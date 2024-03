Não gosta de bacalhau? Veja 3 receitas com outros peixes para fazer na Páscoa

Apesar de ser o peixe clássico do almoço de Páscoa, o bacalhau divide opiniões. Há quem ame iguaria, seja nas receitas clássicas, como o lombo de bacalhau assado ao estilo português, ou até mesmo em outras receitas diferentonas ou mais econômicas. Mas há também os que não apreciam muito o peixe.

O sabor e aroma intensos são algumas das queixas mais comuns dos que não são fãs de bacalhau. Se esse é o seu caso, nada de ficar refém desse peixe na semana santa. Separamos três receitas com peixe práticas que são a cara da Páscoa, utilizando outros tipos de peixe para além do clássico bacalhau.

Confira abaixo nossa seleção:

Salmão com crosta de granola salgada

Salmão com crosta de granola salgada. Foto: Santo Grão

O chef Fábio Vieira, do Santo Grão, ensina a preparar uma receita de salmão grelhado com uma saborosa crosta de grãos e sementes, que vão adicionar textura e sabor ao peixe, ao mesmo passo que ajudam a manter a sua suculência. Como sugestão de acompanhamento, o chef também ensina a preparar um purê verde de batata doce e hortaliças. Clique no link abaixo para conferir a receita.

Veja a receita

Pescada-amarela ao molho de mel

Peixe do dia Foto: Laís Acsa

Aqui vai uma sugestão de um peixe menos utilizado nas receitas de Páscoa, mas ainda sim perfeito para a ocasião. De carne macia e saborosa, a pescada-amarela pode funcionar muito bem em uma grande variedade de receitas. A versão do restaurante Mila Gastronomia leva um molho picante e adocicado para acompanhar o peixe, que é cozido no leite de coco para agregar ainda mais suculência e leveza ao sabor.

Veja a receita

Tilápia com molho de limão e ervas

Tilápia com molho de limão e ervas Foto: Água Doce Sabores do Brasil

A receita fácil de tilápia do restaurante Água Doce Sabores do Brasil aposta na acidez do molho de limão com ervas, que combina com o sabor mais neutro desse peixe. Como acompanhamento, para variar um pouco além do arroz branco ou uma batata no forno, a sugestão foi servir ao lado de uma fatia de abacaxi grelhado.

Veja a receita