos faróis.

Os novos óculos Ray-Ban Meta possuem uma câmera e uma luz LED para notificar as pessoas quando os óculos estão gravando Foto: Jim Wilson/The New York Times

Enquanto trabalhava no computador, os óculos pareciam desnecessários porque raramente havia algo que valesse a pena fotografar na minha mesa, mas uma parte da minha mente ficava constantemente preocupada com essa possibilidade.

Ben Long, professor de fotografia em São Francisco, disse que estava cético quanto à premissa de que os óculos Meta ajudariam as pessoas a permanecerem presentes.

“Se você tem a câmera com você, imediatamente não está no momento”, disse ele. “Agora você está se perguntando: isso é algo que eu posso apresentar e registrar?”

Privacidade deteriorada

Para informar às pessoas que elas estão sendo fotografadas, os óculos Ray-Ban Meta incluem uma pequena luz Led embutida na armação direita para indicar quando o dispositivo está gravando. Quando uma foto é tirada, ela pisca momentaneamente. Quando um vídeo está sendo gravado, ela fica continuamente iluminada.

Quando tirei 200 fotos e vídeos com os óculos em público, inclusive em trens, em trilhas de caminhada e em parques. Ninguém olhou para a luz de Led ou me confrontou a respeito. E por que fariam isso? Seria rude comentar sobre os óculos de um estranho, muito menos ficar olhando para eles.

A questão da vigilância generalizada não é particularmente nova. A onipresença de smartphones, câmeras de campainha e dashcams torna provável que você esteja sendo gravado em qualquer lugar que vá. Mas Chris Gilliard, um estudioso independente de privacidade que estudou os efeitos das tecnologias de vigilância, disse que as câmeras escondidas dentro dos óculos inteligentes provavelmente permitiriam que os malfeitores - como as pessoas que tiram fotos sorrateiras de outras na academia - causassem mais danos.

“O que essas coisas fazem é não tornar possível algo que era impossível”, disse ele. “Elas facilitam algo que era menos fácil.”

Albert Aydin, porta-voz da Meta, disse que a empresa leva a privacidade a sério e projetou medidas de segurança, incluindo uma tecnologia de detecção de violação, para evitar que os usuários cubram a luz Led com fita adesiva.

Em outras situações mundanas, os óculos Ray-Ban Meta me afetaram de maneiras estranhas. Quando eu estava prestes a atravessar uma entrada de garagem no meu bairro, vi um carro começar a dar ré. Minha reação imediata foi pressionar o botão de gravação, caso eu precisasse capturar o motorista agindo de forma irresponsável. Mas ele cedeu adequadamente e eu atravessei, sentindo-me envergonhado.

Óculos foi lançado neste ano pela Meta Foto: Jim Wilson/The New York Times

Momentos da vida

Embora os óculos Ray-Ban Meta não tenham feito com que eu me sentisse mais presente ou mais seguro, eles foram bons para capturar um tipo específico de foto - os momentos da vida que eu normalmente não registraria porque minhas mãos estariam preocupadas.

Com os óculos, gravei um vídeo do meu corgi, Max, latindo vigorosamente para sair para uma caminhada enquanto eu amarrava meus sapatos - um lado dele que seus seguidores do Instagram normalmente não veem. Gravei um vídeo dos meus cães e da minha esposa enquanto caminhávamos por uma trilha, o que normalmente seria difícil de fazer com um smartphone mantendo minhas mãos firmes. Enquanto cortava algumas sobras de carne para fazer o almoço, gravei meu labrador, Mochi, me observando com olhos famintos.

A filmagem tinha uma qualidade excelente - a câmera parecia estar flutuando enquanto eu me movia. Minha esposa e eu concordamos que olharíamos para trás e veríamos os vídeos de nossos cães com carinho. No entanto, embora esses tipos de momentos sejam realmente preciosos, esse benefício provavelmente não será suficiente para convencer a grande maioria dos consumidores a comprar óculos inteligentes e usá-los regularmente, considerando os possíveis custos de perda de privacidade e distração.

É fácil imaginar, no entanto, alguns aplicativos que poderiam fazer com que os óculos inteligentes se tornassem populares. Um teleprompter holográfico que mostrasse os pontos de discussão no canto do olho durante uma apresentação, por exemplo, seria fantástico. Independentemente de esse produto ser desenvolvido pela Meta ou mesmo pela Apple, que espera fabricar óculos inteligentes depois de seu headset Vision Pro, esse futuro não parece muito distante.

