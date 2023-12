Comida de boteco no Ano Novo: 7 receitas simples para a sua ceia

Se você faz parte do time que gosta de comida de boteco, está no lugar certo! Por aqui, vamos listar 7 receitas simples e saborosas que podem complementar a sua ceia de Ano Novo com grande estilo.

Para quem não sabe, estamos falando de preparos práticos e que geram porções que servem toda a família e ainda apresentam versatilidade. Além isso, combinam com molhos variados! Aprenda mais detalhes na matéria da Giulia Howard.

Frango a passarinho

Essa receita da chef Bru Calderon se torna ainda mais descomplicada quando é indicada para ser realizada na Airfryer. Para saborear crocância e maciez ao mesmo tempo, siga este passo a passo. Clique aqui e veja a receita completa.

Bolinho virado à paulista

Pensando em “forrar” o estômago de quem faz os consumos da mesa principal somente à meia-noite, fique por dentro de como fazer esse bolinho considerado de nível de dificuldade fácil, que leva feijão na massa, bacon e linguiça calabresa no recheio. Clique aqui e veja a receita completa.

Pastel de camarão com linguiça

Os pastéis são queridos na grande parte do paladar dos brasileiros. O incremento do camarão e linguiça na receita vão simplesmente adicionar muito sabor. Veja a receita completa aqui.

Bolinho de feijoada

Apesar de não ser tão comum, o bolinho de feijoada, na verdade, está tomando conta dos restaurantes. Fácil de fazer e com tempo de preparo rápido, você vai oferecer o petisco perfeito. Veja a receita completa aqui.

Torresmo

Se você curte crocância entre os dentes, vai gostar de experimentar o torresmo. Com apenas 6 passos sobre como acertar no preparo, a receita também leva apenas 8 ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Bolinho de picanha

Se a carne agrada paladares de todas as idades, imagina misturar em um bolinho? Com o rendimento de até 20 porções, descomplique essa receita seguindo o seu passo a passo. Veja a receita completa aqui.

Coxinha

Ideal para qualquer momento, não podíamos deixar a coxinha de lado. O tempo de preparo rápido resulta em uma casca crocante e com uma massa recheada por dentro macia e de fácil degustação. Veja a receita completa aqui.