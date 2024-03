Você já teve vontade de aprender a fazer ovo de Páscoa recheado em casa? Se sim, este é o seu momento. O confeiteiro Rodrigo Ribeiro, do ARA Restaurante de Sobremesas, - que, no Ranking melhores ovos de 2024, conquistou o 1º lugar na categoria ao leite e o 2º entre os ovos de chocolate amargo - topou ensinar passo a passo como fazer o ovo caseiro perfeito. E não pense que foi só a receita, não. O confeiteiro também deu várias dicas que vão desde como combinar seu chocolate - sendo ele ao leite, amargo ou branco - passando pela temperagem, até como finalizar seu ovo e embalá-lo para presentear alguém ou a si mesmo.

Qual chocolate escolher e como combinar?

O primeiro passo é optar pelo seu chocolate predileto, seja ele ao leite, branco, amargo ou meio-amargo Foto: Felipe Rau | Estadão

O primeiro passo é optar pelo seu predileto, seja ele ao leite, branco, amargo ou meio-amargo. Depois, escolha a combinação que deseja fazer e como, se quer que seja na casca ou no recheio. Para te ajudar, Ribeiro listou algumas alternativas de boas combinações, confira abaixo:

Chocolate ao leite: Fácil de combinar, o ovo de chocolate ao leite é um coringa, mas harmoniza bem principalmente com frutas - como morango e maracujá -, com outros tipos de chocolate, ou ainda com ingredientes como pistache, canela, cumaru, puxuri e outras especiarias, alecrim e tomilho são os exemplos. Cachaça também faz um baita par com o doce. Castanhas e biscoitos doces podem ser colocados na casca e no recheio.

Chocolate amargo: Sabe aqueles ovos trufados? É com o chocolate amargo que o profissional indica fazer, pois bebidas como conhaque e rum combinam bastante com esse tipo. Ainda no tópico bebidas, cachaça também faz uma boa dupla. Alecrim e doce de leite vão muito bem com este chocolate. Porém, esta categoria requer um pouco de atenção já que tem sabor forte e pode não combinar tão bem com outra nota forte.

Chocolate branco: O chocolate branco tem um dulçor mais elevado, mas, ao mesmo tempo, é a opção mais neutra. Sendo assim, os exemplos de frutas indicadas são morango, maracujá e cambuci, além de frutas passas. O gim e o pistache são outras boas possibilidades para recheios. O doce de leite pode ser utilizado, desde que com um toque de sal para não ficar tão açucarado. A casca, para ficar mais interessante, pode ser mesclada com castanhas e bolachas, porém elas também podem ser usadas no recheio.

Temperagem

Rodrigo Ribeiro ensina a fazer o passo a passo da temperagem e explica sua importância Foto: Felipe Rau | Estadão

Derreta o chocolate de 30 em 30 segundos (confira as medidas na receita) em uma tigela de plástico, vidro ou inox que possa ir no microondas. Mexa bastante intervaladamente (de 30 em 30 segundos) até derreter totalmente e chegar a 45ºC - use o termômetro de laser ou o de espeto para medir. Despeje o chocolate derretido em uma superfície lisa de mármore para começar a temperagem. Vá espalhando e unindo novamente, enquanto mede a temperatura. O chocolate amargo deve chegar a 29°C - e depois ser esquentado para ficar nos 31°C, que é a temperatura de trabalho -, o ao leite, a 28°C, já o branco tem que atingir 27°C. Depois, é só voltar o chocolate para a tigela e tomar cuidado para não esfriar e perder o resultado do procedimento.

Você sabe para que serve a temperagem? Ela tem o objetivo de não deixar o chocolate esbranquiçado, de fazer com que não derreta na hora de manusear, dar o snap (barulhinho que o chocolate faz quando é quebrado) e evitar que fique com grãozinhos de açúcar.

Validade do ovo de Páscoa

Quando você prepara um ovo de Páscoa de casca simples, onde o único ingrediente é o próprio chocolate, ele pode durar de 15 até 30 dias Foto: Felipe Rau | Estadão

Quando você prepara um ovo de Páscoa de casca simples, onde o único ingrediente é o próprio chocolate, ele pode durar de 15 até 30 dias, porém tudo muda quando ganha um recheio. No caso da ganache feita com creme de leite UHT, do creme de avelã, do Speculoos, da geleia e das castanhas, ele dura de 7 a 10 dias. Se optar por um ovo com frutas ou suco, a validade cai drasticamente para 1 a 3 dias na geladeira. No caso específico do morango, o tempo muda para 1 dia, ao menos que ele seja banhado no chocolate.

Toda embalagem é válida?

Segundo Rodrigo Ribeiro, há duas formas mais tradicionais de embalar um ovo de Páscoa: com as duas partes separadas ou unidas pelo chocolate usado para fazer a casca Foto: Felipe Rau | Estadão

Segundo Rodrigo Ribeiro, há duas formas mais tradicionais de embalar um ovo de Páscoa: com as duas partes separadas ou unidas pelo chocolate usado para fazer a casca. Embora o papel-alumínio possa ser a melhor opção para conservar, ele pode acabar fazendo com que o brilho do chocolate diminua. Uma embalagem de plástico para deixá-lo à mostra também pode ser uma boa pedida, desde que fique em um local refrigerado.

Receita do ovo amargo recheado com ganache

FR45 SAO PAULO 19/03/2024 - PALADAR - OVO DE PÁSCOA - Foto do passo a passo de como fazer um ovo de Páscoa, com o confeiteiro Rodrigo Ribeiro. FOTO: FELIPE RAU/ESTADÃO Foto: FELIPE RAU

E é claro que o ganhador da categoria do ao leite e segundo colocado na de intensos, não iria deixar você sem receita, né? O confeiteiro Rodrigo Ribeiro ensinou a fazer um ovo de chocolate amargo recheado com ganache, super simples de preparar e que fica pronto rapidinho. Basta clicar no link abaixo.

Confira a receita