Coxinha é tudo igual? Veja o que dizem os especialistas

Os chefs Tarcisio da Silva, da Padaria Bella Paulista, e Norberto D’Oliveira, do Frangó, compartilharam valiosas dicas para alcançar a coxinha perfeita, como descreve a matéria de Giulia Howard.

Este processo demanda atenção em todas as etapas, desde o preparo da massa até a fritura em temperatura precisa, garantindo a combinação perfeita de suculência no recheio e crocância no paladar.

Embora a coxinha comum seja geralmente recheada com frango, ela tem sido reinventada com uma variedade de opções nos estabelecimentos comerciais, incluindo versões com queijo, carne seca, pernil, camarão e outros ingredientes.

Em resumo, embora a versão tradicional permaneça popular, a iguaria pode ser feita com uma diversidade de sabores e texturas. Para explorar mais sobre essas variações e descobrir receitas de diferentes estilos, confira o conteúdo completo.