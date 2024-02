A coxinha é uma clássica comida de boteco brasileira que foi considerada a 11ª melhor fritura do mundo, segundo o TasteAtlas. Mais conhecida como a tradicional mistura de frango desfiado bem temperado e massa com caldo de galinha e farinha, também tem versões únicas, como a com catupiry, a coxa creme, com massa de mandioquinha e galinha caipira, pastrami e veggie.

Coxinha de frango com catupiry

Coxinhas de frango com catupiry Foto: Caio Ferrari/Divulgação

Com peito de frango desfiado, caldo de frango e catupiry original, esta coxinha rende 10 porções e fica crocante por fora e cremosa por dentro.

Confira a receita

Coxa creme

Coxa creme Foto: Caio Ferrari/Divulgação

Uma coxa de frango empanada bem suculenta e douradinha, é o petisco perfeito para quem tem duas paixões: salgado de padaria e frango frito.

Confira a receita

Coxinha de mandioquinha e galinha caipira

Coxinha de mandioquinha Foto: Bar Original/Divulgação

Com massa de mandioquinha e recheio que une sassami e galinha caipira, esta coxinha é recheada de sabor.

Confira a receita

Coxinha de pastrami

Coxinha de pastrami do Fôrno ( Foto: Rogério Gomes)

Uma coxinha bem diferente, esta receita leva pastrami desfiado, cream cheese e não tem massa.

Confira a receita

Coxinha veggie

Coxinha veggie do Tantin Bar Foto: Rodolfo Regini/Divulgação

Para os veggies de plantão, esta coxinha vegetariana leva bastante queijo e legumes deliciosos. A massa é feita de mandioca e farinha de trigo.

Confira a receita