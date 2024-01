Com lindos dias de sol e calor até dizer chega, o verão também pode ser sinônimo de deliciosos drinques. Coquetéis refrescantes, coloridos e diferentes podem alegrar a estação, com frutas, componentes alcoólicos diversos e bastante gelo, descubra o seu preferido entre estes cinco drinques que são a cara do verão e teste em casa:

Petros mule

Petros mule, o moscow mule grego Foto: Giulia Howard/Estad

Um moscow mule grego, é feito com vodca, tiporo - destilado grego à base de casca de uva - e uvas vermelhas. Para completar, uma espuma de mastic, destilado grego a base de seiva de árvore, agrega sabor e é um grande diferencial da receita.

Confira a receita

Lillet frose, uma raspadinha alcoólica

Lillet frose, uma raspadinha alcoólica Foto: Gustavo Pitta/Divulgação

Drinque imperdível para o verão, o Lillet frose leva melancia congelada, vinho e gin. A suculência e doçura da fruta vão bem com a citricidade do suco de limão e, ao ser batido no liquidificador, forma uma camada espessa semelhante a uma raspadinha.

Confira a receita

Nordesino, um drinque com gin

Nordesino, uma gin tônica com uvas Foto: Giulia Howard/Estadão

A gin tônica vem de um jeito diferente nesta receita que inclui uvas verdes e vinho branco, este drinque é leve e delicioso, bom para qualquer ocasião, seja uma tarde na piscina ou um jantar sofisticado.

Confira a receita

Greek Spritiz

Greek Spritiz Foto: Giulia Howard/Estadã

Com um destilado mediterrâneo à base de vinho e especiarias, suco e refrigerante de limão, esta bebida tem um toque bem cítrico e refrescante, perfeito para o calor do verão.

Confira a receita

Vasilikos

Vasilikos, um drinque com gin e manjericão Foto: Giulia Howard/Estadão

Com gin, limão e manjericão, este drinque traz uma mistura deliciosa, leve e bem refrescante que é perfeita para o verão. São apenas quatro ingredientes e é aposta certeira para quem quer algo diferente para os dias de calor.

Confira a receita