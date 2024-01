4 receitas veganas fáceis de preparar

Seja você um amante de carne ou não, fato é que comidas à base de itens de origem vegetal são para todo mundo e trazem diversos benefícios, visto que são menos calóricas e ricas em fibras, que promovem maior saciedade, além de não conterem o excesso de colesterol e gordura que ingredientes de origem animal normalmente apresentam.

A redução do consumo de carne também causa impactos positivos no meio ambiente, pois, em longo prazo, reduz o desmatamento causado pela criação de gado em massa e também o uso abundante de água utilizada no plantio de alimentos para a criação do gado.

Ainda, a comida vegana pode ser fácil, prática e saborosa. Abaixo, separamos 4 sugestões de pratos simples para fazer em casa:

Cheesecake vegano

Doce famoso de origem estadunidense, o cheesecake tem uma casca crocante com um recheio feito de queijo cremoso, ou seja: tem muito leite na composição. Entretanto, a receita pode ser mais acessível com a substituição de alguns ingredientes, como a troca do queijo por tofu, por exemplo. Aprenda a versão vegana aqui.

PUBLICIDADE

Cheesecake vegano da Alana Rox Foto: Helena Mazza/Globo Livros

Mousse vegana de chocolate

Sim, é possível saborear uma sobremesa de chocolate cremoso e leve sem leite animal. Essa receita fica pronta em apenas cinco passos; confira aqui.

Mousse de chocolate vegana Foto: Joca Vidal

Strogonoff de plantas

PUBLICIDADE

A versão vegana do famoso prato que acompanha uma porção de arroz e batata palha não fica nada atrás das opções de carne e frango no quesito sabor. O preparo exige apenas quatro passos simples; aprenda a fazer aqui.

Delicioso strogonoff de plantas Foto: Abel Zamudio

Moqueca de banana-da-terra

A origem da moqueca é uma grande discussão entre dois Estados brasileiros: a Bahia e o Espírito Santo, mas se há um consenso é que o seu ingrediente principal é o peixe. Há, no entanto, uma versão extremamente saborosa que substitui esse e outros itens de origem animal por ingredientes de origem vegetal, e no lugar do peixe entra a banana-da-terra. Aprenda a fazer aqui.